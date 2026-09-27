Rheinmetall поставил Украине миллионы боеприпасов за время войны: о каком именно оружии идет речь

Фото: Rheinmetall

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall с начала полномасштабного вторжения России поставил Украине несколько миллионов боеприпасов различных калибров. Речь идет о 155-мм артиллерийских снарядах, 35-мм боеприпасах для систем ПВО, а также танковых и минометных боеприпасах, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Одним из крупнейших направлений стали боеприпасы для артиллерии. Rheinmetall заявляет о передаче Украине сотен тысяч 155-мм снарядов, которые используются, в частности, западными самоходными артиллерийскими установками.

Еще сотни тысяч 35-мм снарядов концерн поставил для зенитных установок Gepard, которые Силы обороны активно используют для уничтожения российских дронов и других воздушных целей.

От Gepard до Skynex

Отдельно Rheinmetall поставляет Украине современные 35-мм боеприпасы AHEAD с программируемым подрывом. Они используются комплексами Skynex и Skyranger 35 и создают в воздухе облако поражающих элементов перед целью.

В общий объем поставок также входят танковые и минометные боеприпасы. В частности, еще в 2023 году стало известно о контракте Rheinmetall на 100 тысяч минометных боеприпасов для Украины. Defense Express предполагает, что впоследствии могли заключаться и дополнительные заказы.

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Кроме того, в 2026 году Украина перешла к крупным закупкам дальнобойных 155-мм артиллерийских боеприпасов. Потребность в них оценивается примерно в 1,2 млн единиц, тогда как Rheinmetall заявлял о возможности производить около 100 тысяч таких снарядов в год.

На фоне поставок Украине растет и боеприпасный бизнес концерна. В первой половине 2026 года выручка подразделения Rheinmetall "Оружие и боеприпасы" увеличилась на 33%, в частности благодаря поставкам Украине артиллерийских снарядов и боеприпасов среднего калибра.

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