рпц повезла на фронт мощі Дмитрія Донського, щоб "допомогти здобути перемогу над супостатом"
Київ • УНН
рпц відправила на лінію бойового зіткнення частинку мощей Дмитрія Донського для «духовного зміцнення» російських військових. Перед цим ковчег доправили до Савур-Могили.
російська православна церква відправила на фронт в Україні частинку мощей московського князя Дмитрія Донського, заявивши, що це має "духовно зміцнити" російських військових. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.
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Йдеться про ковчег із частинкою правої руки князя, який, за даними синодального відділу московського патріархату, прямує до лінії бойового зіткнення.
У рпц заявили, що Дмитрій Донський нібито має "невидимо стати в один бойовий стрій" із російськими військовими. Раніше ковчег із мощами привезли до храму на меморіальному комплексі "Савур-Могила" на окупованій частині Донеччини, де провели молебень.
У рпц говорять про "перемогу над супостатом"
Митрополит Донецький і Маріупольський володимир заявив, що принесення мощей має "зміцнити дух" учасників війни проти України та допомогти їм "здобути перемогу над супостатом".
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У рпц також закликали вірян молитися Дмитрію Донському за "мужність, духовну стійкість" і допомогу російському війську.
Про нове "обретіння" мощей князя рпц оголосила ще 18 серпня. За версією церкви, останки виявили під час реставрації Архангельського собору московського кремля.
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