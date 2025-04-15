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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19826 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 135434 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125775 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127239 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125648 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128046 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192669 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76785 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164035 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115387 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Андрій Костін

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Зеленський призначив Нечитайла послом у Китаї, а Мельника - представником України в ООН

Олександр Нечитайло став послом у Китаї, Андрій Мельник – представником в ООН. Також відбулися зміни в посольствах Казахстану, Туркменістану та інших.

Політика • 7 квітня, 18:41 • 10365 перегляди

Колишнього Генпрокурора Костіна призначили послом в Нідерландах

Андрій Костін, нещодавно звільнений з посади Генпрокурора, став послом України в Нідерландах. Він також буде представником України в Організації по забороні хімічної зброї.

Політика • 7 квітня, 18:15 • 10685 перегляди

Марафон інвалідності: чи зможе голова АРМА Дума уникнути відповідальності

Національна поліція розпочала розслідування щодо видачі підроблених довідок про інвалідність посадовцям АРМА. Перевіряються п'ять співробітників агентства, а експерти вимагають відставки керівництва.

Політика • 16 грудня, 08:16 • 188704 перегляди

Ексгенпрокурора Костіна планують призначити послом в Нідерландах - нардеп

Андрія Костіна, якого нещодавно звільнили з посади генпрокурора, планують призначити послом України в Нідерландах. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, також зазначивши про можливе призначення Малюськи в Раду Європи.

Політика • 13 грудня, 16:53 • 21107 перегляди

Документи про відвідування рф під час війни Костіним - фейк

Офіс Генпрокурора спростував інформацію про відвідування Андрієм Костіним РФ під час війни. Речниця ОГП підтвердила, що поширені в мережі документи є фейком, а Костін не був у Москві з 2014 року.

Політика • 8 листопада, 07:29 • 17154 перегляди

Злив документів прикордонної служби рф: знайдено свідчення ймовірних візитів до росії під час війни українських посадовців

Злиті документи фсб рф розкрили численні візити українських посадовців до росії після 2014 року. Серед них - Смирнов, Костін, Васьков.

Політика • 7 листопада, 14:16 • 15342 перегляди

Зеленський підписав указ про звільнення Генпрокурора Костіна

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Костіна з посади Генерального прокурора. Відповідний указ вже підписано главою держави.

Політика • 31 жовтня, 07:31 • 14857 перегляди

Рада схвалила звільнення Генпрокурора Костіна

Верховна Рада України проголосувала за звільнення Андрія Костіна з посади Генерального прокурора. Рішення підтримали 255 народних депутатів.

Політика • 29 жовтня, 14:07 • 16978 перегляди

Генпрокурор Костін прибув до Ради - нардеп

Генпрокурор Андрій Костін прийшов до Верховної Ради для звіту про свою роботу. Завтра-післязавтра профільний комітет розгляне подання президента про його звільнення на тлі скандалу з МСЕК.

Політика • 29 жовтня, 13:50 • 13856 перегляди

Правоохоронний комітет Ради підтримав відставку Генпрокурора

Правоохоронний Комітет Верховної Ради 14 голосами підтримав відставку Генпрокурора Андрія Костіна. Причиною відставки став скандал з МСЕК, а в ОП вже визначились з кандидатурою нового Генпрокурора.

Політика • 29 жовтня, 09:42 • 12318 перегляди
Ексклюзив

Профільний комітет розгляне подання про звільнення Костіна завтра-післязавтра

Комітет з питань правоохоронної діяльності розгляне подання Президента про звільнення Генпрокурора Андрія Костіна. Рішення очікується завтра або післязавтра, після чого питання винесуть на голосування у Верховній Раді.

Політика • 28 жовтня, 13:02 • 116472 перегляди

Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Генпрокурора Костіна

Президент України подав до Верховної Ради проект постанови про звільнення Андрія Костіна з посади Генерального прокурора. Документ зареєстровано під номером 12153 після того, як Костін заявив про свою відставку 22 жовтня.

Політика • 28 жовтня, 08:50 • 14172 перегляди

Отримували підвищені пенсії: п’ять керівників обласних прокуратур написали заяви на звільнення

Керівники п'яти обласних прокуратур та однієї спеціалізованої написали заяви про звільнення через отримання підвищених пенсій. В ОГП проводять розслідування щодо правомірності нарахування пенсій та статусу інвалідності прокурорів.

Політика • 25 жовтня, 17:14 • 17315 перегляди
Ексклюзив

Скандали з посадовцями б'ють по іміджу України і викликають обурення військових - нардеп

Народний депутат Михайло Цимбалюк заявив, що скандали з посадовцями негативно впливають на імідж України. Він закликав до швидкої реакції на порушення та відставок винних чиновників.

Політика • 24 жовтня, 09:59 • 139180 перегляди

В ОП визначились, що новим Генпрокурором буде Руслан Кравченко - ЗМІ

Офіс Президента визначився з кандидатурою нового Генпрокурора замість Андрія Костіна. За інформацією джерел, ним може стати Руслан Кравченко, нинішній голова Київської державної адміністрації.

