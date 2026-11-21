Украина и Великобритания договорились о совместном производстве украинских беспилотников средней и большой дальности. Соответствующие проектные договоренности подписали министры обороны Евгений Хмара и Вес Стритинг. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, пишет УНН.

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По словам Хмары, сотрудничество позволит объединить украинские оборонные разработки и опыт войны с производственными возможностями Великобритании.

Запускаем проекты, которые усиливают возможности обеих наших стран и ускоряют развитие наших ОПК. Украина располагает эффективными оборонными решениями и бесценным опытом борьбы с врагом. Объединяем их с производственными возможностями Великобритании, чтобы быстрее масштабировать проверенные средства для наших Сил обороны - подчеркнул министр.

Отдельно во время встречи стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны. В частности, речь шла об ускорении поставок ракет LMM из имеющихся британских запасов.

Отмечается, что Великобритания стала одной из первых стран, которые передали Украине эти ракеты со своих складов в обмен на будущие поставки. Они важны для противодействия реактивным "шахедам".

Также участники встречи сосредоточились на усилении дальнобойных возможностей Украины и модернизации ракет украинского производства.

Хмара поблагодарил Великобританию за поддержку Украины и объявленный во время заседания в формате "Рамштайн" пакет помощи для противовоздушной обороны.

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