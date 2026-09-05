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Дощі затримаються в Україні щ на один день, температура може знизитись до +19°

Київ • УНН

 • 870 перегляди

В Україні очікуються помірні дощі, місцями грози та сильний вітер. Температура вдень становитиме 14–27°.

Дощі затримаються в Україні щ на один день, температура може знизитись до +19°

Завтра в Україні очікуються помірні дощі, місцями можливі грози,  температура коливатиметься від 19 до 27°, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Помірні дощі, вночі в більшості західних та північних областей, вдень і на південному заході країни місцями невеликі дощі, вдень у південних областях місцями грози 

- йдеться у повідомленні.

За словами синоптиків, вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім північного сходу, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 14-19°; на півдні та південному сході країни вночі 15-20°, вдень 22-27°.

Готуйте парасольки - яка погода очікується в Україні на вихідних04.09.26, 16:45 • 5176 переглядiв

Антоніна Туманова

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