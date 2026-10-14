Кировоградщина под разрушительной атакой врага, в Кропивницком двое погибших — ОВА
Киев • УНН
Кировоградщина и Кропивницкий находятся под массированной атакой. Известно о двух погибших, власти призывают не публиковать данные онлайн.
Кировоградская область подвергается разрушительной вражеской атаке, на данный момент известно о двух погибших. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает УНН.
Кировоградщина, областной центр по-прежнему находятся под массированной вражеской атакой. Логистика, транспортные и промышленные предприятия. Прошу ничего не выкладывать в сеть, заботиться о безопасности
В настоящее время, по словам главы ОВА, известно о двух погибших в Кропивницком.
Разрушительная вражеская атака на область продолжается. В очередной раз призываю — не игнорируйте меры безопасности! Берегите себя и своих близких
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