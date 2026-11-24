Информация о якобы "новом прорыве границы РФ" и "взятии под контроль населённого пункта в Курской области", распространяющаяся в сети, не соответствует действительности. Об этом сообщили в 8-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВС Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что на самом деле речь идёт об обычной боевой работе украинских подразделений, которую в соцсетях ошибочно представили как масштабное наступление.

Бои вдоль границы в Сумской области продолжаются ежедневно. Вероятнее всего, кто-то неправильно истолковал информацию об улучшении тактического положения на одном из участков фронта. Такое улучшение никоим образом не означает ни "операции", ни "наступления" в полосе ответственности 8-го корпуса ДШВ на Северо-Слободском направлении. Мы не комментируем передвижение войск. Любой комментарий, который подтверждает или опровергает это, может предоставить противнику информацию, которую он использует против наших бойцов - говорится в сообщении.

Военные подчеркнули, что если Силы обороны Украины проводят операцию, о ней сообщают тогда и в таком объёме, которые гарантируют безопасность людей и результат.

Громкая "победа" из анонимного канала вредит так же, как и "зрада". Она порождает неоправданные ожидания, которые приводят к разочарованию. У нас достаточно реальных результатов на поле боя, чтобы не выдумывать операции, которых нет - подчеркнули штурмовики.

Они призвали перед распространением новостей о "прорыве" и "захвате" проверять, кто является автором сообщения, есть ли ссылка на официальный источник и соответствует ли заголовок новости её содержанию.

Напомним

22 ноября аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что бойцы ВСУ осуществили прорыв границы и добрались до села Новый Путь.

Журналисты заявили о гибели как минимум 77 российских срочников во время боёв в Курской области