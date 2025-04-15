Вінницька область

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 7196 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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14 квітня, 16:00 • 161788 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139672 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142423 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136414 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 136263 перегляди

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14 квітня, 09:52 • 196752 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Одеську область засипало снігом: відео

Негода завітала в Одеську область. У місті Подільськ зафіксовано снігопад, хоча зараз початок квітня. Раніше сніг випав у Львові.

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Ярими зерновими засіяли вже 16% від запланованих площ: лідери посівної

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Економіка • 4 квітня, 06:10 • 4040 перегляди

В Україні засіяли зерновими майже 10% від плану: лідери посівної

Станом на 28 березня 2025 року українські аграрії засіяли 551,8 тис. га ярих зернових. Найбільше засіяно ячменю – 315,5 тис. га.

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