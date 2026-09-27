росія відкинула заклик Німеччини припинити ескалацію війни в Україні під час зустрічі МЗС
Київ • УНН
Берлін закликав москву до припинення вогню та деескалації. лавров відкинув заклики й звинуватив Німеччину в підтримці України.
Перша з початку повномасштабної війни зустріч міністрів закордонних справ Німеччини та росії завершилася без помітного зближення позицій. Берлін закликав москву до повного припинення вогню в Україні та відмови від подальшої ескалації, однак російська сторона ці заклики фактично відкинула, повідомляє The Guardian, пише УНН.
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Йоганн Вадефуль і сергій лавров провели переговори на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Сторони обговорили війну в Україні, двосторонні відносини, ситуацію навколо енергетичної інфраструктури та експорту зерна через Чорне море.
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Вадефуль закликав росію "відмовитися від небезпечного шляху ескалації у відносинах з Німеччиною, Європою та НАТО". Він також вимагав негайного та повного припинення вогню і закликав Москву сприяти домовленості щодо безпечного експорту зерна через Чорне море.
росія не продемонструвала готовності до поступок
Після переговорів лавров заявив, що не почув від німецької сторони "нічого нового", і розкритикував позицію Берліна.
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Замість сигналів про готовність до деескалації російський міністр звинуватив Німеччину в підтримці України та прагненні стати провідною військовою державою Європи. Пізніше у виступі на Генасамблеї ООН він знову захищав дії росії в Україні та критикував західні країни.
Таким чином, перший за понад 4 роки прямий контакт глав МЗС Німеччини та росії не привів до домовленостей щодо припинення бойових дій або деескалації. Водночас сам факт переговорів відновив прямий дипломатичний канал між Берліном і москвою на рівні міністрів закордонних справ.
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