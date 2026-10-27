За ночь было 16 баллистических ракет - Зеленский об атаке рф

россия за ночь против 27 октября выпустила по Украине 16 баллистических ракет. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на ночной вражеский удар, пишет УНН.

"До 12 возросло количество пострадавших после российского удара по кампусу университета и прилегающей территории вчера вечером, пятеро из них – студенты и сотрудники университета. Пока экстренные службы помогали людям и ликвидировали последствия первого удара, россияне снова применили баллистику", - сообщил Зеленский в соцсетях.

Ночью Россия атаковала Киев, Харьков, Запорожье и Днепропетровскую область: есть погибшие, раненые и масштабные разрушения

Всего за эту ночь было 16 баллистических ракет. Еще более 280 дронов. К сожалению, есть жертвы, есть попадания в Киеве, в частности по Южному мосту. Серьезная эскалация в российской операции против нашей логистики. Были также удары по Киевской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Херсонской и Черновицкой областям. Почти везде российские цели – это энергетика, логистика и обычная городская инфраструктура