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У Києві через безпекову ситуацію змінили низку маршрутів громадського транспорту

Київ • УНН

 • 1902 перегляди

У Києві призупинили рух міської електрички та затримали низку тролейбусів і автобусів. Для маршруту №31 запустили автобуси №31к.

У Києві через безпекову ситуацію змінили низку маршрутів громадського транспорту

У Києві вранці 29 вересня через підвищену повітряну загрозу та пошкодження контактної мережі виникли перебої в роботі міського транспорту. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.

Деталі

За інформацією Kyiv City Express, рух міської електрички в обох напрямках тимчасово призупинили через підвищену повітряну загрозу для столиці.

Крім того, на проспекті Степана Бандери через пошкодження контактної мережі затримується рух тролейбусів №29, 30, 31, 34, 37, 44 та 47.

Зміни торкнулися кількох маршрутів

Через перекриття руху на вулиці Жилянській також затримуються тролейбуси №3, 12, 14 та автобус №69.

Для пасажирів тролейбусного маршруту №31 організували тимчасове автобусне сполучення №31к. Автобуси курсують від вулиці Радунської до станції метро "Почайна".

У КМДА закликають пасажирів стежити за оперативними змінами в роботі громадського транспорту.

росія вночі вдарила балістикою по Києву: пошкоджені адмінбудівля та навчальний заклад29.09.26, 02:42 • 15621 перегляд

Степан Гафтко

СуспільствоКиїв
Вибухи
Дорожньо-транспортна пригода
Повітряна тривога
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Київ