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Зеленський відзначив держнагородою "Національна легенда України" 20 видатних людейPhotoVideo
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Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома
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Директор ЦРУ міг приїхати до москви через загрозу ескалації рф проти НАТО - журналістVideo
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У Краматорську кількість поранених у результаті атаки рф зросла до 24Photo
25 серпня, 15:05 • 19365 перегляди
Міндіч передав Мудрій готівку, щоб внести заставу за Галущенка - прокурор
25 серпня, 12:05 • 28136 перегляди
Зеленський: Україна отримала "трішки" ракет до Patriot, треба більше
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25 серпня, 11:07 • 25881 перегляди
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25 серпня, 09:51 • 25430 перегляди
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25 серпня, 09:25 • 24761 перегляди
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25 серпня, 08:33 • 21701 перегляди
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Гроза

Природне явище
Гроза — атмосферне явище, при якому між купчасто-дощовими хмарами та землею виникають електричні розряди, відомі як блискавки, що супроводжуються громом. Виникнення гроз провокується підняттям теплого вологого повітря та утворенням купчасто-дощових хмар. Грози зазвичай супроводжуються дощем, потужними поривами вітру, іноді градом. Грози можуть становити небезпеку життю людей та спричиняти пошкодження інфраструктури та будівель.
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Війна в Україні • 24 серпня, 07:21 • 4782 перегляди
"Мадяр" підтвердив відпрацювання десятків цілей з МіГ-29 і згадав про "Озон"

Роберт Бровді повідомив про ураження 66 цілей у тилу РФ у ніч на 24 серпня. Серед них МіГ-29, чотири РЛС, енергооб’єкти й судна.

Війна в Україні • 24 серпня, 07:00 • 25003 перегляди
Україну накриє спека до 37° - ГідрометцентрPhoto

21 серпня в Україні очікується спека до 37° та мінлива хмарність. На півночі можливі короткочасні дощі й грози, у Києві - до +32°.

Погода та довкілля • 21 серпня, 03:59 • 3864 перегляди
Україну 20 серпня накриє спека до 34° із грозами на півночі - Гідрометцентр

20 серпня в Україні буде мінлива хмарність і переважно без опадів. На півночі та в Карпатах можливі дощі й грози, температура до 34°.

Погода та довкілля • 20 серпня, 03:59 • 3887 перегляди
Великий літній гірськолижний курорт Європи закрився через потепління - ЗМІ

На льодовику Стельвіо через спеку й грози закрили гірськолижні траси. Оператори не гарантують якість снігу та безпеку лижників.

Світ • 19 серпня, 16:24 • 7027 перегляди
Спека до +37° повернеться ще цього тижня - синоптики

20-22 серпня в Україні потеплішає до 27-34°, місцями до +37°. На півночі можливі дощі та грози.

Суспільство • 19 серпня, 11:27 • 33373 перегляди
За атмосферним фронтом з дощами йде прохолода - синоптики дали прогноз на 19 серпняPhoto

19 серпня в Україні очікується нестійка погода через атмосферний фронт. Вночі дощі з грозами на півночі, в центрі та на півдні, вдень на сході, температура 21-26°, на крайньому сході до 30°.

Суспільство • 18 серпня, 13:25 • 4670 перегляди
У США блискавка спричинила пожежу на великому паливному сховищі біля ТалсиPhoto

У штаті Оклахома блискавка вдарила в резервуарний парк Glenpool компанії Explorer Pipeline, загорілися три резервуари з природним бензином. Компанія зупинила операції, інцидент може спричинити перебої на ринку пального.

Світ • 18 серпня, 02:57 • 6595 перегляди
В Італії блискавка вбила американського туриста на вулкані Етна

30-річний турист зі США загинув після удару блискавки на Етні, піднімаючись закритою ділянкою під час грози. Ще один турист загинув у Південному Тіролі, чотирьох іспанців евакуювали.

Світ • 17 серпня, 21:37 • 4194 перегляди
Переважно сухо і до +33°: прогноз погоди на 12 серпняPhoto

12 серпня в Україні мінлива хмарність, без опадів, крім південного сходу, де можливий короткочасний дощ і гроза. Температура вдень 21-26°, на півдні та сході до 33°, вітер північно-західний.

Суспільство • 12 серпня, 05:40 • 4252 перегляди
Місцями дощі і до +31° - прогноз погоди на 11 серпня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність та без опадів, окрім західних і північних областей, де вдень можливі короткочасні дощі з грозами. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.

Суспільство • 11 серпня, 05:19 • 5062 перегляди
В Україні 10 серпня очікується мінлива хмарність, дощі на південному сходіPhoto

У понеділок, 10 серпня, на більшій частині території України буде мінлива хмарність, опадів здебільшого не передбачається. Лише на південному сході країни вдень місцями пройде короткочасний дощ, гроза.

Погода та довкілля • 10 серпня, 03:59 • 6521 перегляди
Спека до +33° повертається, але ненадовго - якої погоди чекати в Україні у найближчі три дні

За даними Укргідрометцентру, в Україні найближчі три доби переважно без опадів, лише місцями короткочасні дощі та грози. Температура вдень підвищиться до 33°, але 12 серпня знизиться на 4-6°.

