Кіровоградська область

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26031 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155810 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138796 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134541 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134554 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196321 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77566 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164644 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116954 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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На Кіровоградщині на Великдень скоротять комендантську годину

На Великдень на Кіровоградщині скоротять комендантську годину. Вона триватиме з 00:00 до 04:00. Профільні служби перевірять сховища та культові споруди на безпеку.

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Контакт-центр з питань захисту інтелектуальної власності допоможе БЕБ швидше реагувати на обіг підроблених товарів - Олександр Ткачук

У БЕБ презентували контакт-центр для правовласників. Він допоможе швидше реагувати на обіг підроблених товарів. З початку року вилучено контрафакту на понад 480 млн грн.

Економіка • 11 квітня, 11:45 • 6312 перегляди

Зима посеред весни: прогноз погоди на сьогодні

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде хмарно та холодно, очікуються опади у вигляді мокрого снігу. У південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20 м/с.

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Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

У Кіровоградській області Миколу Середніцького визнали винним у зґвалтуванні та вбивстві 16-річної Діани Хріненко. Незважаючи на заперечення, його засуджено до довічного ув'язнення.

Кримінал та НП • 29 березня, 16:00 • 50486 перегляди

В Україні засіяли зерновими майже 10% від плану: лідери посівної

Станом на 28 березня 2025 року українські аграрії засіяли 551,8 тис. га ярих зернових. Найбільше засіяно ячменю – 315,5 тис. га.

Економіка • 28 березня, 12:24 • 25550 перегляди

Над Україною за ніч збили 56 зі 117 ворожих дронів

В ніч на 26 березня Росія атакувала Україну 117 дронами, включаючи «Shahed». ЗСУ збили 56 «Shahed», але 48 імітаторів втрачено. Постраждали Сумська, Дніпропетровська, Кіровоградська та Черкаська області.

Війна • 26 березня, 06:59 • 13284 перегляди

"Удари рф по Україні попри її пропагандистські заяви не припиняються": Зеленський відреагував на нічну атаку рф

Володимир Зеленський повідомив про масовану атаку рф на Кіровоградщину. Майже 200 «шахедів» і дронів-імітаторів запустили росіяни цієї ночі, є поранені, серед них діти.

Війна • 20 березня, 09:24 • 10464 перегляди

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

В ніч на 20 березня 2025 року росія атакувала Україну 171 БпЛА. Українська ППО збила 75 дронів у 12 областях, 63 імітатори — локаційно втрачені. Постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.

Війна • 20 березня, 06:39 • 109640 перегляди

Захворюваність на ГРВІ впала на 10%, через грип 14 летальних випадків, у тому числі вагітної - МОЗ

За тиждень захворіло 240 340 людей, з них 124 960 – діти. Грип циркулює у 21 регіоні, зафіксовано 14 летальних випадків, один у вагітної.

COVID-19 • 19 березня, 09:53 • 11998 перегляди

Активність ворожих БпЛА фіксується у багатьох областях України - ПС

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про рух ударних дронів над декількома областями. Особлива увага приділяється Київщині, де існує висока загроза ударів.

Війна • 17 березня, 20:32 • 17944 перегляди

Над Україною збили 90 зі 174 ворожих дронів, 70 - не досягли цілей

У ніч на 17 березня ворог атакував Україну 174 безпілотниками. Українські захисники збили 90 БпЛА у 10 областях, 70 дронів-імітаторів були локаційно втрачені.

Війна • 17 березня, 07:06 • 17518 перегляди

Київ та центральні області під загрозою: ворожі БпЛА атакують

Зафіксовано рух ворожих безпілотників у напрямку Києва, Житомирщини, Вінниччини та Кіровоградщини. Сили ППО готові, мешканців закликають до укриттів.

Війна • 16 березня, 00:06 • 84225 перегляди

Зафіксована масована атака БпЛА: загроза для багатьох областей України

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про масований рух ворожих БпЛА в багатьох областях України. Жителів закликають до укриттів та пильності, особливо у північних та західних регіонах.

Суспільство • 14 березня, 23:36 • 80808 перегляди

Ворожі БпЛА помічені над кількома областями України - ПС

Військові фіксують активний рух ворожих безпілотників над Чернігівщиною, Сумщиною, Полтавщиною, Дніпропетровщиною, Херсонщиною та іншими областями. Мешканців закликають не ігнорувати тривогу.

Війна • 14 березня, 20:56 • 57728 перегляди

Над Україною збили 130 зі 176 ворожих дронів, 42 - не досягли цілей

У ніч на 10 березня рф атакувала Україну 176 дронами-камікадзе з різних напрямків. Сили оборони знищили 130 БпЛА, постраждали три області - Харківська, Полтавська та Київська.

