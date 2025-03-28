Дассо Мираж 2000

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25357 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Владимир Зеленский сообщил, что французские самолеты Mirage хорошо проявили себя в защите от российских атак. Украина планирует увеличить количество этих самолетов при поддержке Франции.

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Франция объявила о выделении Украине пакета военной помощи на 2 млрд евро

Франция предоставит Украине пакет военной помощи на 2 млрд евро. В него войдут ракеты MILAN и MICA, бронемашины VAB, AMX-10RX, боеприпасы и прочее.

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Обойдет вражеские РЭБ и выполнит сверхсложные задачи: об уникальном беспилотнике Raybird рассказали в Минобороны

Минобороны рассказало о БпАК Raybird (ACS-3), который преодолевает РЭБ и ПВО, осуществляет разведку с высоты 5. 5 км. Он может находиться в небе до 28 часов, преодолевая до 2500 км.

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Франция закажет больше боевых самолетов Rafale, чем планировалось - Макрон

Эммануэль Макрон заявил об увеличении заказов на Rafale. Франция продолжит поддерживать Украину и готовить украинских летчиков на самолетах "Мираж".

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Украина может получить больше истребителей Mirage-2000 от третьих стран - Макрон

Франция рассматривает возможность передачи Украине дополнительных истребителей Mirage-2000 от третьих стран, которые их используют. Также ускорят поставки ракет и дронов.

Война • 17 марта, 04:18 • 146572 просмотра

Первые фото из кабины Mirage-2000: как французские истребители защищают Украину

Опубликованы исторические фото из кабины французских истребителей Mirage-2000 во время сбития крылатых ракет Х-101 в украинском небе. Атака произошла 7 марта, когда рф запустила 261 ракету и дрон по Украине.

Война • 7 марта, 20:48 • 26183 просмотра

Зеленский отреагировал на ночную атаку рф на энергетику: первыми шагами к миру нужно заставить россию прекратить такие удары

Россия осуществила массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, выпустив 70 ракет и 200 дронов. Впервые в защите украинского неба приняли участие F-16 и французские Mirage-2000. Зеленский подчеркнул, что для мира необходимо заставить Россию прекратить удары по гражданским объектам.

Война • 7 марта, 10:09 • 15980 просмотра

Над Украиной сбито 34 из 67 ракет и 100 из 194 дронов, запущенных рф: F-16 и Mirage-2000 впервые вместе защищали украинское небо

Россия атаковала Украину 261 воздушной целью, включая ракеты и дроны. Силы ПВО сбили 134 цели, впервые в отражении атаки приняли участие французские Mirage-2000 вместе с F-16.

Война • 7 марта, 08:29 • 15527 просмотра

Греческие истребители в Украине: Le Monde пишет о вероятности поставок F-16 Block 30, военные источники опровергают

Le Monde сообщает о возможной передаче 32 истребителей F-16 Block 30 из Греции в Украину, хотя греческие источники это отрицают. Параллельно в Британии продолжается ускоренная подготовка украинских пилотов для F-16.

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Украинские силы успешно сбили КАБ над Запорожьем благодаря «экспериментальному оружию». Эксперт рассказал о комплексном подходе с использованием РЭБ, ПВО и авиации для противодействия российским управляемым авиабомбам.

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Во Франции показали кадры подготовки украинских пилотов на Mirage 2000

Генеральный штаб ВС Франции опубликовал кадры обучения украинских военных пилотов на истребителях Mirage 2000. Это часть программы поддержки Украины французскими вооруженными силами.

Общество • 8 февраля, 09:42 • 71894 просмотра

Украина получила первые истребители Mirage 2000 и F-16 - Минобороны

Воздушные Силы ВСУ получили первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Нидерландов. Министр обороны Умеров сообщил, что самолеты уже в Украине и скоро приступят к боевым задачам.

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В Украину прибыли первые французские истребители

Украина получила первую партию французских истребителей Mirage 2000. Это первые самолеты данного типа, поступившие в украинскую армию в рамках военной помощи от Франции.

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Когда Mirage 2000 появятся в небе над Украиной - ответ главы МИД Франции

Франция планирует передать Украине истребители Mirage 2000 в первом квартале 2025 года. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

Война • 28 января, 10:19 • 40224 просмотра

Украина получит первые истребители Mirage от Франции в январе - СМИ

Первые три истребителя Mirage 2000-5F поступят в Украину до 20 января 2025 года. В целом ВСУ получит около десяти самолетов, оснащенных ракетами SCALP-EG и Storm Shadow.

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Украинские пилоты завершили подготовку на Mirage 2000-5F: что дальше

Французская программа обучения украинских пилотов и механиков на Mirage 2000-5F завершилась через полгода. Поставка истребителей, вооруженных ракетами Scalp и бомбами AASM, запланирована на первый квартал 2025 года.

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Умеров заявил, что скоро начнется подготовка к получению самолетов Mirage

Министр обороны Умеров анонсировал подготовку к получению французских истребителей Mirage 2000. Поставки запланированы на первый квартал 2025 года, о чем сообщил министр вооруженных сил Франции.

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В начале нового года Украина получит от Франции три самолета Mirage 2000 - La Tribune

Франция передаст Украине три самолета Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. В истребителях будут будут ракетами Scalp и бомбы AASM для выполнения боевых задач "воздух-земля".

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Стефанчук: «Ожидаем новых решений, относительно поставок самолетов F-16»

Глава Верховной Рады заявил об ожидании новых решений по поставкам F-16 и других истребителей. Франция обещает предоставить Украине самолеты Mirage 2000 в начале нового года и обучать пилотов.

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Франция поддерживает План победы - министр

Министр иностранных дел Франции заявил о поддержке Плана победы Украины. Франция готова оказывать помощь в военной и гражданской сферах.

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Украина получит первые самолеты Mirage 2000 в начале нового года - МИД Франции

Министр иностранных дел Франции заявил о передаче Украине самолетов Mirage 2000 с начала нового года. Франция также будет обучать украинских пилотов и ремонтировать технику.

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Украина готовится получить самолеты от Франции - Зеленский - Украина готовится получить самолеты от Франции

Президент Зеленский заявил о подготовке к получению самолетов от Франции. Франция планирует поставить истребители Mirage 2000 Украине в первом квартале 2025 года, но точное количество не названо.

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Франция планирует поставить Mirage 2000 Украине в первом квартале 2025 года - Лекорню

Министр ВС Франции сообщил о планах поставки Украине истребителей Mirage 2000 в первом квартале 2025 года. Самолеты будут оснащены новой техникой для борьбы воздух-земля и защиты от радиоэлектронной борьбы.

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Франция завершила подготовку первой группы украинских пилотов на самолетах Alphajet

Во Франции завершился шестимесячный курс обучения украинских пилотов на самолетах Alphajet. Воздушно-космические силы Франции планируют подготовить 26 украинских пилотов в течение двух лет.

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F-16 заставят россиян быть осмотрительными в применении тактического оружия, терроризирующего прифронтовые зоны КАБами - эксперт

Военный эксперт Валерий Рябых считает, что наличие F16 в Украине заставит россиян осторожнее применять тактическое вооружение. Он считает, что считает, что Украине необходимо по меньшей мере 5 бригад таких истребителей.

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