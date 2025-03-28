Дассо Мираж 2000

В начале нового года Украина получит от Франции три самолета Mirage 2000 - La Tribune

Франция передаст Украине три самолета Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. В истребителях будут будут ракетами Scalp и бомбы AASM для выполнения боевых задач "воздух-земля".