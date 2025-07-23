Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно

Воздушные Силы сообщили об инциденте с истребителем Mirage-2000 – на борту произошел технический отказ, однако пилот успешно катапультировался. Комментируя ситуацию, эксперты отмечают, что подобные случаи происходят и в других странах, при этом подчеркивают слаженную реакцию украинской авиационной системы, уникальную конфигурацию флота и подготовленные кадры, которые эффективно работают даже в самых сложных условиях, пишет УНН.

Детали

По официальной информации Воздушных Сил, во время выполнения задания у истребителя Mirage-2000 произошел отказ авиационной техники. Пилот сообщил о проблеме руководителю полетов, действовал надлежащим образом и успешно катапультировался. Его оперативно нашли спасатели, состояние удовлетворительное, жертв нет. Причины инцидента будет изучать специальная комиссия.

Эксперты отмечают, что подобные инциденты, к сожалению, не являются уникальными для Украины и происходят и в других странах. В таких случаях важна не только техническая неисправность, но и эффективная реакция всей системы – от пилота до спасателей, технических служб и экспертных комиссий.

Никто не застрахован от таких случаев. В США в прошлом году также потеряли самолеты из-за технических неисправностей самой техники. Подобное случается и в Европе. (…) При этом стоит отметить работу поисково-спасательной команды, а к каким выводам придет комиссия – посмотрим. Если машина не взорвалась и не сгорела дотла, то так называемый "черный ящик" даст нам ответы на вопросы о том, что именно и как произошло - прокомментировал ситуацию военный эксперт, полковник запаса ГШ ВСУ Олег Жданов.

В свою очередь, эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце, также подчеркнул, что потеря истребителя Mirage-2000, хоть и досадная, но не является чрезвычайной, учитывая условия и ситуацию по эксплуатации техники.

Мы должны понимать, что в условиях ведения боевых действий налет часов таких бортов достаточно интенсивный и высокий. Это во-первых. Конечно, потеря борта за полгода активной эксплуатации несоизмерима с потерей борта за 2-5 лет обычной эксплуатации. Но с точки зрения количества налета часов, количества взлетов-посадок, она может быть соизмеримой. Во-вторых, мы должны понимать, что эти самолеты, которые Украина эксплуатирует, не новые - пояснил Долинце.

Сегодня Украина имеет уникальную авиационную конфигурацию, одновременно эксплуатируются как советские воздушные суда, в частности вертолеты Ми-8, которые украинские предприятия модернизируют для боевых задач, так и современная западная техника – F-16, Mirage и т.д. В то же время эксперты обращают внимание, что техника, поступающая от партнеров, также не новая.

У нас нет новых самолетов. F-16 мы ждали, пока они пройдут хотя бы техническое восстановление на заводе. "Миражи" тоже не новые. Думаю, и Mirage, и F-16 – примерно ровесники наших МиГ-29 и Су-27 - подчеркнул Олег Жданов.

По словам Долинце, переданные Украине истребители полностью соответствуют стандартам безопасности полетов, однако из-за своего возраста они нуждаются в более регулярном техническом обслуживании. Как он отметил, риск выхода из строя отдельных компонентов хоть и остается в пределах нормы, все же повышен по сравнению с более новыми машинами.

Основа вертолетной авиации Украины: семейство вертолетов Ми остаются незаменимыми в военных операциях

Для эксплуатации авиационной техники, особенно боевой, важны не только навыки пилота, но и техническая документация, сертифицированный персонал, инженерное сопровождение и четкая координация между всеми звеньями. Авиатехника советского производства, которую Украина активно использует с первых дней войны, полностью освоена отечественными предприятиями, наше государство единственное, которое создало систему поддержки ее эксплуатации. Компании осуществляют глубокую модернизацию самолетов и вертолетов: интегрируют вооружение, средства защиты и современную электронику. Все это реализуют украинские инженеры и сертифицированные гражданские предприятия. Государственная поддержка остается критически важной для сохранения и развития возможностей, однако имеющаяся база обеспечивает эффективность в самых сложных условиях современности. Что касается западной техники, процесс обучения и технической адаптации также продолжается.

Наш персонал обучался в США, Франции, Нидерландах и других странах. Чтобы получить допуск к техническому обслуживанию самолетов, они сдавали зачеты и получали сертификаты, подтверждающие, что они являются техниками и имеют право выполнять работы по обслуживанию и ремонту конкретных типов самолетов - отметил Олег Жданов.

Таким образом, несмотря на войну, украинская авиационная система демонстрирует гибкость, профессионализм и способность эффективно реагировать на вызовы. Украина полностью освоила эксплуатацию и модернизацию советской авиатехники – благодаря собственным инженерам, сертифицированным специалистам и мощному гражданскому авиасектору. Параллельно продолжается интеграция западной техники, которая обеспечивается через обучение персонала и международное сотрудничество.

Ключевую роль играет синергия гражданской и военной авиации – она позволяет поддерживать флот в боеспособном состоянии и создает основу для развития. Подготовка кадров, техническая база и опыт сопровождения смешанного парка – это основа для построения устойчивой авиационной системы даже в период войны. Дальнейший прогресс зависит от государственной поддержки – финансовой, нормативной и институциональной.

Напомним

В Украине вводится специальный режим поддержки для предприятий оборонно-промышленного комплекса Defence City. Верховная Рада проголосовала в первом чтении за три ключевых законопроекта инициативы. Сейчас идет подготовка ко второму чтению, и в документы уже подан ряд правок, среди них – предложения, касающиеся авиационной отрасли. В действующей редакции законопроектов о Defence City предприятия этого сектора могут оказаться вне предусмотренных льгот и специального режима.

Аэрокосмическая ассоциация Украины предостерегает о том, что действующие критерии не учитывают специфику самолетостроения и фактически исключают такие предприятия из числа потенциальных резидентов. Кроме того, эксперты обращают внимание на отсутствие надлежащей координации при подготовке законопроектов между ответственными органами, в частности Министерством обороны и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое непосредственно курирует большинство предприятий авиационного сектора. То есть многие компании не были проинформированы о требованиях и не имели возможности адаптироваться, например, создав отдельные подразделения или дочерние структуры, которые бы соответствовали условиям нового спецрежима. В результате авиационный сектор рискует остаться в стороне от процессов трансформации ОПК и потерять доступ к инструментам поддержки, инвестициям и упрощенным процедурам, предусмотренным в рамках Defence City.