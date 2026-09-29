У Києві через безпекову ситуацію змінили низку маршрутів громадського транспорту

У Києві вранці 29 вересня через підвищену повітряну загрозу та пошкодження контактної мережі виникли перебої в роботі міського транспорту. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.

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За інформацією Kyiv City Express, рух міської електрички в обох напрямках тимчасово призупинили через підвищену повітряну загрозу для столиці.

Крім того, на проспекті Степана Бандери через пошкодження контактної мережі затримується рух тролейбусів №29, 30, 31, 34, 37, 44 та 47.

Зміни торкнулися кількох маршрутів

Через перекриття руху на вулиці Жилянській також затримуються тролейбуси №3, 12, 14 та автобус №69.

Для пасажирів тролейбусного маршруту №31 організували тимчасове автобусне сполучення №31к. Автобуси курсують від вулиці Радунської до станції метро "Почайна".

У КМДА закликають пасажирів стежити за оперативними змінами в роботі громадського транспорту.

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