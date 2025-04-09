Владимир Зеленский сообщил о подготовке к заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Также готовятся встречи по гарантиям безопасности для Украины.
Украинские силы успешно сбили КАБ над Запорожьем благодаря «экспериментальному оружию». Эксперт рассказал о комплексном подходе с использованием РЭБ, ПВО и авиации для противодействия российским управляемым авиабомбам.
США выделили новый пакет военной помощи Украине на 2,5 млрд долларов. В пакет вошли боеприпасы для ПВО, HIMARS, ракеты "воздух-земля", Javelin, AT-4, беспилотники и другое оборудование.
Президент Украины провел разговор с премьер-министром Канады об усилении санкций против рф и ее пропагандистских сетей. Обсудили военную помощь и возможности производства оружия в Украине.
США планируют объявить о предоставлении Украине военной помощи на $1,25 млрд. Пакет будет включать боеприпасы для систем ПВО, ракеты Stinger и артиллерийские снаряды различных калибров.
Министр обороны Умеров анонсировал подготовку к получению французских истребителей Mirage 2000. Поставки запланированы на первый квартал 2025 года, о чем сообщил министр вооруженных сил Франции.
В польском Жешуве развернуты норвежские зенитные системы NASAMS и направлены самолеты F-35 для защиты логистического центра. Миссия продлится до Пасхи с участием 100 норвежских военных.
Глава МИД Сибига призвал срочно передать Украине системы NASAMS, HAWK или IRIS-T. россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре, в частности, во Львовской и Ивано-Франковской областях.
По итогам переговоров в штаб-квартире НАТО определены системы ПВО для быстрой передачи Украине. Украина срочно нуждается в 20 системах типа Hawk, NASAMS или IRIS-T для защиты критической инфраструктуры.
Министр Сибига во время визита в штаб-квартиру НАТО призвал предоставить 20 дополнительных систем ПВО для защиты от блэкаутов. На заседании Совета Украина-НАТО он также напомнил о 30-летии Будапештского меморандума.
Министр обороны Канады подтвердил доставку обещанных систем противовоздушной обороны NASAMS в Украину. Системы были приобретены за 406 млн долларов, о чем было объявлено в январе 2023 года.
Президент заявил о накоплении россией сил для комбинированных ударов по Украине. Украина усилила системы ПВО и подготовила энергетическую инфраструктуру.
Президент Украины сообщил о работе с США по усилению системы ПВО перед зимой. Также анонсированы новые оборонные пакеты от Канады, Британии, Литвы и Швеции.
США планируют отправить Украине более 500 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS в ближайшие недели. Поставки должны обеспечить потребности Украины в противовоздушной обороне до конца года.
Джастин Трюдо сообщил об отправке первой системы ПВО NASAMS для Украины. Зеленский ожидает получить систему до конца года, также лидеры обсудили дальнейшую оборонную поддержку и ситуацию на фронте.
Премьер Канады Трюдо подтвердил поддержку украинского Плана победы во время телефонного разговора с Зеленским. Стороны обсудили оборонное сотрудничество и проведение Саммита мира.
Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 млн долларов. В него вошли ракеты для ПВО, боеприпасы HIMARS, артиллерия, бронетехника Stryker и другое оборудование.
Норвегия предоставит 118 млн евро для приобретения системы Patriot для Украины через Румынию. Проект реализуется совместно с США и Германией, ранее Норвегия уже выделила 4 млрд крон на усиление украинской ПВО.
Пентагон одобрил продажу Тайваню систем ПВО NASAMS и радарных комплексов. Поставка включает передовые ракеты AMRAAM класса "земля-воздух", успешно испытанные в Украине.
Президент Байден объявил о новом пакете помощи по безопасности Украине на 425 млн долларов. Пакет включает средства ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерию, бронетехнику и противотанковое оружие.
Воздушные силы были фактически первыми, кто принял на себя вражеский удар, ведь авиация противника любой ценой пыталась установить свое господство в украинском небе. С начала войны в небе над Украиной уничтожено 363 вражеских самолета, 326 вертолетов, 13057 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2410 крылатых ракет.
Главнокомандующий ВСУ Сырский провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Брауном. Обсудили ситуацию на фронте, усиление ПВО и военную помощь США Украине.
Президент Украины поблагодарил США за два пакета военной помощи на $1,7 млрд. Они содержат критически важные боеприпасы для ПВО, средства РЭБ и другое оборудование для защитников Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время встречи в формате Совет Украина - НАТО будет обсуждаться, как углубить сотрудничество все больше.
США предоставили Украине пакет военной помощи на сумму 225 миллионов долларов, включая батарею ПВО Patriot, боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, боеприпасы для стрелкового оружия и другое оборудование.
США и страны-союзники предоставят Украине пять стратегических систем противовоздушной обороны, дополнительные батареи Patriot, компоненты Patriot, систему SAMP-T.
Сегодня, третьего июля, свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В первые часы войны подразделения зенитно ракетных войск умело сбивали вражеские цели, и не дали агрессору установить контроль над украинским небом.
Армия США подписала контракт с компанией Lockheed Martin на сумму 4,5 млрд долларов на поставку 870 ракет PAC-3 MSE и сопутствующего оборудования для систем противовоздушной обороны Patriot.
В Украине существует дефицит ракет для западных систем противовоздушной обороны, поскольку страна не производит эти ракеты и полностью зависит от поддержки партнеров, что требует большей поддержки со стороны западных союзников для защиты критической инфраструктуры и сдерживания российской авиации.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту США Джо Байдену и Соединенным Штатам за то, что они отдали Украине приоритет в поставках ПВО.