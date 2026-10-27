За ночь было 16 баллистических ракет - Зеленский об атаке рф
Киев • УНН
Зеленский сообщил о 16 ракетах и более 280 дронах, которыми рф атаковала Украину. Есть попадания и 12 пострадавших в результате удара по кампусу вуза в Киеве.
россия за ночь против 27 октября выпустила по Украине 16 баллистических ракет. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на ночной вражеский удар, пишет УНН.
Последствия удара рф по Киеву
"До 12 возросло количество пострадавших после российского удара по кампусу университета и прилегающей территории вчера вечером, пятеро из них – студенты и сотрудники университета. Пока экстренные службы помогали людям и ликвидировали последствия первого удара, россияне снова применили баллистику", - сообщил Зеленский в соцсетях.
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Чем и где атаковала рф
Всего за эту ночь было 16 баллистических ракет. Еще более 280 дронов. К сожалению, есть жертвы, есть попадания в Киеве, в частности по Южному мосту. Серьезная эскалация в российской операции против нашей логистики. Были также удары по Киевской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Херсонской и Черновицкой областям. Почти везде российские цели – это энергетика, логистика и обычная городская инфраструктура
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О Patriot и другой ПВО
"Искусственные и длительные задержки в поставках пакетов перехватчиков для "пэтриотов" и "насамсов", которые, к сожалению, имеют место в последнее время, прямо помогают россии достигать целей ее террористической кампании. Каждая такая задержка – это новое российское попадание в тот или иной объект. К сожалению, удары происходят ежедневно", - указал Президент.
"россия постоянно предпринимает новые эскалационные шаги. Нужно давление на россию и реальная поддержка для Украины, чтобы ситуация изменилась. Спасибо всем, кто действительно поддерживает нашу защиту жизни и кто понимает ценность того, чтобы пакеты поддержки поступали вовремя. Нужно приближать мир и спасать жизни. Спасибо всем, кто с Украиной!" - подчеркнул Зеленский.
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