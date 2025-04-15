Олександр Нечитайло став послом у Китаї, Андрій Мельник – представником в ООН. Також відбулися зміни в посольствах Казахстану, Туркменістану та інших.
Андрій Костін, нещодавно звільнений з посади Генпрокурора, став послом України в Нідерландах. Він також буде представником України в Організації по забороні хімічної зброї.
Національна поліція розпочала розслідування щодо видачі підроблених довідок про інвалідність посадовцям АРМА. Перевіряються п'ять співробітників агентства, а експерти вимагають відставки керівництва.
Андрія Костіна, якого нещодавно звільнили з посади генпрокурора, планують призначити послом України в Нідерландах. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, також зазначивши про можливе призначення Малюськи в Раду Європи.
Офіс Генпрокурора спростував інформацію про відвідування Андрієм Костіним РФ під час війни. Речниця ОГП підтвердила, що поширені в мережі документи є фейком, а Костін не був у Москві з 2014 року.
Злиті документи фсб рф розкрили численні візити українських посадовців до росії після 2014 року. Серед них - Смирнов, Костін, Васьков.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Костіна з посади Генерального прокурора. Відповідний указ вже підписано главою держави.
Верховна Рада України проголосувала за звільнення Андрія Костіна з посади Генерального прокурора. Рішення підтримали 255 народних депутатів.
Генпрокурор Андрій Костін прийшов до Верховної Ради для звіту про свою роботу. Завтра-післязавтра профільний комітет розгляне подання президента про його звільнення на тлі скандалу з МСЕК.
Правоохоронний Комітет Верховної Ради 14 голосами підтримав відставку Генпрокурора Андрія Костіна. Причиною відставки став скандал з МСЕК, а в ОП вже визначились з кандидатурою нового Генпрокурора.
Комітет з питань правоохоронної діяльності розгляне подання Президента про звільнення Генпрокурора Андрія Костіна. Рішення очікується завтра або післязавтра, після чого питання винесуть на голосування у Верховній Раді.
Президент України подав до Верховної Ради проект постанови про звільнення Андрія Костіна з посади Генерального прокурора. Документ зареєстровано під номером 12153 після того, як Костін заявив про свою відставку 22 жовтня.
Керівники п'яти обласних прокуратур та однієї спеціалізованої написали заяви про звільнення через отримання підвищених пенсій. В ОГП проводять розслідування щодо правомірності нарахування пенсій та статусу інвалідності прокурорів.
Народний депутат Михайло Цимбалюк заявив, що скандали з посадовцями негативно впливають на імідж України. Він закликав до швидкої реакції на порушення та відставок винних чиновників.
Офіс Президента визначився з кандидатурою нового Генпрокурора замість Андрія Костіна. За інформацією джерел, ним може стати Руслан Кравченко, нинішній голова Київської державної адміністрації.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розглядає юридичні аспекти щодо заборони керівництву МСЕК займати керівні посади в закладах МОЗ. Це пов'язано з реформою системи МСЕК та її планованою ліквідацією до 2025 року.
Держприкордонслужба не виключає можливих змін у процедурі перетину кордону для чоловіків з інвалідністю. Рішення розглядається в рамках співпраці з РНБО та іншими органами після виявлення зловживань з оформленням інвалідності.
ДБР розслідуватиме випадки безпідставного надання інвалідності посадовцям. Перевірятимуть рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності, можливі кримінальні провадження за різними статтями.
Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив про звільнення керівництва МСЕК та профільного департаменту МОЗ. До кінця року МСЕК ліквідують, запровадять нову європейську модель та переглянуть необґрунтовані рішення щодо інвалідності.
Президент Зеленський заявив про необхідність персональної відповідальності та кадрових рішень через порушення в МСЕК. Він наголосив на важливості цифровізації процесу встановлення інвалідності та повного аудиту пенсій посадовців.
Президент України ввів у дію рішення РНБО щодо протидії корупції при встановленні інвалідності. Зеленський вимагає розробити законопроект про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.
Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив про свою відставку у вівторок. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Президент Зеленський провів засідання РНБО щодо зловживань у МСЕК. Затверджено рішення про цифровізацію процесів, перевірку декларацій та перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців.
Рівненська обласна прокуратура спростувала інформацію про інвалідність керівника Андрія Рудницького. Він отримує пенсію за вислугою років, а в прокуратурі працює 8 людей з інвалідністю.
Через російську агресію Україна зазнала масштабних екологічних збитків. На конференції в Гельсінкі обговорили екологічні виклики та механізми відповідальності за шкоду довкіллю.
Але стверджує, що 80% прокурорів Хмельниччини, що мають інвалідність, отримали її до початку повномасштабного вторгнення.
Президент рф пояснив відмову можливим зривом роботи саміту через ордер МКС. Він звинуватив Захід у спробах політизувати G20.
Андрій Осадчук вважає, що Генпрокурор має подати у відставку, якщо підтвердиться інформація про 49 прокурорів з Хмельниччини з фіктивною інвалідністю. Питання обговорюватиметься на засіданнях комітету ВР.
Генпрокурор Костін заявив про зростання кількості страт українських військовополонених. За його словами, це не поодинокі випадки, а організована політика рф, підтверджена аудіозаписом наказу російського офіцера.
Андрій Костін закликав Бразилію виконати ордер на арешт путіна, якщо той відвідає саміт G20. Генпрокурор наголосив на важливості притягнення путіна до відповідальності за воєнні злочини.