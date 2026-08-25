Гроза
Зеленський заявив, що ОПК України потребує масштабування виробництва дронів і далекобійних систем. Президент закликав створити захист від російської балістики.
Роберт Бровді повідомив про ураження 66 цілей у тилу РФ у ніч на 24 серпня. Серед них МіГ-29, чотири РЛС, енергооб’єкти й судна.
21 серпня в Україні очікується спека до 37° та мінлива хмарність. На півночі можливі короткочасні дощі й грози, у Києві - до +32°.
20 серпня в Україні буде мінлива хмарність і переважно без опадів. На півночі та в Карпатах можливі дощі й грози, температура до 34°.
На льодовику Стельвіо через спеку й грози закрили гірськолижні траси. Оператори не гарантують якість снігу та безпеку лижників.
20-22 серпня в Україні потеплішає до 27-34°, місцями до +37°. На півночі можливі дощі та грози.
19 серпня в Україні очікується нестійка погода через атмосферний фронт. Вночі дощі з грозами на півночі, в центрі та на півдні, вдень на сході, температура 21-26°, на крайньому сході до 30°.
У штаті Оклахома блискавка вдарила в резервуарний парк Glenpool компанії Explorer Pipeline, загорілися три резервуари з природним бензином. Компанія зупинила операції, інцидент може спричинити перебої на ринку пального.
30-річний турист зі США загинув після удару блискавки на Етні, піднімаючись закритою ділянкою під час грози. Ще один турист загинув у Південному Тіролі, чотирьох іспанців евакуювали.
12 серпня в Україні мінлива хмарність, без опадів, крім південного сходу, де можливий короткочасний дощ і гроза. Температура вдень 21-26°, на півдні та сході до 33°, вітер північно-західний.
Синоптики прогнозують мінливу хмарність та без опадів, окрім західних і північних областей, де вдень можливі короткочасні дощі з грозами. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.
У понеділок, 10 серпня, на більшій частині території України буде мінлива хмарність, опадів здебільшого не передбачається. Лише на південному сході країни вдень місцями пройде короткочасний дощ, гроза.
За даними Укргідрометцентру, в Україні найближчі три доби переважно без опадів, лише місцями короткочасні дощі та грози. Температура вдень підвищиться до 33°, але 12 серпня знизиться на 4-6°.
У неділю, 9 серпня, на більшій частині України очікується мінлива хмарність. Вдень на сході та південному сході місцями пройде короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.
Вночі у північних та центральних областях, вдень на сході очікуються короткочасні дощі з грозами. Температура коливатиметься від 12° до 33° залежно від регіону.
Сильна злива спричинила підтоплення вулиць у Буковелі на Прикарпатті. На Київщині через негоду пошкоджено електромережі, без світла залишаються понад 18 тисяч сімей.
8 серпня в Україні, крім заходу, пройдуть дощі з грозами, місцями град та шквали. На півдні та південному сході очікується сильна спека до 37°.
Завтра в Україні очікуються дощі з грозами, місцями град та шквали. Температура вдень становитиме 24-29°, на півдні до 35-37°.
В Укргідрометцентрі попередили про сильну спеку до +38° на частині території України. У західних областях очікуються дощі, грози та температура до +32°.
У п'ятницю на заході, півночі та у Вінницькій і Черкаській областях прогнозують грози з градом. Також зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
7 серпня на захід України прийде атмосферний фронт з грозовими дощами та зниженням температури до +24. ..+29 градусів. На решті території, зокрема в Києві, очікується спека до +39 градусів, ввечері можливі зливи та шквали.
Під час регіонального турніру "Кубок ФА Голока 2026" у Таїланді блискавка вдарила у футболіста, спричинивши його смерть на місці. Ще дев'ять гравців отримали травми різного ступеня тяжкості.
Синоптик Діденко прогнозує, що до 7-9 серпня спека в Україні спаде. Найближчими днями температура сягатиме +39...+40 градусів, а в Києві до +35.
Найближчими днями в Україні температура сягатиме 35-38 градусів, можливі температурні рекорди. Спека спаде 7-9 серпня, змінившись грозами, зливами та градом.
У понеділок, 3 серпня, в Україні буде мінлива хмарність, здебільшого без опадів. У західних та північних областях можливі короткочасні дощі з грозами, температура вдень 30-34°, на півдні до 38°.
3 серпня в Україні збережеться спекотна погода, у південних областях до 38 градусів. На заході та півночі вдень місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.
У першу неділю серпня Україна відзначає День Повітряних сил ЗСУ. За новим церковним календарем вшановують пам'ять першомученика Стефана, а за старим - пророка Іллі.
2 серпня в Україні очікується суха та спекотна погода. У західних областях вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози.
На більшій частині України очікується погода без опадів через поле високого тиску. На сході та північному сході пройдуть помірні дощі з грозами.
У середу, 29 липня, на сході України та в Сумській області очікуються грози. У низці областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.