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Цей дощ надовго - синоптики дали прогноз на три доби і попередили про прохолодні ночі

Київ • УНН

 • 1718 перегляди

У найближчі три доби в Україні очікуються дощі, грози й сильний вітер. Температура вночі знизиться до 4–10° тепла.

Цей дощ надовго - синоптики дали прогноз на три доби і попередили про прохолодні ночі

В Україні у найближчі три доби очікуються дощі, пориви вітру, а також зниження температури, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

У наступні три доби в більшості областей пройдуть невеликі та помірні дощі; завтра на Лівобережжі країни значні дощі, грози та пориви вітру 15-20 м/с 

- повідомили синоптики.

Крім того, очікується й поступове зниження температури - вночі стовпчик термометра опуститься до 4° тепла.

Температура вночі 4-10°, на сході та південному сході країни 11-15°; вдень 13-19° 

- додали в Укргідрометцентрі.

В Україні різко зміниться погода, бабине літо змінять дощі та похолодання15.09.26, 12:34 • 5196 переглядiв

Антоніна Туманова

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