Дассо Мираж 2000

Президент Украины объявил о кадровых перестановках в военной авиации. Новые назначения должны усилить обороноспособность и улучшить авиационный компонент Сил обороны.
Появится новая вертикаль для развития авиации в Минобороны и Генштабе ВСУ. Умеров уже назначил людей, которые будут курировать это направление, и сформировал представление в Кабмин.
Владимир Зеленский сообщил, что французские самолеты Mirage хорошо проявили себя в защите от российских атак. Украина планирует увеличить количество этих самолетов при поддержке Франции.
Франция предоставит Украине пакет военной помощи на 2 млрд евро. В него войдут ракеты MILAN и MICA, бронемашины VAB, AMX-10RX, боеприпасы и прочее.
Минобороны рассказало о БпАК Raybird (ACS-3), который преодолевает РЭБ и ПВО, осуществляет разведку с высоты 5. 5 км. Он может находиться в небе до 28 часов, преодолевая до 2500 км.
Эммануэль Макрон заявил об увеличении заказов на Rafale. Франция продолжит поддерживать Украину и готовить украинских летчиков на самолетах "Мираж".
Франция рассматривает возможность передачи Украине дополнительных истребителей Mirage-2000 от третьих стран, которые их используют. Также ускорят поставки ракет и дронов.
Опубликованы исторические фото из кабины французских истребителей Mirage-2000 во время сбития крылатых ракет Х-101 в украинском небе. Атака произошла 7 марта, когда рф запустила 261 ракету и дрон по Украине.
Россия осуществила массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, выпустив 70 ракет и 200 дронов. Впервые в защите украинского неба приняли участие F-16 и французские Mirage-2000. Зеленский подчеркнул, что для мира необходимо заставить Россию прекратить удары по гражданским объектам.
Россия атаковала Украину 261 воздушной целью, включая ракеты и дроны. Силы ПВО сбили 134 цели, впервые в отражении атаки приняли участие французские Mirage-2000 вместе с F-16.
Le Monde сообщает о возможной передаче 32 истребителей F-16 Block 30 из Греции в Украину, хотя греческие источники это отрицают. Параллельно в Британии продолжается ускоренная подготовка украинских пилотов для F-16.
Украинские силы успешно сбили КАБ над Запорожьем благодаря «экспериментальному оружию». Эксперт рассказал о комплексном подходе с использованием РЭБ, ПВО и авиации для противодействия российским управляемым авиабомбам.
Генеральный штаб ВС Франции опубликовал кадры обучения украинских военных пилотов на истребителях Mirage 2000. Это часть программы поддержки Украины французскими вооруженными силами.
Воздушные Силы ВСУ получили первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Нидерландов. Министр обороны Умеров сообщил, что самолеты уже в Украине и скоро приступят к боевым задачам.
Украина получила первую партию французских истребителей Mirage 2000. Это первые самолеты данного типа, поступившие в украинскую армию в рамках военной помощи от Франции.
Франция планирует передать Украине истребители Mirage 2000 в первом квартале 2025 года. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.
Первые три истребителя Mirage 2000-5F поступят в Украину до 20 января 2025 года. В целом ВСУ получит около десяти самолетов, оснащенных ракетами SCALP-EG и Storm Shadow.
Французская программа обучения украинских пилотов и механиков на Mirage 2000-5F завершилась через полгода. Поставка истребителей, вооруженных ракетами Scalp и бомбами AASM, запланирована на первый квартал 2025 года.
Министр обороны Умеров анонсировал подготовку к получению французских истребителей Mirage 2000. Поставки запланированы на первый квартал 2025 года, о чем сообщил министр вооруженных сил Франции.
Франция передаст Украине три самолета Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. В истребителях будут будут ракетами Scalp и бомбы AASM для выполнения боевых задач "воздух-земля".
Глава Верховной Рады заявил об ожидании новых решений по поставкам F-16 и других истребителей. Франция обещает предоставить Украине самолеты Mirage 2000 в начале нового года и обучать пилотов.
Министр иностранных дел Франции заявил о поддержке Плана победы Украины. Франция готова оказывать помощь в военной и гражданской сферах.
Министр иностранных дел Франции заявил о передаче Украине самолетов Mirage 2000 с начала нового года. Франция также будет обучать украинских пилотов и ремонтировать технику.
Президент Зеленский заявил о подготовке к получению самолетов от Франции. Франция планирует поставить истребители Mirage 2000 Украине в первом квартале 2025 года, но точное количество не названо.
Министр ВС Франции сообщил о планах поставки Украине истребителей Mirage 2000 в первом квартале 2025 года. Самолеты будут оснащены новой техникой для борьбы воздух-земля и защиты от радиоэлектронной борьбы.
Во Франции завершился шестимесячный курс обучения украинских пилотов на самолетах Alphajet. Воздушно-космические силы Франции планируют подготовить 26 украинских пилотов в течение двух лет.
Военный эксперт Валерий Рябых считает, что наличие F16 в Украине заставит россиян осторожнее применять тактическое вооружение. Он считает, что считает, что Украине необходимо по меньшей мере 5 бригад таких истребителей.