Цей дощ надовго - синоптики дали прогноз на три доби і попередили про прохолодні ночі
Київ • УНН
У найближчі три доби в Україні очікуються дощі, грози й сильний вітер. Температура вночі знизиться до 4–10° тепла.
В Україні у найближчі три доби очікуються дощі, пориви вітру, а також зниження температури, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
У наступні три доби в більшості областей пройдуть невеликі та помірні дощі; завтра на Лівобережжі країни значні дощі, грози та пориви вітру 15-20 м/с
Крім того, очікується й поступове зниження температури - вночі стовпчик термометра опуститься до 4° тепла.
Температура вночі 4-10°, на сході та південному сході країни 11-15°; вдень 13-19°
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