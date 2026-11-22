Столица Хорватии Загреб возглавила рейтинг лучших европейских городов для рождественского отдыха в 2026 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на туристическое издание Travel Off Path и данные туристической платформы European Best Destinations.

Подробности

Город обошёл Женеву и Эдинбург благодаря праздничной атмосфере, масштабным ярмаркам, культурным мероприятиям и сравнительно доступным ценам. В этом году рождественский фестиваль Advent Zagreb продлится с 28 ноября до 7 января 2027 года.

Загреб опередил известные европейские столицы

По результатам голосования, организованного международной туристической платформой European Best Destinations (EBD), Загреб получил звание Best Christmas City Break in Europe 2026 — лучшего европейского города для краткосрочного рождественского отдыха. В голосовании приняли участие 10 089 путешественников, которые выбирали среди 16 европейских направлений. Второе место заняла швейцарская Женева, третье — шотландский Эдинбург. Среди других претендентов были Вена, Будапешт, Прага и Страсбург.

Отметим, что это — не первая подобная награда для хорватской столицы. В 2016, 2017 и 2018 годах местный рождественский фестиваль Advent Zagreb трижды подряд признавали лучшей рождественской ярмаркой Европы. В то же время нынешняя награда касается общей туристической привлекательности города в праздничный период. При оценивании учитывали культурные и развлекательные мероприятия, гастрономическое предложение, исторические достопримечательности и возможности для непродолжительных поездок.

Директор Туристического совета Загреба Мартина Биненфельд отметила, что полученное признание стало результатом многолетней работы по развитию рождественского туризма.

Эта награда — новый уровень международного позиционирования Загреба. После трёх подряд титулов лучшей европейской рождественской ярмарки теперь признана общая привлекательность нашего города как направления для праздничных путешествий. На протяжении последних 15 лет мы системно развивали Advent Zagreb с чётким видением — чтобы он стал весомой причиной для приезда, стимулировал многодневное пребывание и объединял культурное, гастрономическое и другое туристическое предложение города — заявила Биненфельд.

Рождественские ярмарки, катки и тысячи праздничных огней

Одна из главных особенностей Загреба — то, что во время рождественских праздников фестиваль охватывает значительную часть исторического центра города. Праздничные локации располагаются на площадях, в парках и вдоль пешеходных улиц. Как отмечает Travel Off Path, в отличие от многих других европейских городов, где рождественские мероприятия сосредоточены преимущественно вокруг центральной ярмарки, в Загребе посетители могут переходить от одной праздничной локации к другой, одновременно знакомясь с архитектурой и историей хорватской столицы.

Одним из самых популярных мест традиционно остаётся парк Зриньевац. В рождественский период его деревья украшают тысячами гирлянд, а вокруг исторического музыкального павильона устанавливают деревянные торговые домики. Здесь можно приобрести сувениры, попробовать традиционные хорватские блюда и послушать живую музыку.

Ещё одна примечательная локация — площадь короля Томислава, где оборудуют большой открытый ледовый комплекс. Особенностью местного катка являются ледовые дорожки, которые позволяют кататься между отдельными частями праздничного пространства. Фоном для зимних развлечений служит исторический Художественный павильон.

Туристам также рекомендуют посетить Верхний город (Gornji Grad) — исторический район Загреба с узкими мощёными улицами, средневековой башней Лотршчак и церковью Святого Марка, известной своей разноцветной крышей. В праздничный период старинные здания, улицы и площади украшают световыми инсталляциями, создавая атмосферу традиционного центральноевропейского Рождества.

Глинтвейн за четыре доллара: сколько стоит праздничный отдых

Отдельным преимуществом Загреба Travel Off Path называет сравнительно доступные цены на рождественских ярмарках. По оценке издания, чашка традиционного горячего глинтвейна может стоить около четырёх долларов, тогда как порция жареных хорватских колбасок — примерно семь долларов.

Особого внимания заслуживает гастрономический фестиваль Fuliranje, который традиционно проводят на площади Штросмайера. Здесь посетителям предлагают хорватские национальные блюда, в частности сарму — голубцы с мясной начинкой, запечённые штрукли из теста и сыра, а также традиционные сладости. Одним из самых известных местных десертов являются fritule — небольшие жареные шарики из теста, которые посыпают сахарной пудрой или поливают шоколадом.

Помимо гастрономических мероприятий, туристы могут бесплатно гулять по празднично украшенным площадям и паркам, посещать некоторые концерты и любоваться рождественской иллюминацией.

Когда откроются рождественские ярмарки в 2026 году

В этом году фестиваль Advent Zagreb официально начнётся 28 ноября 2026 года и продлится до 7 января 2027 года. В день открытия организаторы запланировали несколько масштабных мероприятий.

В 16:30 на площади бана Йосипа Елачича состоится традиционное зажжение первой адвентской свечи. В 18:30 на площади короля Томислава торжественно откроют ледовый парк, где покажут спектакль «Щелкунчик» на льду.

В 19:45 в парке Зриньевац состоится традиционное включение рождественской иллюминации.

В течение следующих недель в городе будут проходить концерты классической и рождественской музыки, театральные спектакли, детские мероприятия, гастрономические фестивали и художественные события.

В туристическом управлении Загреба также сообщили о ряде новинок нынешнего сезона. В частности, 6 декабря на площади Мажуранича начнёт работать новая праздничная локация LumiLicious, ориентированная прежде всего на детей и семейный отдых. На 18 декабря запланировано открытие световой инсталляции The Magic Within на площади Марулича, а также праздничного оформления Хорватской академии наук и искусств.

Вместе с обновлённым пространством перед Хорватским национальным театром эти объекты должны сформировать единый праздничный прогулочный маршрут по центральной части города.

Загреб получил международное признание как зимнее туристическое направление

Помимо награды European Best Destinations, хорватская столица в этом году получила ещё одно туристическое признание. Международное издание Time Out поставило Загреб на первое место в своём рейтинге лучших европейских направлений для зимнего городского отдыха в 2026 году, отметив также его привлекательность для семейных путешествий.

В Туристическом совете Загреба подчёркивают, что международные награды помогают привлекать иностранных посетителей и укрепляют позиции города как туристического направления не только летом, но и зимой.

Напомним

Ранее мы писали о том, что Копенгаген стал самым комфортным городом мира в 2025 году, сместив Вену.