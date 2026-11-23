Число погибших в результате атаки на поселок Дымер Киевской области возросло до семи. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Подробности

По его словам, спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного человека.

В Дымере из-под завалов деблокировали тело еще одного человека. Число погибших возросло до семи. За каждой такой вестью — человеческая жизнь, семья и непоправимая боль. Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию — написал Ткаченко.

Справочно

Дымер — поселок Вышгородского района Киевской области. Помимо сельскохозяйственных предприятий и небольших производств пищевой промышленности, в Дымере работает швейная фабрика. Промышленность представлена несколькими предприятиями по обработке металла.

Также на территории поселка действовало предприятие, специализировавшееся на производстве оконного профиля. Оно работало на территории бывшего межрайонного предприятия по ремонту сельскохозяйственной техники. В результате российского вторжения мощности завода были разрушены.

«Я Давид, не спешите, со мной всё хорошо» — стали известны подробности спасения 7-летнего мальчика из-под завалов в Дымере