Погода та довкілля • 9 серпня, 15:37 • 59872 перегляди
9 серпня в Україні мінлива хмарність, на сході дощі та грозиPhoto

У неділю, 9 серпня, на більшій частині України очікується мінлива хмарність. Вдень на сході та південному сході місцями пройде короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Погода та довкілля • 9 серпня, 03:59 • 4419 перегляди
Грозові дощі і до +33°: синоптики дали прогноз на 9 серпня

Вночі у північних та центральних областях, вдень на сході очікуються короткочасні дощі з грозами. Температура коливатиметься від 12° до 33° залежно від регіону.

Суспільство • 8 серпня, 12:05 • 46455 перегляди
Негода підтопила Буковель та залишила без світла частину КиївщиниVideo

Сильна злива спричинила підтоплення вулиць у Буковелі на Прикарпатті. На Київщині через негоду пошкоджено електромережі, без світла залишаються понад 18 тисяч сімей.

Суспільство • 8 серпня, 09:09 • 4214 перегляди
В Україні 8 серпня дощі з грозами, на півдні спека до 37°Photo

8 серпня в Україні, крім заходу, пройдуть дощі з грозами, місцями град та шквали. На півдні та південному сході очікується сильна спека до 37°.

Погода та довкілля • 8 серпня, 03:59 • 4259 перегляди
День дощу - завтра в Україні очікують грози з градом, але на півдні спека може сягнути 37°

Завтра в Україні очікуються дощі з грозами, місцями град та шквали. Температура вдень становитиме 24-29°, на півдні до 35-37°.

Погода та довкілля • 7 серпня, 17:52 • 3371 перегляди
Спека спаде, але не скрізь: прогноз погоди на 7 серпняVideo

В Укргідрометцентрі попередили про сильну спеку до +38° на частині території України. У західних областях очікуються дощі, грози та температура до +32°.

Суспільство • 7 серпня, 05:12 • 5413 перегляди
В Україні 7 серпня очікуються грози, град та шквали - ДСНСPhoto

У п'ятницю на заході, півночі та у Вінницькій і Черкаській областях прогнозують грози з градом. Також зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Суспільство • 6 серпня, 15:13 • 3824 перегляди
В Україну прийдуть грози та похолодання після спеки до +39 градусів

7 серпня на захід України прийде атмосферний фронт з грозовими дощами та зниженням температури до +24. ..+29 градусів. На решті території, зокрема в Києві, очікується спека до +39 градусів, ввечері можливі зливи та шквали.

Суспільство • 6 серпня, 13:14 • 33939 перегляди
У Таїланді футболіста вбило блискавкою під час матчу, ще дев'ять гравців пораненоVideo

Під час регіонального турніру "Кубок ФА Голока 2026" у Таїланді блискавка вдарила у футболіста, спричинивши його смерть на місці. Ще дев'ять гравців отримали травми різного ступеня тяжкості.

Спорт • 5 серпня, 16:59 • 4068 перегляди
"Протриматися залишилося три дні" - синоптик дала прогноз, коли спаде спека

Синоптик Діденко прогнозує, що до 7-9 серпня спека в Україні спаде. Найближчими днями температура сягатиме +39...+40 градусів, а в Києві до +35.

Суспільство • 4 серпня, 10:54 • 3111 перегляди
Ексклюзив
Україну накриває друга хвиля аномальної спеки: про що попереджають синоптики

Найближчими днями в Україні температура сягатиме 35-38 градусів, можливі температурні рекорди. Спека спаде 7-9 серпня, змінившись грозами, зливами та градом.

Суспільство • 3 серпня, 16:44 • 38705 перегляди
3 серпня в Україні очікується спека до 38° та грози на заходіPhoto

У понеділок, 3 серпня, в Україні буде мінлива хмарність, здебільшого без опадів. У західних та північних областях можливі короткочасні дощі з грозами, температура вдень 30-34°, на півдні до 38°.

Погода та довкілля • 3 серпня, 03:59 • 3900 перегляди
Спека до 38 градусів і грози: якою буде погода в Україні 3 серпняPhoto

3 серпня в Україні збережеться спекотна погода, у південних областях до 38 градусів. На заході та півночі вдень місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Суспільство • 2 серпня, 14:04 • 3984 перегляди
Що святкують 2 серпня в Україні та світі

У першу неділю серпня Україна відзначає День Повітряних сил ЗСУ. За новим церковним календарем вшановують пам'ять першомученика Стефана, а за старим - пророка Іллі.

Суспільство • 2 серпня, 03:00 • 5657 перегляди
До +37° і грози на заході: якою буде погода в Україні 2 серпня

2 серпня в Україні очікується суха та спекотна погода. У західних областях вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Суспільство • 1 серпня, 13:08 • 4090 перегляди
В Україні 29 липня мінлива хмарність, на сході дощі - ГідрометцентрPhoto

На більшій частині України очікується погода без опадів через поле високого тиску. На сході та північному сході пройдуть помірні дощі з грозами.

Погода та довкілля • 29 липня, 03:59 • 4037 перегляди
Грози накриють схід та Сумщину 29 липня - ДСНС

У середу, 29 липня, на сході України та в Сумській області очікуються грози. У низці областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода та довкілля • 28 липня, 13:16 • 3999 перегляди