Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 27992 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 44621 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 35140 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 50679 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 29130 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 52453 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 25163 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 18769 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 43196 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 50682 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 52460 просмотра
Техника
Социальная сеть
Золото
Truth Social
WhatsApp

Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности поражения

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Украинская противовоздушная оборона использует разнообразные системы для защиты от российских воздушных целей. Системы ПВО классифицируются по дальнобойности и типу, включая ЗРК "Бук", NASAMS, Patriot, а также мобильные огневые группы и авиацию.

Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности поражения
Фото: МВД Украины

Противовоздушная оборона (ПВО) — один из ключевых элементов защиты воздушного пространства Украины от российских воздушных целей, таких как дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты. Различные типы систем ПВО имеют разное назначение, в частности, одни эффективны против дронов и самолетов, другие — против крылатых и баллистических ракет. УНН рассказывает, какие существуют виды ПВО, их назначение и каковы их возможности поражения.

Что такое ПВО?

ПВО — это противовоздушная оборона, часто к этим трем буквам добавляют еще слово "система" и не зря, ведь ПВО это именно система противовоздушной обороны, которая охватывает множество средств обнаружения и уничтожения, связанных между собой.

Комплекс или система ПВО представляет собой радиолокационную станцию, которая обнаруживает воздушные цели, системы управления огнем, откуда ведется огонь, и саму пусковую установку. То есть, одна система ПВО может состоять из нескольких единиц техники. 

Каждый отдельный элемент не решает задачу защиты, только в составе комплекса можно найти и уничтожить воздушную цель. Станция РЛС обнаруживает вражескую цель в небе, после того, как ракета или самолет противника обнаружен, его полет отслеживается, чтобы определить направление, высоту и скорость. Эти данные нужны для того, чтобы сформировать целеуказание, то есть задать маршрут полета своей зенитной ракеты или выбрать предупреждение для зенитной пушки.

Есть два основных принципа наведения:

  • командное наведение — когда команды ракете, куда лететь, отдаются с земли;
    • самонаведение — когда сама ракета захватывает цель и управляет своим полетом.

      Виды ПВО по дальности и типу

      Системы ПВО разделяют по дальности, типу, назначению. Например, по дальности поражения воздушных целей средства противовоздушной обороны делятся на:

      • более 100 км — дальнего действия;
        • до 100 км — средней дальности;
          • до 30 км — малой дальности;
            • до 10 км — ближнего действия.

              В частности, к средствам поражения на ближней и малой дальности можно отнести ЗРК "Стрела-10", ЗРК "Оса", 2С6 "Тунгуска", ЗСУ-23-4, немецкие Gepard, Skyranger, Skynex, британские Stormer HVM, американские AN/TWQ-1 Avenger.

              Так, например, ЗСУ-23-4 "Шилка", которая используется в основном для уничтожения воздушных целей, летящих со скоростью до 450 м/с, на расстояниях до 2500 м и высотах до 1500 м, а также наземных (надводных) целей на расстоянии до 2000 м с места, с короткой остановки и в движении, имеет четыре 23-мм зенитные пушки, а потому относится к зенитным самоходным установкам. 

              ЗСУ-23-2 "Шилка" на вооружении ВСУ

              В то же время, например, 2С6 "Тунгуска", которая также предназначена для уничтожения воздушных целей, летящих на малом расстоянии, уже относится по типу поражения к зенитно-пушечным ракетным комплексам, ведь имеет на своем вооружении две 30-мм автоматические пушки и 8 управляемых ракет, способных уничтожать вражеские цели в воздухе.

              ЗРПК 2С6 "Тунгуска"

              Еще к системам ПВО можно отнести переносные зенитно-ракетные комплексы, которые могут переноситься и применяться одним или несколькими военнослужащими. Такие комплексы предназначены для поражения вертолетов и самолетов противника, летящих низко, а также БПЛА и крылатых ракет.

              Так, в ноябре 2024 года солдат Наталья Грабарчук, которая в гражданской жизни была воспитателем в детском саду, уничтожила крылатую ракету из ПЗРК "Игла" во время массированной атаки рф.

              "Попала, Наташа, попала": военнослужащая уничтожила вражескую ракету из ПЗРК "Игла"17.11.2024, 16:17 • 30429 просмотров

              Назначение систем средней дальности — защита важных объектов и группировок войск, перехват самолетов, крылатых ракет. В частности, на вооружении Украины находятся такие системы, как 9К37 "Бук", 9К330 "Тор", NASAMS, IRIS-T SLM, SAMP/T. Такие системы в основном используют зенитные управляемые ракеты с радиолокационным, инфракрасным или комбинированным наведением. 

              Например, "Бук" имеет гусеничную базу и предназначен для борьбы с маневренными аэродинамическими целями (крылатые ракеты, управляемые бомбы, самолеты, вертолеты, БПЛА и т.д.) на малых и средних высотах, в условиях интенсивного радиопротиводействия.

              Пусковая установка ЗРК "Бук-М1" на вооружении ВСУ

              Отметим, что в 2023 году некоторые системы "Бук" переоборудовали под использование американских ракет RIM-7 Sea Sparrow — управляемая корабельная зенитная ракета малой дальности с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, разработанная в начале 1960-х на базе ракеты класса "воздух — воздух" AIM-7 Sparrow, принятая на вооружение в 1976-м. Это решение существенно повлияло на систему ПВО Украины, ведь производство зенитных ракет для комплексов ПВО "Бук-М1" и "С-300" есть только в России.

