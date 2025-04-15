Кіровоградська область

На Великдень на Кіровоградщині скоротять комендантську годину. Вона триватиме з 00:00 до 04:00. Профільні служби перевірять сховища та культові споруди на безпеку.
У БЕБ презентували контакт-центр для правовласників. Він допоможе швидше реагувати на обіг підроблених товарів. З початку року вилучено контрафакту на понад 480 млн грн.
За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде хмарно та холодно, очікуються опади у вигляді мокрого снігу. У південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20 м/с.
У Кіровоградській області Миколу Середніцького визнали винним у зґвалтуванні та вбивстві 16-річної Діани Хріненко. Незважаючи на заперечення, його засуджено до довічного ув'язнення.
Станом на 28 березня 2025 року українські аграрії засіяли 551,8 тис. га ярих зернових. Найбільше засіяно ячменю – 315,5 тис. га.
В ніч на 26 березня Росія атакувала Україну 117 дронами, включаючи «Shahed». ЗСУ збили 56 «Shahed», але 48 імітаторів втрачено. Постраждали Сумська, Дніпропетровська, Кіровоградська та Черкаська області.
Володимир Зеленський повідомив про масовану атаку рф на Кіровоградщину. Майже 200 «шахедів» і дронів-імітаторів запустили росіяни цієї ночі, є поранені, серед них діти.
В ніч на 20 березня 2025 року росія атакувала Україну 171 БпЛА. Українська ППО збила 75 дронів у 12 областях, 63 імітатори — локаційно втрачені. Постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.
За тиждень захворіло 240 340 людей, з них 124 960 – діти. Грип циркулює у 21 регіоні, зафіксовано 14 летальних випадків, один у вагітної.
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про рух ударних дронів над декількома областями. Особлива увага приділяється Київщині, де існує висока загроза ударів.
У ніч на 17 березня ворог атакував Україну 174 безпілотниками. Українські захисники збили 90 БпЛА у 10 областях, 70 дронів-імітаторів були локаційно втрачені.
Зафіксовано рух ворожих безпілотників у напрямку Києва, Житомирщини, Вінниччини та Кіровоградщини. Сили ППО готові, мешканців закликають до укриттів.
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про масований рух ворожих БпЛА в багатьох областях України. Жителів закликають до укриттів та пильності, особливо у північних та західних регіонах.
Військові фіксують активний рух ворожих безпілотників над Чернігівщиною, Сумщиною, Полтавщиною, Дніпропетровщиною, Херсонщиною та іншими областями. Мешканців закликають не ігнорувати тривогу.
У ніч на 10 березня рф атакувала Україну 176 дронами-камікадзе з різних напрямків. Сили оборони знищили 130 БпЛА, постраждали три області - Харківська, Полтавська та Київська.
Вночі РФ атакувала Україну 2 балістичними ракетами та 112 дронами-камікадзе з різних напрямків. ЗСУ збили 68 ударних БПЛА, атака зачепила 4 області.
У церкві Свято-Михайлівського Видубицького чоловічого монастиря в Києві сталося задимлення на цокольному поверсі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
У селі Неопалимівка Кропивницького району сталася пожежа в приватному будинку, внаслідок якої загинула 14-річна дівчинка. Двоє дорослих отримали травми та були госпіталізовані, частина будинку та майна знищена вогнем.
Депутат міськради на Кіровоградщині та його спільники організували постачання неякісного одягу для армії. Через махінації з військовою формою державі завдано збитків на понад 21 млн гривень.
На Кіровоградщині сталася аварія, внаслідок якої травмувалися четверо осіб, серед них двоє дітей 2007 та 2016 років народження. Рятувальники деблокували дівчину з понівеченого автомобіля, який опинився у кюветі.
Вибухотехніки виявили та знищили контрольованим підривом бойову частину крилатої ракети на території Кіровоградської області. Фахівці розрядили небезпечний пристрій, який раніше знайшли місцеві жителі.
У Кіровоградській області уламки ворожої повітряної цілі призвели до пожежі складського приміщення площею 100 м кв. Пожежу локалізовано, постраждалих немає.
Внаслідок ворожої атаки на Кіровоградщині сталася пожежа газової труби та пошкоджено вікна в будинках. Постраждалих та загиблих немає, всі служби працюють на місці.
Вранці 28 листопада російські війська атакували Кіровоградську область ракетами та безпілотниками. Внаслідок ударів виникли пожежі, жертв немає, рятувальники працюють на місці.
У ніч на 19 жовтня Україна зазнала масованої атаки з боку рф. Повітряні сили ЗСУ збили 4 керовані ракети та 42 ворожі безпілотники.
В Україні 19 жовтня очікується переважно суха погода з туманом на заході. Вночі сильні заморозки у низці областей, вдень температура 7-12° тепла, на Закарпатті до 16°.
росія атакувала Україну 135 дронами, з яких 80 збито силами ППО. До 10 безпілотників все ще перебувають у повітряному просторі центральних областей України, 44 втрачено, 2 полетіли в білорусь.
Кількість кримінальних проваджень за ст. 332 КК зросла в рази після початку повномасштабного вторгнення. Суди часто призначають умовне покарання, незважаючи на сувору санкцію статті.
Правоохоронці ліквідували мережу наркоугруповань, що виготовляли майже тонну психотропів щомісяця. Вилучено понад 300 кг готового продукту, 15 тонн прекурсорів та обладнання на суму понад 350 млн грн.
Внаслідок атак рф пошкоджено енергооб'єкти у Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях. Відбулися знеструмлення, але більшість пошкоджень вже усунуто.