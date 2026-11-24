"Около 60 ракет-перехватчиков" для Patriot, которые США уже согласились поставить Украине, включая некоторые из европейских арсеналов, все еще ожидают одобрения Пентагона на отправку. Об этом со ссылкой на трех человек, знакомых с этим вопросом, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Поставка ракет-перехватчиков PAC-3 и PAC-2, разработанных и произведенных в США, за которые платят западные союзники Украины, "была задержана министром обороны США Питом Хегсетом", сообщили Financial Times два украинских чиновника и третий человек, знакомый с ситуацией.

Поскольку ракеты Patriot являются американскими, Вашингтону необходимо одобрить их экспорт и реэкспорт, в частности из европейских запасов.

"Очень важно, чтобы Америка разрешила передачу ракет для систем Patriot, за которые наши партнеры уже заплатили", — заявил президент Владимир Зеленский в воскресенье.

В своем обращении к народу в понедельник вечером он предупредил, что украинская разведка указала на то, что русские готовят новые удары.

Зеленский: есть информация ГУР о новых планах ударов рф

Задержка с поставкой ракет-перехватчиков Patriot происходит на фоне усиления российских авиаударов по украинским городам и критически важной инфраструктуре накануне зимы.

Пустые пусковые установки ракет Patriot означают, что почти каждая баллистическая ракета, запущенная Россией, поражает цель в Украине, заявили чиновники.

Непоставленные ракеты-перехватчики PAC-3, наиболее эффективная защита Украины от российских баллистических ракет, включают четыре партии, пишет издание.

"Ни одна из четырех партий еще не была одобрена для поставки", — сообщили чиновники и человек, знакомый с этим вопросом.

Также перехватчики PAC-2, более старой модели, "были выделены Украине, но ожидают одобрения поставки", сообщил один из украинских чиновников.

В конце октября президент Украины заявил, что Киев "почти месяц ждал, пока господин Хегсет подпишет контракт на ракеты для Patriot и Nasam — зенитно-ракетных комплексов средней дальности класса Patriot, совместного производства RTX (ранее Raytheon) и норвежской Kongsberg.

"С тех пор ракеты Nasam были одобрены", подтвердили два украинских чиновника и еще один человек, осведомленный о ситуации. Один из чиновников сказал, что они "были "в пути" в Украину".

На вопрос о вооружении представитель Пентагона сказал: "Никаких изменений в политике Министерства обороны в отношении поддержки Украины не произошло". Они отказались отвечать на дальнейшие вопросы.

По словам украинских чиновников, отдельный процесс предоставления Украине одобрения на производство собственных ракет-перехватчиков Patriot также задерживается в Пентагоне.

"Хегсет подписал соглашение, но оно было передано заместителю министра по вопросам закупок Пентагона Майклу Даффи для дальнейшего рассмотрения", — сообщили украинский чиновник и человек, знакомый с этим вопросом.

Причина этого шага сразу понятна не была.

"Военное министерство начало несколько параллельных направлений работы для ускорения трансатлантического промышленного сотрудничества по системе противовоздушной и противоракетной обороны Patriot с европейскими партнерами и Украиной и продолжает эту работу по сей день", — сказал представитель Пентагона.

Зеленский заявил, что первые перехватчики, вероятно, будут произведены лишь через несколько лет, но их одобрение сейчас станет сильным сигналом поддержки и позволит начать длительный процесс создания производственных линий.

Лицензия на производство ракет Patriot для Украины застряла в Пентагоне - СМИ