Спека до +33° повертається, але ненадовго - якої погоди чекати в Україні у найближчі три дні

За даними Укргідрометцентру, в Україні найближчі три доби переважно без опадів, лише місцями короткочасні дощі та грози. Температура вдень підвищиться до 33°, але 12 серпня знизиться на 4-6°.