              Пуск Sea Sparrow с военного корабля

              ЗРК "Тор" также имеет гусеничную базу и предназначен для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, управляемых авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии "стелс". Может работать как в ручном, с участием операторов, так и полностью автоматическом режиме. При этом система "Тор" сама контролирует очерченное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".

              "Тракторные войска" "украли" российский ЗРК "Тор" в начале полномасштабного вторжения 

              Система NASAMS — это зенитный ракетный комплекс средней дальности, разработки норвежской компании Kongsberg и американской Raytheon. Его аббревиатура расшифровывается как Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, то есть "Норвежская усовершенствованная ракетная система "земля-воздух". Этот ЗРК предназначен для поражения воздушных целей на малых и средних высотах при любых погодных условиях.

              Основным средством поражения ЗРК NASAMS является авиационная ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с активной радиолокационной головкой самонаведения производства американской компании Raytheon.

              ЗРК NASAMS

              Захват цели радиолокационной головкой самонаведения ракеты происходит уже в воздухе на дистанции до 20 км от цели, после чего начинается ее активное самонаведение. Ракета AMRAAM оснащена осколочно-фугасной боевой частью направленного действия.

              Для повышения живучести комплекса предусматривается рассредоточение пусковых установок от пункта управления и РЛС на расстояние нескольких километров. При этом связь с установками может быть организована кабельной, волоконно-оптической или цифровой линией связи.

              Работа ЗРК NASAMS

               Системы ПВО IRIS-T и SAMP/T имеют колесную базу и предназначены для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей, включающих самолеты, крылатые и баллистические ракеты.

              В частности, Украина использует два типа систем комплексов IRIS-T:

              • IRIS-T SLS — малый радиус действия, дальность до 12 км, высота до 8 км;
                • IRIS-T SLM — средний радиус действия, дальность до 40 км, высота до 20 км.

                  Ракеты IRIS-T отличаются высокой маневренностью и способны поражать цели как на встречных курсах, так и при преследовании.

                  Пусковая установка комплекса IRIS-T SLM в Украине

                  Украина заказала 18 систем IRIS-T у Германии - DW24.01.2026, 10:12 • 12171 просмотр

                  Aster 30 SAMP/T — это французско-итальянская система противовоздушной обороны наземного базирования, которая была разработана для противодействия высокоскоростным угрозам, таким как тактические баллистические ракеты, а также крылатым ракетам, самолетам и БПЛА.

                  Пусковая установка зенитного ракетного комплекса SAMP/T вооруженных сил Италии

                  Отметим, ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что из этого комплекса был сбит российский самолет.

                  SAMP/T сбивал Сушку. Но и другие цели. Есть подтвержденный самолет

                  - сказал Игнат.

                  Системы дальнего радиуса действия предназначены для противоракетной обороны государственного уровня, уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Украина имеет на своем вооружении системы С-300 и Patriot.

                  С-300 предназначена для обороны важных военных объектов, группировок войск и административно-промышленных центров от ударов всех типов самолетов и вертолетов, крылатых ракет, других аэродинамических средств воздушного нападения, аэробаллистических и баллистических ракет оперативно-тактического назначения.

                  Система С-300В на параде ко Дню независимости Украины

                  Patriot — зенитный ракетный комплекс производства США. Это одна из самых совершенных систем ПВО в мире. Предназначен для уничтожения самолетов, крылатых и баллистических ракет. Patriot способен сбивать высокоскоростные и сложные цели, обеспечивая многослойную защиту для стратегических объектов и крупных городов.

                  Комплекс уничтожает различные аэродинамические и баллистические цели, включая гиперзвуковые. Ракеты Patriot поражают гиперзвуковые ракеты "Циркон" и "Кинжал", которые развивают скорости до 11 000 и до 16 000 км/ч соответственно.

                  Ракеты комплекса Patriot (особенно версия PAC-3 MSE) имеют высокую точность, поражают цели прямым наведением, что важно для защиты от баллистических ракет. Одна батарея Patriot одновременно обнаруживает до 100 целей, сопровождает до 8 целей.

                  ЗРК Patriot PAC-2 Воздушных сил ВС Украины

                  Авиацию, хоть и нельзя отнести к классическим системам ПВО, однако в задачах по уничтожению российских воздушных целей она играет все более важную роль. В частности, в августе 2024 года украинские военные с вертолета Ми-8 армейской авиации сбили российский ударный беспилотник Shahed-136.

                  Также в декабре 2024 года, во время массированной атаки РФ, украинский пилот американского истребителя F-16 уничтожил шесть крылатых ракет, две из них — авиационной пушкой.

                  В марте 2025 года истребитель Mirage-2000 сбил крылатую ракету Х-101 в украинском небе во время российской атаки.

                  Кроме того, Украина успешно использует мобильные огневые группы для сбития вражеских дронов, ведь это намного дешевле, чем использовать зенитные ракеты для сбития российских крылатых и баллистических ракет.

                  Работа мобильных огневых групп — на фото можно увидеть спаренные пулеметы "Максима", который разработали еще в 1883 году.

                  Павел Башинский

