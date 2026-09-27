Соломія Вітвицька у 46 років стала мамою і показала фото сина

Відома українська телеведуча Соломія Вітвицька народила дитину - сина. Про це вона повідомила в соцмережі Facebook, передає УНН.

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У червні Вітвіцькій виповнилося 46 років. Того ж місяця вона одружилася з батьком дитини - колишнім суддею, а нині військовослужбовцем Олексієм Ситайлом.

Як повідомляють ЗМІ, пологи відбувались в приватному пологовому будинку.

Ми з Олексієм Ситайлом тебе дуже чекали, синку - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан народила доньку та вперше показала її на фото. Батьком дитини є італійський фехтувальник Луїджі Самеле.