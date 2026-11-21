Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Украина утвердила список населённых пунктов, который передали, в частности, американской стороне, где в будущем можно провести гуманитарные миссии, аналогичные той, которая была проведена в Олешках Херсонской области. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передаёт УНН.

Детали

Мы обсудили с главкомом Драпатым и сегодня ещё раз подтвердили список… и мы с ним подробно поговорили о гуманитарных миссиях, о количестве людей, которых мы можем эвакуировать, и о том, какие наработки у нас есть - сказал Зеленский.

Он озвучил список населённых пунктов, который передали Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу и американской стороне, где могут быть проведены гуманитарные миссии, аналогичные миссии в Алёшках:

Херсонская область: Раденск, Костогрызово, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Новая Збурьевка, Гладковка, Большие Копани, Кардашинка, Большая Кардашинка;

Запорожская область: Маячка, Златополь, Днепрорудное, Каменское, Верхняя Верхняя Криница, Васильевка.

Этот список будет обновляться, будет дорабатываться, как только мы будем располагать полной информацией и цифрами о том, сколько людей и в каком состоянии находятся в том или ином городе, городке нашего государства на временно оккупированных территориях - добавил Зеленский.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец не исключил возможность проведения новых гуманитарных миссий на оккупированных территориях.