Політика • 23 жовтня, 16:34 • 24467 перегляди

Чи може керівництво МСЕК займати керівні посади в закладах МОЗ?: Ляшко ще не знає

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розглядає юридичні аспекти щодо заборони керівництву МСЕК займати керівні посади в закладах МОЗ. Це пов'язано з реформою системи МСЕК та її планованою ліквідацією до 2025 року.

Суспільство • 23 жовтня, 11:09 • 14987 перегляди
Ексклюзив

У ДПСУ не виключають можливі зміни у перетині кордону для чоловіків з інвалідністю

Держприкордонслужба не виключає можливих змін у процедурі перетину кордону для чоловіків з інвалідністю. Рішення розглядається в рамках співпраці з РНБО та іншими органами після виявлення зловживань з оформленням інвалідності.

Суспільство • 23 жовтня, 08:41 • 119062 перегляди

ДБР про скандали з МСЕК: яке покарання очікує на посадовців

ДБР розслідуватиме випадки безпідставного надання інвалідності посадовцям. Перевірятимуть рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності, можливі кримінальні провадження за різними статтями.

Політика • 22 жовтня, 18:28 • 31325 перегляди

Звільнені керівники профільного департаменту МОЗ, який відповідає за координацію діяльності МСЕК - Шмигаль

Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив про звільнення керівництва МСЕК та профільного департаменту МОЗ. До кінця року МСЕК ліквідують, запровадять нову європейську модель та переглянуть необґрунтовані рішення щодо інвалідності.

Політика • 22 жовтня, 17:58 • 23265 перегляди

Зеленський про скандал з МСЕК: має бути відповідальність та кадрові рішення в центральних органах влади

Президент Зеленський заявив про необхідність персональної відповідальності та кадрових рішень через порушення в МСЕК. Він наголосив на важливості цифровізації процесу встановлення інвалідності та повного аудиту пенсій посадовців.

Політика • 22 жовтня, 16:16 • 19854 перегляди

В Україні планують ліквідувати МСЕК до 31 грудня. Зеленський вимагає розробити законопроект

Президент України ввів у дію рішення РНБО щодо протидії корупції при встановленні інвалідності. Зеленський вимагає розробити законопроект про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Політика • 22 жовтня, 15:29 • 20926 перегляди

Генпрокурор Костін подав у відставку

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив про свою відставку у вівторок. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Політика • 22 жовтня, 14:08 • 34069 перегляди

Цифровізація процесів та реальна перевірка декларацій членів МСЕК: Зеленський про результати засідання РНБО

Президент Зеленський провів засідання РНБО щодо зловживань у МСЕК. Затверджено рішення про цифровізацію процесів, перевірку декларацій та перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців.

Політика • 22 жовтня, 14:08 • 22233 перегляди

Скандал із "інвалідностями": у Рівненській прокуратурі порахували, скільки їх співробітників мають "групу"

Рівненська обласна прокуратура спростувала інформацію про інвалідність керівника Андрія Рудницького. Він отримує пенсію за вислугою років, а в прокуратурі працює 8 людей з інвалідністю.

Суспільство • 21 жовтня, 14:11 • 21904 перегляди

Україна стала найбільш замінованою країною в світі: екологічні виклики обговорили на конференції у Гельсінкі

Через російську агресію Україна зазнала масштабних екологічних збитків. На конференції в Гельсінкі обговорили екологічні виклики та механізми відповідальності за шкоду довкіллю.

Війна • 21 жовтня, 06:42 • 15839 перегляди

Генпрокурор визнав, що частка людей з інвалідність серед прокурорів Хмельниччини є дуже високою

Але стверджує, що 80% прокурорів Хмельниччини, що мають інвалідність, отримали її до початку повномасштабного вторгнення.

Політика • 20 жовтня, 18:07 • 36598 перегляди

путін відмовився від візиту на саміт G20 у Бразилії

Президент рф пояснив відмову можливим зривом роботи саміту через ордер МКС. Він звинуватив Захід у спробах політизувати G20.

Новини Світу • 18 жовтня, 15:02 • 18282 перегляди
Ексклюзив

Нардеп: Генпрокурор зобов'язаний подати у відставку, якщо йому хоч трохи важлива репутація Прокуратури

Андрій Осадчук вважає, що Генпрокурор має подати у відставку, якщо підтвердиться інформація про 49 прокурорів з Хмельниччини з фіктивною інвалідністю. Питання обговорюватиметься на засіданнях комітету ВР.

Політика • 18 жовтня, 11:02 • 103421 перегляди

Костін про страти українських військовополонених: це цілеспрямована політика рф

Генпрокурор Костін заявив про зростання кількості страт українських військовополонених. За його словами, це не поодинокі випадки, а організована політика рф, підтверджена аудіозаписом наказу російського офіцера.

Війна • 15 жовтня, 11:00 • 12424 перегляди

Україна закликала Бразилію заарештувати путіна, якщо він з'явиться на саміт G20

Андрій Костін закликав Бразилію виконати ордер на арешт путіна, якщо той відвідає саміт G20. Генпрокурор наголосив на важливості притягнення путіна до відповідальності за воєнні злочини.

Війна • 14 жовтня, 13:50 • 17783 перегляди