У Києві ворожий БПЛА влучив у 24-поверхівку є постраждалі
Київ • УНН
У Дарницькому районі дрон влучив у будинок на рівні 11–12 поверхів, виникла пожежа. Шестеро людей поранено, трьох госпіталізували.
У Дарницькому районі столиці, внаслідок чергової російської атаки, безпілотник влучив у багатоповерхівку на рівні 11-12 поверхів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
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Уточнення. У Дарницькому районі влучання БПЛА сталося в 24-поверховий житловий будинок на рівні 11-12 поверхів. На 12 поверсі загоряння та руйнування стін. Екстрені служби працюють на місці
Також мер Києва повідомив, що внаслідок ранкової атаки рф на столицю постраждали п’ятеро людей. За його словами, трьох поранених медики госпіталізували.
Згодом у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що кількість постраждалих збільшилась до шести людей.
Нагадаємо
Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 8 вересня загинули двоє людей, семеро постраждали. У Подільському районі горить склад.