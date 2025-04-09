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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29154 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США выделили новый пакет военной помощи Украине на 2,5 млрд долларов. В пакет вошли боеприпасы для ПВО, HIMARS, ракеты "воздух-земля", Javelin, AT-4, беспилотники и другое оборудование.

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Умеров заявил, что скоро начнется подготовка к получению самолетов Mirage

Министр обороны Умеров анонсировал подготовку к получению французских истребителей Mirage 2000. Поставки запланированы на первый квартал 2025 года, о чем сообщил министр вооруженных сил Франции.

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В польском Жешуве развернуты норвежские зенитные системы NASAMS и направлены самолеты F-35 для защиты логистического центра. Миссия продлится до Пасхи с участием 100 норвежских военных.

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Украина призвала срочно передать 20 систем ПВО после новой массированной атаки рф

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Страны НАТО идентифицировать ряд систем ПВО, которые можно передать Украине в короткий срок-МИД

По итогам переговоров в штаб-квартире НАТО определены системы ПВО для быстрой передачи Украине. Украина срочно нуждается в 20 системах типа Hawk, NASAMS или IRIS-T для защиты критической инфраструктуры.

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Министр Сибига во время визита в штаб-квартиру НАТО призвал предоставить 20 дополнительных систем ПВО для защиты от блэкаутов. На заседании Совета Украина-НАТО он также напомнил о 30-летии Будапештского меморандума.

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Норвегия выделяет почти 120 миллионов евро на ЗРК Patriot для Румынии вместо переданного Украине

Норвегия предоставит 118 млн евро для приобретения системы Patriot для Украины через Румынию. Проект реализуется совместно с США и Германией, ранее Норвегия уже выделила 4 млрд крон на усиление украинской ПВО.

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США поставят Тайваню оружие, испытанное в Украине, на 2 млрд долларов

Пентагон одобрил продажу Тайваню систем ПВО NASAMS и радарных комплексов. Поставка включает передовые ракеты AMRAAM класса "земля-воздух", успешно испытанные в Украине.

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В Пентагоне раскрыли, что войдет в новый пакет военной помощи Украине на 425 млн долларов

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Сегодня День Воздушных сил ВСУ: роль защитников украинского неба в отражении российской агрессии

Воздушные силы были фактически первыми, кто принял на себя вражеский удар, ведь авиация противника любой ценой пыталась установить свое господство в украинском небе. С начала войны в небе над Украиной уничтожено 363 вражеских самолета, 326 вертолетов, 13057 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2410 крылатых ракет.

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Последние пакеты военной помощи от США содержат критически важные боеприпасы - Зеленский

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Зеленский о встрече Совета Украина - НАТО: обсудим, как усилить украинских бойцов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время встречи в формате Совет Украина - НАТО будет обсуждаться, как углубить сотрудничество все больше.

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США предоставили Украине пакет военной помощи на сумму 225 миллионов долларов, включая батарею ПВО Patriot, боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, боеприпасы для стрелкового оружия и другое оборудование.

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США и союзники предоставят Украине 5 стратегических систем противовоздушной обороны

США и страны-союзники предоставят Украине пять стратегических систем противовоздушной обороны, дополнительные батареи Patriot, компоненты Patriot, систему SAMP-T.

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3 июля: День зенитных ракетных войск ВС ВСУ, День неповиновения

Сегодня, третьего июля, свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В первые часы войны подразделения зенитно ракетных войск умело сбивали вражеские цели, и не дали агрессору установить контроль над украинским небом.

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Reuters: США заключили контракт на закупку ракет для ПВО Patriot на более чем 4 миллиарда долларов

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"Партнерство между Украиной и США является прочным и непоколебимым": Зеленский поблагодарил Байдена за приоритет в поставках ПВО

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