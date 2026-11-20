Голова ТСК ВР, нардеп Олексій Гончаренко

Голова парламентської Тимчасової слідчої комісії Олексій Гончаренко висміяв рішення директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка проігнорувати засідання 23 листопада через закордонні відрядження. Посадовці планують відвідати Італію, Бельгію та Японію, хоча парламент очікує від них відповідей на серйозні питання, озвучені генерал-майором СБУ Сергієм Дукою. Про реакцію голови ТСК та причини виклику антикорупціонерів – читайте у матеріалі УНН.

Народний депутат Олексій Гончаренко, який очолює Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, іронічно відреагував на інформацію про відрядження керівників антикорупційних органів.

"Давайте уявимо дзеркальну ситуацію. Японія. Парламент викликає керівників антикорупційних органів. Прозвучали серйозні звинувачення, треба прийти і відповісти. А вони кажуть: "Вибачте, не можемо. У нас відрядження. В Україну", – пожартував Гончаренко.

Нардеп зауважив, що НАБУ створювали не для конференцій. Головна задача бюро – розслідувати корупцію в державних органах. А зовнішньою політикою, підкреслив нардеп, займається МЗС.

Окреме обурення Гончаренка викликало те, що керівники НАБУ та САП відмовилися від участі в засіданні саме після резонансних заяв генерал-майора СБУ Сергія Дуки, який публічно висунув низку звинувачень на адресу антикорупційних органів.

"Тим паче, коли на ТСК прозвучали серйозні заяви на адресу керівництва НАБУ. На них треба відповідати. А не їхати світ за очі", – наголосив голова комісії.

На його переконання, міжнародні відрядження не повинні ставати перешкодою для парламентського контролю за діяльністю правоохоронних органів.

Свій допис нардеп завершив саркастичним зауваженням: "Але я все зрозумів. Без поїздок до Італії, Бельгії і Японії корупцію в Україні точно не побороти)".

Нагадаємо

18 листопада на засіданні парламентської ТСК майже чотири години заслуховували генерал-майора СБУ Сергія Дуку, який став одним із підозрюваних у справі "Карфаген-2". Генерал заперечив висунуті йому звинувачення та заявив, що вважає кримінальне переслідування помстою за роботу підпорядкованого йому підрозділу СБУ, який, розслідував корупцію в антикорупційних органах.

Під час виступу Дука висунув низку претензій до роботи НАБУ та САП. Зокрема, він заявив про можливе використання антикорупційних розслідувань як інструменту політичного впливу, поставив під сумнів результати гучних справ і порушив питання доброчесності керівництва обох органів. Окремо генерал заявив, що співробітники НАБУ досі не пройшли передбачених законодавством перевірок на поліграфі. Ці твердження потребують перевірки та пояснень з боку антикорупційних органів. Крім того, він повідомив про розголошення персональних даних співробітників СБУ, які внесли за нього заставу.

Після виступу Дуки голова ТСК Олексій Гончаренко викликав на засідання 23 листопада директора НАБУ Семена Кривоноса, керівника САП Олександра Клименка, детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, колишнього керівника СБУ Василя Малюка та ексгенпрокурора Руслана Кравченка. За словами нардепа, у членів комісії виникло багато питань, на які вони хочуть отримати відповіді безпосередньо від посадовців.