McDonald’s запускает меню по мотивам «Один дома» — когда его можно будет приобрести в Украине
Киев • УНН
В праздничное меню войдут картофель фри со вкусом пиццы, соус и McFlurry с Oreo и M&M’s. Также выпустят коллекционные носки.
В украинских McDonald’s с 2 декабря появится меню по мотивам фильма "Один дома", передает УНН со ссылкой на официальную страницу McDonald’s в Instagram.
Мы тоже уже готовим заказ для Кевина. 2.12
Как сообщают в соцсетях, в новое меню по мотивам фильма "Один дома" войдут: картофель фри со вкусом пиццы, томатно-пармезановый соус и McFlurry с Oreo и M&M’s. Также в рамках коллаборации будут коллекционные носки.
В сети уже также можно увидеть, какие игрушки и носки дополняют праздничное меню.