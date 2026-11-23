В Украине в понедельник, 23 ноября, сразу четыре крупные сети автозаправочных станций снизили цены на топливо. Наибольшее удешевление зафиксировали в сети «Укрнафта», где стоимость бензина А-95 уменьшилась сразу на 3 гривны за литр и впервые за последние дни опустилась ниже психологической отметки в 80 гривен.

В то же время дизельное топливо остается значительно дороже бензина, а разница между ценами в отдельных сетях АЗС достигает 10 гривен за литр. Где бензин уже стоит меньше 80 гривен, выяснил УНН.

Бензин дешевеет, дизель держится выше 96 гривен: новые цены на украинских АЗС

Новая рабочая неделя в Украине началась с очередного пересмотра стоимости автомобильного топлива. По состоянию на утро 23 ноября цены снизили четыре крупные сети автозаправочных станций: OKKO, WOG, UPG и «Укрнафта». В то же время SOCAR оставила стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза на прежнем уровне.

Наиболее ощутимое удешевление произошло в сети «Укрнафта», которая снизила стоимость сразу нескольких видов топлива. В частности, стандартный бензин А-95 подешевел на 3 гривны за литр, до 79,90 грн. Накануне его продавали по 82,90 грн. Бензин А-92 в этой сети также стал доступнее. Его цена снизилась на 2 гривны, до 77,90 грн за литр. И теперь обе марки обычного бензина на АЗС «Укрнафты» стоят меньше 80 гривен.

Изменения коснулись и дизельного топлива. Его стандартная версия подешевела на 2 гривны и сейчас стоит 96,90 грн за литр. В то же время премиальный бензин 95 Energy продают по 82,90 грн, а дизель Energy — по 98,90 грн за литр. А вот автомобильный газ в сети стоит 61,90 грн за литр. Его цена в течение последних суток не изменилась.

Как изменились цены на OKKO и WOG

В сети OKKO удешевление охватило все основные виды автомобильного топлива, в частности бензин, дизель и автогаз.

Стандартный бензин А-95 Евро подешевел на 1 гривну и теперь стоит 87,90 грн за литр. Премиальный Pulls 95 продают по 90,90 грн, а высокооктановый Pulls 100 — по 97,90 грн за литр. Оба вида бензина также потеряли в цене по 1 гривне.

Аналогичное снижение зафиксировали и в сегменте дизельного топлива. Обычный дизель Евро теперь стоит 101,90 грн за литр, а премиальный Pulls — 104,90 грн. Кроме того, OKKO снизила стоимость сжиженного газа на 1 гривну, до 63,90 грн за литр.

В сети WOG изменения касались прежде всего бензина. В частности, бензин А-95 Евро подешевел на 1 гривну и стоит 87,90 грн за литр. Стоимость премиального Mustang 95 составляет 90,90 грн, а высокооктанового бензина А-100 — 97,90 грн за литр. Поэтому после очередного пересмотра цен стандартный и премиальный бензин А-95 в сетях OKKO и WOG стоят одинаково.

А вот стоимость дизельного топлива и автогаза на АЗС сети осталась неизменной. Обычный дизель Евро-5 продают по 101,90 грн, премиальный Mustang — по 104,90 грн, а автомобильный газ стоит 63,50 грн за литр.

Где дизель стоит ниже 100 гривен

Еще одной сетью, которая пересмотрела цены в начале недели, стала UPG. Однако, в отличие от OKKO и WOG, здесь удешевление коснулось только дизельного топлива. Стоимость стандартного EURO DIESEL снизилась на 1 гривну, до 97,44 грн за литр. Премиальный дизель upgDIESEL также подешевел на 1 гривну и теперь стоит 99,90 грн. Как видим, оба вида дизельного топлива в UPG остаются дешевле 100 гривен за литр. Для сравнения, в OKKO и WOG стандартный дизель стоит 101,90 грн, а на SOCAR — 104 грн за литр.

