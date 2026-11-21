Международная группа исследователей обнаружила доказательства того, что представители Homo erectus, или человека прямоходящего, обитали в густых тропических лесах южного Китая примерно 324–184 тысячи лет назад. Ранее учёные считали, что эти древние люди исчезли из региона значительно раньше и не были приспособлены к жизни в подобных условиях. Об этом сообщает Университет Маккуори со ссылкой на исследование в журнале Nature, пишет УНН.

Детали

Учёные исследовали 8 окаменелых зубов и другие останки, найденные в пещерах Басянь и Насянь на юге Китая.

По физическим характеристикам и генетическим признакам зубы отнесли к Homo erectus. Их возраст установили с помощью анализа окаменелостей, пещерных отложений и минеральных образований.

Открытие меняет представления об эволюции человека

Химический анализ зубов показал, что древние люди использовали ресурсы тропических лесов для питания и могли перемещаться по значительной территории.

Ранее исследователи предполагали, что Homo erectus преимущественно жил в саваннах и открытых лесах, а к сложным условиям густых тропиков смог приспособиться только человек современного типа.

Это захватывающее открытие, поскольку оно подтверждает присутствие Homo erectus в месте, где мы не ожидали его найти, и в период, который ранее не учитывали – отметила исследовательница Кира Вестей.

По словам учёных, результаты могут изменить представления о времени исчезновения Homo erectus в Восточной Азии и причинах его вымирания.

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