У лікарні померли дві жінки, поранені під час атаки на потяг "Київ-Суми"
Київ • УНН
У Сумах померли дві жінки віком 60 і 79 років, поранені під час атаки рф на потяг Київ-Суми. Ще двоє постраждалих у тяжкому стані.
У Сумах в лікарні померли двоє людей, які вчора постраждали внаслідок ворожої атаки по потягу в Сумському районі. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, пише УНН.
Це жінки 60 та 79 років. Вони отримали важкі поранення. На жаль, врятувати їх життя лікарям не вдалось, розповів він
Григоров додава, що ще двоє людей перебувають у важкому стані.
Нагадаємо
У вівторок, 8 вересня, російські війська атакували поїзд сполученням Київ – Суми.
Також у вівторок, 8 вересня окупанти атакували потяг сполученням Дніпро-Запоріжжя.
Унаслідок атаки рф на поїзд Дніпро-Запоріжжя загинула провідниця08.09.26, 14:45 • 3304 перегляди