Министр обороны Великобритании Вес Стритинг назвал российского диктатора владимира путина "хладнокровным убийцей" и призвал Европу не демонстрировать слабость в ответ на российские провокации. Такое заявление он сделал во время визита в Киев 21 ноября, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ITV News, пишет УНН.

Детали

Британский министр прибыл в Украину из Польши, где посетил военнослужащих, участвующих в учениях по подготовке к возможному послевоенному развертыванию международных сил в Украине.

Комментируя нарушение польского воздушного пространства российскими ракетами и беспилотником, Стритинг подчеркнул, что европейские страны должны решительно реагировать на действия кремля.

Он назвал инцидент очередной провокацией и проявлением государственного терроризма со стороны россии.

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Стритинг также прокомментировал недавнюю встречу путина с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.

Какой смысл в том, что путин появляется на международных саммитах, проходит по красной дорожке и говорит о мире, если в последующие дни мы становимся свидетелями массированных бомбардировок, особенно гражданской инфраструктуры – заявил министр.

По его словам, европейские страны хорошо понимают, с кем имеют дело.

Как я уже говорил ранее, он – хладнокровный убийца – подчеркнул Стритинг.

Зеленский поблагодарил Великобританию за поддержку и отметил, что визиты международных партнеров после массированных российских атак демонстрируют, что Украина не остается один на один с агрессором.

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