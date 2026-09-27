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росія відкинула заклик Німеччини припинити ескалацію війни в Україні під час зустрічі МЗС

Київ • УНН

 • 2632 перегляди

Берлін закликав москву до припинення вогню та деескалації. лавров відкинув заклики й звинуватив Німеччину в підтримці України.

росія відкинула заклик Німеччини припинити ескалацію війни в Україні під час зустрічі МЗС

Перша з початку повномасштабної війни зустріч міністрів закордонних справ Німеччини та росії завершилася без помітного зближення позицій. Берлін закликав москву до повного припинення вогню в Україні та відмови від подальшої ескалації, однак російська сторона ці заклики фактично відкинула, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Йоганн Вадефуль і сергій лавров провели переговори на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Сторони обговорили війну в Україні, двосторонні відносини, ситуацію навколо енергетичної інфраструктури та експорту зерна через Чорне море.

лавров заявив, що заклики Європи готуватися до війни з росією можуть стати "самоздійснюваним пророцтвом"27.09.26, 01:55 • 12596 переглядiв

Вадефуль закликав росію "відмовитися від небезпечного шляху ескалації у відносинах з Німеччиною, Європою та НАТО". Він також вимагав негайного та повного припинення вогню і закликав Москву сприяти домовленості щодо безпечного експорту зерна через Чорне море.

росія не продемонструвала готовності до поступок

Після переговорів лавров заявив, що не почув від німецької сторони "нічого нового", і розкритикував позицію Берліна.

Він просто повторив свою офіційну публічну позицію, засуджуючи росію… Ви можете самі судити, чи вважається це діалогом, чи ні

– заявив лавров.

Замість сигналів про готовність до деескалації російський міністр звинуватив Німеччину в підтримці України та прагненні стати провідною військовою державою Європи. Пізніше у виступі на Генасамблеї ООН він знову захищав дії росії в Україні та критикував західні країни.

Таким чином, перший за понад 4 роки прямий контакт глав МЗС Німеччини та росії не привів до домовленостей щодо припинення бойових дій або деескалації. Водночас сам факт переговорів відновив прямий дипломатичний канал між Берліном і москвою на рівні міністрів закордонних справ.

Після розмови з лавровим глава МЗС Німеччини зателефонував Сибізі та розповів про результати переговорів26.09.26, 23:55 • 16871 перегляд

Степан Гафтко

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