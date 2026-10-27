За ніч було 16 балістичних ракет - Зеленський про атаку рф

росія за ніч проти 27 жовтня випустила по Україні 16 балістичних ракет. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на нічний ворожий удар, пише УНН.

"До 12 зросла кількість постраждалих після російського удару по кампусу університету й навколишній території вчора ввечері, пʼять із них – студенти та співробітники університету. Поки екстрені служби допомагали людям і ліквідовували наслідки першого удару, росіяни знову застосували балістику", - повідомив Зеленський у соцмережах.

Вночі росія атакувала Київ, Харків, Запоріжжя та Дніпропетровщину: є загиблі, поранені та руйнування

Загалом за цю ніч було 16 балістичних ракет. Ще більш ніж 280 дронів. На жаль, є жертви, є влучання у Києві, зокрема по Південному мосту. Серйозна ескалація в російській операції проти нашої логістики. Були також удари по Київщині, Вінниччині, Запоріжжю, Дніпровщині, Харківщині, Одещині, Чернігівщині, Сумщині, Донеччині, Херсонщині та Чернівецькій області. Майже всюди російські мішені – це енергетика, логістика та звичайна міська інфраструктура