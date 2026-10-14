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Кіровоградщина під нищівною атакою ворога, у Кропивницькому двоє загиблих - ОВА

Київ • УНН

 • 1066 перегляди

Кіровоградщина та Кропивницький перебувають під масованою атакою. Відомо про двох загиблих, влада закликає не публікувати дані онлайн.

Кіровоградщина під нищівною атакою ворога, у Кропивницькому двоє загиблих - ОВА
Фото: Telegram-канад "Кропивницький головне"

Кіровоградська область перебуває під нищівною ворожою атакою, наразі відомо про двох загиблих. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає УНН.

Кіровоградщина, обласний центр досі перебувають під масованою ворожою атакою.  Логістика, транспортні та промислові підприємства.  Прошу нічого не викладати в мережі, дбати про безпеку 

- повідомив Райкович.

Наразі, за словами голови ОВА, відомо про двох загиблих у Кропивницькому.

Нищівна ворожа атака на область продовжується. Вкотре закликаю - не ігноруйте заходи безпеки! Бережіть себе і своїх близьких 

- резюмував Райкович.

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Антоніна Туманова

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