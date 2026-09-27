Rheinmetall поставив Україні мільйони боєприпасів за час війни: про яку саме зброю йде мова

Фото: Rheinmetall

Німецький оборонний концерн Rheinmetall з початку повномасштабного вторгнення росії поставив Україні кілька мільйонів боєприпасів різних калібрів. Йдеться про 155-мм артилерійські снаряди, 35-мм боєприпаси для систем ППО, а також танкові та мінометні боєприпаси, повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Одним із найбільших напрямів стали боєприпаси для артилерії. Rheinmetall заявляє про передачу Україні сотень тисяч 155-мм снарядів, які використовуються, зокрема, західними самохідними артилерійськими установками.

Ще сотні тисяч 35-мм снарядів концерн поставив для зенітних установок Gepard, які Сили оборони активно використовують для знищення російських дронів та інших повітряних цілей.

Від Gepard до Skynex

Окремо Rheinmetall постачає Україні сучасні 35-мм боєприпаси AHEAD із програмованим підривом. Вони використовуються комплексами Skynex та Skyranger 35 і створюють у повітрі хмару вражаючих елементів перед ціллю.

До загального обсягу поставок також входять танкові та мінометні боєприпаси. Зокрема, ще у 2023 році стало відомо про контракт Rheinmetall на 100 тисяч мінометних боєприпасів для України. Defense Express припускає, що надалі могли укладатися й додаткові замовлення.

Повітряні сили вперше показали Skyranger 35, які Україна отримала таємно

Крім того, у 2026 році Україна перейшла до великих закупівель далекобійних 155-мм артилерійських боєприпасів. Потреба у них оцінюється приблизно в 1,2 млн одиниць, тоді як Rheinmetall заявляв про можливість виробляти близько 100 тисяч таких снарядів на рік.

На тлі поставок Україні зростає і боєприпасний бізнес концерну. У першій половині 2026 року виручка підрозділу Rheinmetall "Зброя та боєприпаси" збільшилася на 33%, зокрема завдяки постачанню Україні артилерійських снарядів і боєприпасів середнього калібру.

Україна вперше застосувала бойових роботів проти російської армії на Донбасі