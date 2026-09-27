Соломія Вітвицька у 46 років стала мамою і показала фото сина
Київ • УНН
Телеведуча Соломія Вітвицька повідомила про народження сина. У червні вона одружилася з його батьком Олексієм Ситайлом.
Відома українська телеведуча Соломія Вітвицька народила дитину - сина. Про це вона повідомила в соцмережі Facebook, передає УНН.
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У червні Вітвіцькій виповнилося 46 років. Того ж місяця вона одружилася з батьком дитини - колишнім суддею, а нині військовослужбовцем Олексієм Ситайлом.
Як повідомляють ЗМІ, пологи відбувались в приватному пологовому будинку.
Ми з Олексієм Ситайлом тебе дуже чекали, синку
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