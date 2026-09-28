Федерація шахів закликає СБУ порушити справу про держзраду проти Подоляка через його призначення у керівництво FIDE

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Федерація шахів України (ФШУ) звернулася до СБУ з проханням відкрити кримінальну справу проти радника Президента України Михайла Подоляка через його входження до складу керівництва Міжнародної федерації шахів (FIDE), яке очолює підсанкційний бізнесмен Тимур Турлов, передає УНН.

26 вересня 2026 року на Генеральній Асамблеї FIDE було обрано нового президента організації. Ним став Тимур Турлов, який з жовтня 2022 року перебуває під санкціями, запровадженими рішенням Ради національної безпеки і оборони України і введеними в дію указом Президента України. Крім того, за наявною інформацією, проти Турлова готуються інші дієві санкції. На засіданні Генеральної Асамблеї Тимур Турлов оголосив, що на посади віце-президентів FIDE призначено громадянина України Михайла Подоляка і громадянина російської федерації Павла Колобкова - заявили у ФШУ.

У ФШУ наголосили, що не уповноважували Подоляка представляти Федерацію у FIDE, зазначивши, що він не має відношення до Федерації шахів України та шахового життя в Україні.

Громадянин рф Павло Колобков, колишній міністр спорту рф, не може обіймати посади в FIDE, так як членство федерації шахів рф у FIDE на даний час призупинено. ФШУ вимагає не призначати Михайла Подоляка і Павла Колобкова на посади віце-президентів FIDE - додали у ФШУ.

ФШУ вважає, що дії Подоляка, вчинені під час повномасштабної збройної агресії рф, підривають суверенітет та негативно впливають на імідж України.

ФШУ просить Службу безпеки України дати оцінку діям Михайла Подоляка та порушити кримінальну справу щодо зради національних інтересів України. ФШУ також закликає українську громадськість та засоби масової інформації дати належну оцінку діям Михайла Подоляка. Коли ви будете чути сигнал тривоги, звуки шахедів, ракет і вибухи, знайте: в цей час Михайло Подоляк співпрацює з росіянами як віцепрезидент FIDE - додали у ФШУ.

Контекст

Як вже зазначалося, у суботу, 26 вересня, президент Казахстанської шахової федерації Тимур Турлов, був обраний президентом Міжнародної шахової федерації. Турлов переміг у другому турі, набравши 110 голосів. У свої 38 років він став другим наймолодшим президентом FIDE, обраним за всю історію.

У виборах взяли участь делегати, що представляли 196 національних шахових федерацій, у перегонах змагалися три кандидати. У першому турі Турлов отримав 96 голосів, Вадім Розенштайн (Німеччина) – 76 голосів, а Ян Генрік Бюттнер (Німеччина) – 20 голосів. Загалом було віддано 192 голоси.

У другому турі Турлов переміг з результатом 110 голосів проти 85 (загалом 196 голосів), ставши восьмим президентом FIDE. Він змінив на цій посаді Аркадія Дворковича, який обіймав посаду президента два терміни, з 2018 по 2026 рік.

21 вересня у соцмережі Х Турлов написав: "Україна - одна з найвидатніших шахових націй світу. Її чудова традиція породила покоління видатних гравців і тренерів. Навіть у надзвичайно складний для країни час українські шахи залишалися сильними та користувалися міжнародною повагою".

Він додав, що FIDE - глобальна організація, і вона не може функціонувати в ізоляції від того, що відбувається у світі. Україна повинна мати свій голос у залі, коли обговорюються й ухвалюються рішення, а також можливість безпосередньо порушувати питання, важливі для її шахової спільноти.

"Я хотів би запросити Україну приєднатися до нашої команди та висунути свого представника на посаду віцепрезидента FIDE, якщо нас оберуть. Михайло Подоляк, продовжуючи нашу недавню розмову, я хотів би особисто попросити вас розглянути цю пропозицію та допомогти втілити в життя представництво України у керівництві FIDE", - додав Турлов.

Подоляк же відреагував наступним чином: "Я дуже зацікавлений у тому, щоб міжнародні федерації залишили позаду інтриги та політику. Я хочу, щоб вони зосередилися на поверненні до своїх основних цілей: просуванні гуманізму та рішучості, а також досягненні лідерства через чесну та відкриту конкуренцію".

"Звісно, я також дуже зацікавлений у тому, щоб FIDE відновила свою історичну славу як "столиця" інтелектуального спорту. Крім того, я глибоко переконаний у тому, що Україна має відігравати набагато значнішу роль у світовому спорті - щоб її голос лунав регулярно, розсудливо та голосно. Я підтримую ваше реформаторське бачення і готовий особисто приєднатися до нової команди FIDE", - написав Подоляк.

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За декілька днів ФШУ виступила із заявою, у якій вказувалося, що Федерація:

не підтримує на виборах президента FIDE кандидатуру Тимура Турлова, який з жовтня 2022 року перебуває під санкціями, запровадженими рішенням Ради національної безпеки і оборони України і введеними в дію указом Президента України;

не отримувала пропозиції від Тимура Турлова делегувати представника України до його команди;

не уповноважувала Михайла Подоляка представляти Федерацію шахів України в команді Тимура Турлова.

Михайло Подоляк не має ніякого відношення до Федерації шахів України та шахового життя України, ніколи жодним чином не допомагав і не сприяв ФШУ, а також не мав ніякого відношення і до FIDE. Для включення представника від країни до керівництва FIDE, згідно зі статутом FIDE, потрібно подання від національної федерації шахів країни, яку він представляє. Тому дії Тимура Турлова і Михайла Подоляка – виключно переписка двох фізичних осіб у соцмережах, і ці дії є незаконними та спробою рейдерського захоплення ФШУ. ФШУ звертається до обох персон, які створили цей безпрецедентний випадок в історії шахів, опублікувати спростування даної ініціативи та більше не порушувати закон. А Михайлу Подоляку радимо в майбутньому враховувати національні інтереси України. У випадку ігнорування всіх законних дій ФШУ буде відстоювати свої права в суді. Просимо взяти на контроль дану ситуацію Президента України Володимира Зеленського, голову Офісу Президента України Кирила Буданова, премʼєр-міністра України Сергія Корецького та міністра спорту України Матвія Бідного - заявляли у ФШУ.

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Що відомо про Тимура Турлова

Тимур Турлов - казахстанський бізнесмен російського походження - народився у москві. 19 жовтня 2022 року указом Президента №726/2022, на Турлова було накладено санкції терміном на 5 років.

Причина - звинувачення у тому, що його фінансова компанія Freedom Holding Corp, на яку також були введені санкції, допомагає фінансувати війну росії проти України.

Сам Турлов звинувачення відкидав, зазначаючи, що має казахстанський, а не російський паспорт.

Президент Freedom Holding Corp. Аскар Таштітов заявляв: "Компанія багато років працює в цій країні, розвиває її економіку, фондовий ринок та його інфраструктуру. Ми вважаємо накладення обмежень механічною помилкою. Зараз перебуваємо в процесі оскарження рішення - направили до всіх інстанцій звернення з повною інформацією про нашу діяльність та структуру компанії".

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