У Києві ворожий БПЛА влучив у 24-поверхівку є постраждалі

У Дарницькому районі столиці, внаслідок чергової російської атаки, безпілотник влучив у багатоповерхівку на рівні 11-12 поверхів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Уточнення. У Дарницькому районі влучання БПЛА сталося в 24-поверховий житловий будинок на рівні 11-12 поверхів. На 12 поверсі загоряння та руйнування стін. Екстрені служби працюють на місці