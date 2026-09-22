Цей дощ надовго - синоптики дали прогноз на три доби і попередили про прохолодні ночі

В Україні у найближчі три доби очікуються дощі, пориви вітру, а також зниження температури, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

У наступні три доби в більшості областей пройдуть невеликі та помірні дощі; завтра на Лівобережжі країни значні дощі, грози та пориви вітру 15-20 м/с - повідомили синоптики.

Крім того, очікується й поступове зниження температури - вночі стовпчик термометра опуститься до 4° тепла.

Температура вночі 4-10°, на сході та південному сході країни 11-15°; вдень 13-19° - додали в Укргідрометцентрі.

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