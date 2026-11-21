Украинские военные усиливают удары по мостам и транспортным путям, по которым Россия снабжает войска на юге Украины и обеспечивает оккупированный Крым. После масштабных разрушений Крымского моста под атаками оказались другие важные переправы, а российские перевозчики вынуждены пользоваться более длинными маршрутами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Одной из ключевых целей стал мост через реку Миус в Ростовской области, который является частью автомобильной трассы Р-280. По данным российских властей, украинские беспилотники атаковали переправу 8, 14 и 15 ноября.

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Из-за повреждения дорожного полотна движение по мосту остановили еще 8 ноября. По оценкам OSINT-аналитиков, российскому транспорту теперь приходится преодолевать дополнительные 58 км через Матвеев Курган.

Удары по логистике россиян могут усилиться

Военный эксперт Франц-Штефан Гади объяснил, что после повреждения Крымского моста Россия вынуждена перебрасывать больше транспорта по сухопутному коридору, который регулярно атакуют украинские дроны.

Больше транспорта — больше целей — отметил эксперт.

По словам украинского офицера подразделения "Азов", за последние месяцы бойцы атаковали около 100 российских локомотивов и уничтожили 600 тонн топлива. Reuters отмечает, что не смогло независимо проверить эти цифры.

Аналитики подчеркивают, что наибольшие проблемы для российской логистики возникнут, если Украина одновременно будет блокировать движение по Крымскому мосту и продолжать удары по сухопутным маршрутам снабжения.

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