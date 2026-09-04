Воздушные силы впервые показали Skyranger 35, которые Украина получила тайно

В Одесской области после атаки рф ввели аварийные отключения

В Одесской области после атаки рф ввели аварийные отключения

В Одесской области после атаки рф ввели аварийные отключения

В Одесской области после атаки рф ввели аварийные отключения

Зеленский намекнул на "возмездие" российскому генералу, который отдавал приказы обстреливать "Охматдет"

Зеленский намекнул на "возмездие" российскому генералу, который отдавал приказы обстреливать "Охматдет"

Зеленский намекнул на "возмездие" российскому генералу, который отдавал приказы обстреливать "Охматдет"

Зеленский намекнул на "возмездие" российскому генералу, который отдавал приказы обстреливать "Охматдет"

В Одессе сотрудник ТЦК сбил двухлетнего мальчика и скрылся

В Одессе сотрудник ТЦК сбил двухлетнего мальчика и скрылся

В Одессе сотрудник ТЦК сбил двухлетнего мальчика и скрылся

В Одессе сотрудник ТЦК сбил двухлетнего мальчика и скрылся