Андрій Костін

Нардеп: Генпрокурор зобов'язаний подати у відставку, якщо йому хоч трохи важлива репутація Прокуратури

Андрій Осадчук вважає, що Генпрокурор має подати у відставку, якщо підтвердиться інформація про 49 прокурорів з Хмельниччини з фіктивною інвалідністю. Питання обговорюватиметься на засіданнях комітету ВР.