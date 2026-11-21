Зеленский: Украина передала США список населённых пунктов для дальнейших гуманитарных миссий
Киев • УНН
Президент сообщил о списке населённых пунктов Херсонской области и Запорожья для будущих гуманитарных миссий. Его будут обновлять.
Украина утвердила список населённых пунктов, который передали, в частности, американской стороне, где в будущем можно провести гуманитарные миссии, аналогичные той, которая была проведена в Олешках Херсонской области. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передаёт УНН.
Детали
Мы обсудили с главкомом Драпатым и сегодня ещё раз подтвердили список… и мы с ним подробно поговорили о гуманитарных миссиях, о количестве людей, которых мы можем эвакуировать, и о том, какие наработки у нас есть
Он озвучил список населённых пунктов, который передали Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу и американской стороне, где могут быть проведены гуманитарные миссии, аналогичные миссии в Алёшках:
- Херсонская область: Раденск, Костогрызово, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Новая Збурьевка, Гладковка, Большие Копани, Кардашинка, Большая Кардашинка;
- Запорожская область: Маячка, Златополь, Днепрорудное, Каменское, Верхняя Верхняя Криница, Васильевка.
Этот список будет обновляться, будет дорабатываться, как только мы будем располагать полной информацией и цифрами о том, сколько людей и в каком состоянии находятся в том или ином городе, городке нашего государства на временно оккупированных территориях
Напомним
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец не исключил возможность проведения новых гуманитарных миссий на оккупированных территориях.