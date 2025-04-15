Вінницька область

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде хмарно та холодно, очікуються опади у вигляді мокрого снігу. У південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20 м/с.
Негода завітала в Одеську область. У місті Подільськ зафіксовано снігопад, хоча зараз початок квітня. Раніше сніг випав у Львові.
Українські аграрії засіяли 926 тис. га ярих зернових, а лідерами за темпами сівби стали Одеська, Тернопільська, Полтавська,
Миколаївська та Вінницька області. Планують збільшити площі під пшеницею.
Станом на 28 березня 2025 року українські аграрії засіяли 551,8 тис. га ярих зернових. Найбільше засіяно ячменю – 315,5 тис. га.