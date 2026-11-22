"путин — хладнокровный убийца": министр обороны Британии сделал жёсткое заявление во время визита в Киев
Киев • УНН
Вес Стритинг в Киеве призвал Европу решительно отвечать на провокации России. Зеленский поблагодарил Британию за поддержку Украины.
Министр обороны Великобритании Вес Стритинг назвал российского диктатора владимира путина "хладнокровным убийцей" и призвал Европу не демонстрировать слабость в ответ на российские провокации. Такое заявление он сделал во время визита в Киев 21 ноября, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ITV News, пишет УНН.
Детали
Британский министр прибыл в Украину из Польши, где посетил военнослужащих, участвующих в учениях по подготовке к возможному послевоенному развертыванию международных сил в Украине.
Комментируя нарушение польского воздушного пространства российскими ракетами и беспилотником, Стритинг подчеркнул, что европейские страны должны решительно реагировать на действия кремля.
Он назвал инцидент очередной провокацией и проявлением государственного терроризма со стороны россии.
В Лондоне призвали оценивать путина по его действиям
Стритинг также прокомментировал недавнюю встречу путина с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.
Какой смысл в том, что путин появляется на международных саммитах, проходит по красной дорожке и говорит о мире, если в последующие дни мы становимся свидетелями массированных бомбардировок, особенно гражданской инфраструктуры
По его словам, европейские страны хорошо понимают, с кем имеют дело.
Как я уже говорил ранее, он – хладнокровный убийца
Зеленский поблагодарил Великобританию за поддержку и отметил, что визиты международных партнеров после массированных российских атак демонстрируют, что Украина не остается один на один с агрессором.
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