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Нова велика війна біля Червоного моря – що відбувається в Ефіопії та чим це загрожує світу

Київ • УНН

 • 1002 перегляди

В Ефіопії відновилися масштабні бої між армією та НФВТ. Ескалація може втягнути Еритрею й загрожує ключовим торговим маршрутам.

Нова велика війна біля Червоного моря – що відбувається в Ефіопії та чим це загрожує світу

В Ефіопії стрімко загострюється конфлікт у штаті Тиграй, де після кількох років відносного затишшя знову спалахнули масштабні бої між урядовою армією та Народним фронтом визволення Тиграю (НФВТ). Нова війна може вийти далеко за межі країни та втягнути сусідні держави, створивши додаткову загрозу для регіону Червоного моря, повідомляє Yle з посиланням на експертів, Reuters та AP, пише УНН.

Деталі

Останніми днями бої охопили значну частину Тиграю. Ефіопська армія застосовує безпілотники, тоді як сили НФВТ захопили аеропорти та з'явилися на вулицях найбільшого міста регіону Мекеле. Частина цивільних залишає місто, а на півночі країни відключили інтернет. НФВТ також заявив, що мирна угода 2022 року більше не діє.

Нинішня ескалація є продовженням війни 2020-2022 років, яка, за наведеними Yle оцінками, забрала близько 600 тисяч життів та змусила мільйони людей залишити домівки. Конфлікт супроводжувався масовими вбивствами, сексуальним насильством та голодом.

Чому нова війна може вийти за межі Ефіопії

Ситуацію ускладнює зміна регіональних союзів. Еритрея, яка під час попередньої війни підтримувала уряд Ефіопії проти НФВТ, тепер, за повідомленнями, зблизилася з тиграйськими силами. Водночас відносини Ефіопії та Еритреї погіршилися через прагнення Аддис-Абеби отримати доступ до Червоного моря.

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До цього додаються громадянська війна в Судані, суперечки Ефіопії з Єгиптом і Суданом через води Нілу та нестабільність на іншому березі Червоного моря, де діють єменські хусити. Пряма війна Ефіопії та Еритреї могла б створити нову кризу поблизу одного з ключових маршрутів світової торгівлі.

Цикл помсти може призвести до ланцюгової реакції подібно до Першої світової війни, коли конфлікт розширюється, оскільки різні сторони приходять на допомогу одна одній

– попередив представник МЗС Фінляндії Тімо Олкконен.

Він наголосив, що такий сценарій не є найімовірнішим, однак ризик неконтрольованої ескалації існує, а повторення попередньої війни насамперед означатиме величезні втрати серед цивільних.

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Степан Гафтко

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