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Президент Казахстану звільнив міністра оборони після загибелі 14 військових під час навчань на Каспійському морі

Київ • УНН

 • 926 перегляди

Касим-Жомарт Токаєв звільнив Даурена Косанова й призначив Айдоса Мирзахметова міністром оборони. Рішення ухвалили після загибелі 14 військових на навчаннях.

Президент Казахстану звільнив міністра оборони після загибелі 14 військових під час навчань на Каспійському морі

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 27 вересня звільнив Даурена Косанова з посади міністра оборони. Новим очільником відомства призначено Айдоса Мирзахметова. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт президента Казахстану.

Кадрові рішення ухвалили на тлі загибелі 14 військовослужбовців під час навчань на Каспійському морі.

"Указом Глави держави Косанова Даурена Жуматайовича звільнено з посади Міністра оборони Республіки Казахстан", — йдеться в повідомленні на сайті голови держави. 

Причину звільнення у повідомленні не зазначили. 

Окремим указом Токаєв призначив міністром оборони Айдоса Мирзахметова, звільнивши його з попередньої посади. До цього Мирзахметов командував Силами спеціальних операцій Збройних сил Казахстану.

Зауважимо, що відставці Косанова передувала трагедія в Мангистауській області. 24 вересня під час військово-морських навчань "Хазар Коргани — 2026" при висадці особового складу з катера "Кайсар" військовослужбовців віднесло в море. За повідомленнями про обставини події, різко погіршилася погода та посилився вітер. Загалом у морі опинилися 17 військових. Трьох вдалося врятувати, 14 загинули. Пошукову операцію завершили 25 вересня після виявлення тіл останніх двох загиблих. Цей день у Казахстані оголосили днем загальнонаціональної жалоби.

У межах розслідування затримали п’ятьох посадовців системи Міноборони: начальника штабу — першого заступника головнокомандувача Військово-морських сил, двох командирів військових частин, командира роти морської піхоти та командира катера. Їх підозрюють у недбалому ставленні до служби та порушенні правил кораблеводіння, що спричинили тяжкі наслідки. Для розслідування причин трагедії створили урядову комісію на чолі з віцепрем’єром Канатом Бозумбаєвим. 

Окремо 26 вересня Токаєв розпорядився провести комплексну перевірку Міноборони, зокрема фінансового та матеріально-технічного забезпечення військових підрозділів. Перші результати мають представити президентові протягом семи днів.

27 вересня Вища аудиторська палата Казахстану повідомила про початок державного аудиту оборонного відомства. Перевірка стосується ефективності використання бюджетних коштів та забезпечення військових підрозділів.

Довідково

Даурен Косанов очолював Міністерство оборони Казахстану з 8 червня 2025 року, змінивши Руслана Жаксиликова. Раніше він обіймав посаду заступника міністра оборони — головнокомандувача Сил повітряної оборони.

Олександра Василенко

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