В то же время цены на бензин в UPG не изменились. Обычный А-95 продают по 82,90 грн, премиальный UPG 95 — по 84,90 грн, а высокооктановый UPG 100 — по 95,90 грн за литр.

Стоимость автомобильного газа также осталась на прежнем уровне — 61,90 грн за литр.

SOCAR удерживает самые высокие цены среди пяти сетей

В отличие от конкурентов, сеть SOCAR 23 ноября не меняла цены на топливо. Стандартный бензин А-95 здесь стоит 89,90 грн за литр. Премиальный NANO 95 продают по 92,90 грн, а высокооктановый NANO 100 — по 99,90 грн.

В сегменте дизельного топлива цены также остаются самыми высокими среди пяти сравниваемых операторов. Обычный дизель NANO стоит 104 грн за литр, премиальный NANO Extro — 107 грн. Автомобильный газ на АЗС SOCAR продают по 64,90 грн за литр.

В целом разница между самой низкой и самой высокой ценой стандартного бензина А-95 среди пяти сетей составляет 10 гривен за литр. Самый дешёвый бензин предлагает «Укрнафта», самый дорогой — SOCAR.

Сколько стоит топливо на АЗС 23 ноября

По данным мониторинга цен на АЗС, 23 ноября стоимость стандартного бензина А-95 колеблется от 79,90 до 89,90 грн за литр, а премиального — от 82,90 до 92,90 грн.

Дизельное топливо стоит от 96,90 до 104 грн за литр, его премиальные версии — от 98,90 до 107 грн.

Наименьший ценовой разрыв наблюдается в сегменте автомобильного газа. Среди представленных сетей его можно приобрести по 61,90–64,90 грн за литр.

Сколько водители могут сэкономить на заправке

Снижение цен на топливо уже отразилось на стоимости полной заправки автомобиля. Например, если заправлять 50-литровый бак бензином А-95 на АЗС «Укрнафты», по новым ценам придётся заплатить 3995 гривен. Ещё накануне такое же количество топлива стоило 4145 гривен. То есть, экономия составляет 150 гривен на одном полном баке.

На АЗС OKKO и WOG, где бензин А-95 подешевел на 1 гривну за литр, экономия при аналогичном объёме заправки составит 50 гривен.

В то же время разница в стоимости топлива между отдельными сетями остаётся существенной. Так, 50 литров стандартного бензина А-95 на АЗС «Укрнафты» будут стоить 3995 гривен, тогда как на SOCAR — 4495 гривен. Разница составляет 500 гривен при одинаковом объёме заправки.

В сегменте дизельного топлива самое дешёвое предложение среди этих сетей также у «Укрнафты». За 50 литров обычного дизеля водителям придётся заплатить 4845 гривен. На SOCAR такой же объём будет стоить 5200 гривен, то есть на 355 гривен дороже.

Продолжит ли топливо дешеветь

Снижение цен 23 ноября стало продолжением тенденции, которая наблюдалась на украинском топливном рынке в течение предыдущих дней. В частности, 20 ноября отдельные крупные операторы уже снижали стоимость бензина и дизельного топлива. На следующий день снижение продолжилось, а 22 ноября часть сетей снова пересмотрела ценники.

В начале новой недели снижение цен охватило сразу четырёх из пяти рассмотренных крупных операторов, хотя изменения в разных сетях касались неодинаковых видов топлива. При этом дизельное топливо остаётся дороже стандартного бензина А-95 во всех пяти сетях. Разница между их стоимостью в зависимости от оператора составляет примерно 15–22 гривны за литр.

Поэтому, несмотря на очередное снижение, говорить о стабильном долгосрочном удешевлении топлива пока преждевременно. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от закупочной стоимости нефтепродуктов, валютного курса, логистических расходов и ценовой политики самих операторов.

Напомним

Несколько ранее, 13 ноября, премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что цены на топливо в Украине снизятся, когда поступят новые запасы по более низким ценам.