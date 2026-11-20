Глава ВСК ВР, народный депутат Алексей Гончаренко

Глава парламентской Временной следственной комиссии Алексей Гончаренко высмеял решение директора НАБУ Семёна Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко проигнорировать заседание 23 ноября из-за зарубежных командировок. Должностные лица планируют посетить Италию, Бельгию и Японию, хотя парламент ожидает от них ответов на серьёзные вопросы, озвученные генерал-майором СБУ Сергеем Дукой. О реакции главы ВСК и причинах вызова антикоррупционеров — читайте в материале УНН.

Народный депутат Алексей Гончаренко, возглавляющий Временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, иронично отреагировал на информацию о командировках руководителей антикоррупционных органов.

"Давайте представим зеркальную ситуацию. Япония. Парламент вызывает руководителей антикоррупционных органов. Прозвучали серьёзные обвинения, нужно прийти и ответить. А они говорят: "Извините, не можем. У нас командировка. В Украину", — пошутил Гончаренко.

Нардеп отметил, что НАБУ создавали не для конференций. Главная задача бюро — расследовать коррупцию в государственных органах. А внешней политикой, подчеркнул нардеп, занимается МИД.

Отдельное возмущение Гончаренко вызвало то, что руководители НАБУ и САП отказались от участия в заседании именно после резонансных заявлений генерал-майора СБУ Сергея Дуки, который публично выдвинул ряд обвинений в адрес антикоррупционных органов.

"Тем более когда на ВСК прозвучали серьёзные заявления в адрес руководства НАБУ. На них нужно отвечать. А не ехать куда глаза глядят", — подчеркнул глава комиссии.

По его убеждению, международные командировки не должны становиться препятствием для парламентского контроля за деятельностью правоохранительных органов.

Свой пост нардеп завершил саркастическим замечанием: "Но я всё понял. Без поездок в Италию, Бельгию и Японию коррупцию в Украине точно не победить)".

Напомним

18 ноября на заседании парламентской ВСК почти четыре часа заслушивали генерал-майора СБУ Сергея Дуку, который стал одним из подозреваемых по делу "Карфаген-2". Генерал отверг предъявленные ему обвинения и заявил, что считает уголовное преследование местью за работу подчинённого ему подразделения СБУ, которое расследовало коррупцию в антикоррупционных органах.

Во время выступления Дука выдвинул ряд претензий к работе НАБУ и САП. В частности, он заявил о возможном использовании антикоррупционных расследований как инструмента политического влияния, поставил под сомнение результаты громких дел и поднял вопрос добропорядочности руководства обоих органов. Отдельно генерал заявил, что сотрудники НАБУ до сих пор не прошли предусмотренные законодательством проверки на полиграфе. Эти утверждения требуют проверки и объяснений со стороны антикоррупционных органов. Кроме того, он сообщил о разглашении персональных данных сотрудников СБУ, которые внесли за него залог.

После выступления Дуки глава ВСК Алексей Гончаренко вызвал на заседание 23 ноября директора НАБУ Семёна Кривоноса, руководителя САП Александра Клименко, детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, бывшего руководителя СБУ Василия Малюка и экс-генпрокурора Руслана Кравченко. По словам нардепа, у членов комиссии возникло много вопросов, на которые они хотят получить ответы непосредственно от должностных лиц.