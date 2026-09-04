Воздушные силы впервые показали Skyranger 35, которые Украина получила тайно
Киев • УНН
Воздушные силы впервые продемонстрировали Skyranger 35 на шасси Leopard 1. Система поражает воздушные цели 35-мм программируемыми боеприпасами.
Воздушные силы ВСУ впервые официально показали новейшую зенитную артиллерийскую систему Skyranger 35 от Rheinmetall, которая уже находится на вооружении украинских военных. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на видео 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка, пишет УНН.
Детали
На обнародованных кадрах показали саму установку, а также эпизод поражения воздушной цели. В Defense Express отмечают, что публичная демонстрация фактически подтвердила передачу Украине определённого количества Skyranger 35 в режиме секретности.
Издание предполагает, что видео могли снять ещё не позднее марта 2026 года. Командир установки с позывным "Тимати" также заявил, что его подразделение получило Skyranger 35 "одним из первых", что может свидетельствовать о наличии в Украине нескольких таких систем.
Что известно о Skyranger 35
Skyranger 35 для Украины устанавливают на модернизированное шасси танка Leopard 1. Система оснащена 35-мм пушкой KDG 35, которая может вести огонь с темпом до 1000 выстрелов в минуту.
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Для борьбы с дронами и крылатыми ракетами используются боеприпасы калибра 35×228 мм с программируемым подрывом. По данным Defense Express, эффективная дальность огня составляет до 4000 метров, а цифровая система управления огнём обеспечивает автоматическое сопровождение цели.
Украина должна получить значительное количество таких систем, однако точные объёмы и сроки поставок не разглашаются. В Rheinmetall ранее сообщали, что стоимость контракта на дополнительные Skyranger 35 для Украины составляет сотни миллионов евро.
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