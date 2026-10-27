За ніч було 16 балістичних ракет - Зеленський про атаку рф
Київ • УНН
Зеленський повідомив про 16 ракет і понад 280 дронів, якими рф атакувала Україну. Є жертви, влучання та 12 постраждалих від удару по кампусу вишу у Києві.
росія за ніч проти 27 жовтня випустила по Україні 16 балістичних ракет. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на нічний ворожий удар, пише УНН.
Наслідки удару рф по Києву
"До 12 зросла кількість постраждалих після російського удару по кампусу університету й навколишній території вчора ввечері, пʼять із них – студенти та співробітники університету. Поки екстрені служби допомагали людям і ліквідовували наслідки першого удару, росіяни знову застосували балістику", - повідомив Зеленський у соцмережах.
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Чим і де атакувала рф
Загалом за цю ніч було 16 балістичних ракет. Ще більш ніж 280 дронів. На жаль, є жертви, є влучання у Києві, зокрема по Південному мосту. Серйозна ескалація в російській операції проти нашої логістики. Були також удари по Київщині, Вінниччині, Запоріжжю, Дніпровщині, Харківщині, Одещині, Чернігівщині, Сумщині, Донеччині, Херсонщині та Чернівецькій області. Майже всюди російські мішені – це енергетика, логістика та звичайна міська інфраструктура
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Про Patriot й іншу ППО
"Штучні й тривалі затримки в постачанні пакетів перехоплювачів для "петріотів" та "насамсів", які, на жаль, є останнім часом, прямо допомагають росії досягати цілей її терористичної кампанії. Кожна така затримка – це нове російське влучання в той чи інший об’єкт. На жаль, щодня відбуваються удари", - вказав Президент.
"росія постійно робить нові ескалаційні кроки. Потрібен тиск на росію і реальна підтримка для України, щоб ситуація змінилась. Дякую всім, хто справді підтримує наш захист життя і хто розуміє цінність того, щоб пакети підтримки надходили вчасно. Треба наближати мир і рятувати життя. Дякую всім, хто з Україною!" - підкреслив Зеленський.
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