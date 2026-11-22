В США на аукционе продали прядь волос первого американского президента Джорджа Вашингтона, оформленную в рамку, за 4000 долларов. Об этом сообщает BBC со ссылкой на аукционный дом Richmond Auctions, пишет УНН.

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По информации организаторов торгов, историческая реликвия ранее принадлежала Джону Гэдсби, который лично знал Вашингтона и принимал его у себя в 1799 году, незадолго до смерти президента.

Впоследствии прядь волос перешла к коллекционеру Джону К. Латтимеру, который приобрёл её у потомка Гэдсби. Имя нового владельца, заплатившего за реликвию 4000 долларов, не разглашается.

Волосы Вашингтона ранее продавали почти за 40 тысяч долларов

Нынешняя продажа далеко не рекордная. В 2021 году три пряди волос Вашингтона, хранившиеся в медальоне, продали почти за 40 000 долларов.

По данным музея Маунт-Вернон, в бывшей резиденции президента хранится не менее 50 образцов его волос. В XVIII–XIX веках подобные реликвии были популярны среди состоятельных американских семей как память о близких и выдающихся людях.

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Джордж Вашингтон возглавлял американскую армию во время Войны за независимость, стал первым президентом США и занимал этот пост до 1797 года. Он умер в декабре 1799 года.

Другие вещи, связанные с Вашингтоном, также имеют значительную ценность для коллекционеров. В частности, в июле его письмо 1776 года с просьбой предоставить солдат для Континентальной армии продали за 109 800 долларов.

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