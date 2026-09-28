Румунія піднімала F-16 через порушення повітряного простору на тлі атаки рф на Одещину

Румунія заявила про підняття увечері 27 вересня винищувачів через заліт повітряної цілі у повітряний простір країни. Це сталося на тлі атаки рф на південь України, Одеську область, де відомо про двох постраждалих внаслідок ворожого удару, про що повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер 28 вересня, пише УНН.

Румунія піднімала два F-16

"Увечері 27 вересня система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони виявила повітряну ціль, що рухалася на північ від Кілія-Веке, на території України, поблизу кордону з Румунією", - ідеться у повідомленні румунського Міноборони.

Два літаки F-16 румунських ВПС, що перебувають на бойовій службі Повітряної поліції, вилетіли з 86-ї авіабази в Борчі для моніторингу ситуації - вказали у Міноборони Румунії.

Були заходи щодо оповіщення населення в повіті Тулча, о 20:35 було передано повідомлення RO-Alert.

За даними радара, повітряна ціль увійшла в повітряний простір Румунії через район Чаталкіой та рухалася вздовж кордону, а її сигнал зник з радарів приблизно через 10 хвилин поблизу населеного пункту Сомова - зазначили у румунському оборонному відомстві.

Повітряна тривога, як вказано, закінчилася о 22:05.

Спеціалізована група Міністерства національної оборони Румунії, як зазначається, повинна була вирушити до цього району вранці 28 вересня для обстеження місцевості.

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Це сталося на тлі того, як росія знову атакувала південь України, що межує з Румунією.

"Ворог завдав ударів по житловому сектору на півдні Одещини. Внаслідок атаки пошкоджено фасади, дахи і скління 7 приватних житлових будинків, а також автомобілі мешканців", - написав увечері 27 вересня голова Одеської ОВА у соцмережах.

Вранці він уточнив інформацію

"Наразі відомо про двох постраждалих. Це 62-річний чоловік та 63-річна жінка. Медики надали їм допомогу на місці, обійшлось без госпіталізації", - повідомив Кіпер.

З його слів, уночі росія також вдарила по порожній складській будівлі". "Пожежу, що виникла, оперативно загасили рятувальники. Без постраждалих", - додав голова ОВА.

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У ДСНС України показали наслідки атаки рф на Одеську область у ніч на 28 вересня.