Війна • 10 березня, 06:29 • 111023 перегляди

рф випустила по Україні дві балістичні ракети та 112 безпілотників: 68 дронів збито, 43 - не досягли цілей

Вночі РФ атакувала Україну 2 балістичними ракетами та 112 дронами-камікадзе з різних напрямків. ЗСУ збили 68 ударних БПЛА, атака зачепила 4 області.

Війна • 6 березня, 07:09 • 17569 перегляди

Задимлення у Видубицькому монастирі: що сталося у відомій київській святині

У церкві Свято-Михайлівського Видубицького чоловічого монастиря в Києві сталося задимлення на цокольному поверсі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Київ • 8 лютого, 16:55 • 66986 перегляди

Трагічна пожежа на Кіровоградщині: загинула 14-річна дівчинка, двоє дорослих у лікарні

У селі Неопалимівка Кропивницького району сталася пожежа в приватному будинку, внаслідок якої загинула 14-річна дівчинка. Двоє дорослих отримали травми та були госпіталізовані, частина будинку та майна знищена вогнем.

Кримінал та НП • 8 лютого, 14:40 • 32289 перегляди

Депутат міськради на Кіровоградщині організував схему з військовою формою

Депутат міськради на Кіровоградщині та його спільники організували постачання неякісного одягу для армії. Через махінації з військовою формою державі завдано збитків на понад 21 млн гривень.

Кримінал та НП • 29 січня, 09:46 • 24436 перегляди

Двоє дітей постраждали у ДТП на Кіровоградщині

На Кіровоградщині сталася аварія, внаслідок якої травмувалися четверо осіб, серед них двоє дітей 2007 та 2016 років народження. Рятувальники деблокували дівчину з понівеченого автомобіля, який опинився у кюветі.

Кримінал та НП • 11 січня, 18:23 • 25206 перегляди

На Кіровоградщині знешкодили нерозірвану бойову частину російської ракети

Вибухотехніки виявили та знищили контрольованим підривом бойову частину крилатої ракети на території Кіровоградської області. Фахівці розрядили небезпечний пристрій, який раніше знайшли місцеві жителі.

Війна • 2 січня, 17:06 • 24838 перегляди

Атака рф на Кіровоградщині: через уламки горів склад

У Кіровоградській області уламки ворожої повітряної цілі призвели до пожежі складського приміщення площею 100 м кв. Пожежу локалізовано, постраждалих немає.

Війна • 25 грудня, 08:42 • 18186 перегляди

Кіровоградщина: ворог цілив по критичній інфраструктурі, є наслідки - ОВА

Внаслідок ворожої атаки на Кіровоградщині сталася пожежа газової труби та пошкоджено вікна в будинках. Постраждалих та загиблих немає, всі служби працюють на місці.

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На Кіровоградщині через ворожий удар виникли пожежі - ОВА

Вранці 28 листопада російські війська атакували Кіровоградську область ракетами та безпілотниками. Внаслідок ударів виникли пожежі, жертв немає, рятувальники працюють на місці.

Війна • 28 листопада, 07:32 • 14878 перегляди

Над Україною збили 4 з 6 ракет та 42 дрони з 98 запущених рф, ще 46 втрачено

У ніч на 19 жовтня Україна зазнала масованої атаки з боку рф. Повітряні сили ЗСУ збили 4 керовані ракети та 42 ворожі безпілотники.

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Заморозки та туман: прогноз погоди на сьогодні

В Україні 19 жовтня очікується переважно суха погода з туманом на заході. Вночі сильні заморозки у низці областей, вдень температура 7-12° тепла, на Закарпатті до 16°.

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росія атакувала Україну 135 дронами: 80 збито, близько 10-ти літають в центральних областей

росія атакувала Україну 135 дронами, з яких 80 збито силами ППО. До 10 безпілотників все ще перебувають у повітряному просторі центральних областей України, 44 втрачено, 2 полетіли в білорусь.

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Відповідальність за переправлення ухилянтів за кордон: чого вимагає закон і як карають на практиці

Кількість кримінальних проваджень за ст. 332 КК зросла в рази після початку повномасштабного вторгнення. Суди часто призначають умовне покарання, незважаючи на сувору санкцію статті.

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Прекурсори доставляли контрабандою з Польщі: у прокуратурі розповіли подробиці ліквідації потужного наркосиндикату

Правоохоронці ліквідували мережу наркоугруповань, що виготовляли майже тонну психотропів щомісяця. Вилучено понад 300 кг готового продукту, 15 тонн прекурсорів та обладнання на суму понад 350 млн грн.

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Армія рф атакувала енергооб'єкти у п'яти областях: що відомо

Внаслідок атак рф пошкоджено енергооб'єкти у Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях. Відбулися знеструмлення, але більшість пошкоджень вже усунуто.

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