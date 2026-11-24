Ни «операции», ни «наступления»: в ДШВ опровергли новый прорыв границы РФ
Киев • УНН
В 8-м корпусе ДШВ назвали неправдой сообщения о прорыве границы РФ и захвате села в Курской области. «У нас достаточно реальных результатов на поле боя».
Информация о якобы "новом прорыве границы РФ" и "взятии под контроль населённого пункта в Курской области", распространяющаяся в сети, не соответствует действительности. Об этом сообщили в 8-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВС Украины, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что на самом деле речь идёт об обычной боевой работе украинских подразделений, которую в соцсетях ошибочно представили как масштабное наступление.
Бои вдоль границы в Сумской области продолжаются ежедневно. Вероятнее всего, кто-то неправильно истолковал информацию об улучшении тактического положения на одном из участков фронта. Такое улучшение никоим образом не означает ни "операции", ни "наступления" в полосе ответственности 8-го корпуса ДШВ на Северо-Слободском направлении. Мы не комментируем передвижение войск. Любой комментарий, который подтверждает или опровергает это, может предоставить противнику информацию, которую он использует против наших бойцов
Военные подчеркнули, что если Силы обороны Украины проводят операцию, о ней сообщают тогда и в таком объёме, которые гарантируют безопасность людей и результат.
Громкая "победа" из анонимного канала вредит так же, как и "зрада". Она порождает неоправданные ожидания, которые приводят к разочарованию. У нас достаточно реальных результатов на поле боя, чтобы не выдумывать операции, которых нет
Они призвали перед распространением новостей о "прорыве" и "захвате" проверять, кто является автором сообщения, есть ли ссылка на официальный источник и соответствует ли заголовок новости её содержанию.
Напомним
22 ноября аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что бойцы ВСУ осуществили прорыв границы и добрались до села Новый Путь.
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