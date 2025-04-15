Вінницька область

Зима посеред весни: прогноз погоди на сьогодні

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде хмарно та холодно, очікуються опади у вигляді мокрого снігу. У південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20 м/с.