Украина не производит ракеты для ПВО и полностью зависит от партнеров: в Воздушных силах прокомментировали заявление ДТЭК

В Украине существует дефицит ракет для западных систем противовоздушной обороны, поскольку страна не производит эти ракеты и полностью зависит от поддержки партнеров, что требует большей поддержки со стороны западных союзников для защиты критической инфраструктуры и сдерживания российской авиации.