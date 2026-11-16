росія знову атакувала енергетику: без світла частина шести областей

росія вночі та вранці 16 листопада продовжила атаки на енергетику в Україні. Є відключення електроенергії у 6 областях. За тиждень зафіксовано минулого тижня 116 ударів рф по енергетиці та нафтогазовому сектору. Про це повідомили у Міненерго, пише УНН.

Ворожі атаки

"Уночі та вранці росія продовжувала атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Тернопільській та Черкаській областях", - повідомили у Міненерго.

На Одещині, за даними ДТЕК, "ворог атакував обʼєкти ДТЕК. Без світла понад 52,2 тисячі родин".

"Вранці 16 листопада ворог знову атакував енергетичні обʼєкти ДТЕК на півночі Одещини. Через обстріли без світла залишилися 52,2 тисячі родин.Також пошкоджено виробничий майданчик компанії. В будівлі вибиті вікна, пошкоджені стелі та двері. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням обладнання", - повідомили у ДТЕК 16 листопада.

Енергетики, як вказано, працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання. Роботи тривають у всіх регіонах, де дозволяє безпекова ситуація.

"Протягом минулого тижня росія 116 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор. Загалом зафіксовано 161 інцидент, що призвів до пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури", - зазначили у Міненерго.

Графіки

У більшості регіонів України, як повідомляється, діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості — графіки обмеження потужності. Через постійні російські атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися.

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