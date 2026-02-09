$43.050.09
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
07:43 • 8436 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 16258 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 33389 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 35984 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 34521 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 34138 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 25803 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 17535 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13162 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
"Між коментарями і вирішенням проблеми - один клік": Генпрокурор Кравченко закликав бізнес повідомляти про тиск через портал "СтопТиск"

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Генпрокурор Кравченко закликав бізнес звертатися на портал "СтопТиск" для повідомлень про неправомірний тиск. Він зазначив, що, попри обговорення тиску в соцмережах, на порталі ситуація зі зверненнями щодо зловживань чиновників інша.

"Між коментарями і вирішенням проблеми - один клік": Генпрокурор Кравченко закликав бізнес повідомляти про тиск через портал "СтопТиск"

Генеральний прокурор Руслан Кравченко закликав бізнес повідомляти про тиск через портал "СтопТиск", наголошуючи, що кожне звернення розглядається максимально швидко і перебуває під його особистим контролем, пише УНН.

Деталі

"Між коментарями у соцмережах і реальним вирішенням проблеми - один клік. Після публікації про київського посадовця, який вимагав гроші у підприємця, що чесно виграв тендер, я побачив велику кількість реакцій. Багато коментарів і приватних повідомлень про тиск на бізнес, зокрема під час тендерних закупівель. Цю тему я регулярно бачу і в медіа, і в соцмережах", - написав Кравченко.

Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес06.02.26, 13:00 • 73434 перегляди

Водночас, з його слів, є інша картина. "На порталі "СтопТиск" - https://stoptysk.gp.gov.ua - через який бізнес може напряму звернутися до Офісу Генерального прокурора, з моменту запуску платформи, немає звернень у відповідному розділі", - вказав Генпрокурор.

"Мовою цифр: всього за п’ять місяців роботи порталу надійшло 176 повідомлень щодо можливого неправомірного втручання у господарську діяльність. Усі ці звернення, про тиск на бізнес зі сторони правоохоронців, однак немає повідомлень про вимагання чи тиск зі сторони чиновників, зокрема, під час тендерних закупівель. Це створює дисонанс", - зауважив Кравченко.

У стрічці новин "тиск" через тендерні закупівлі є, а в офіційних зверненнях, за якими ми можемо реагувати, його не існує. Публічність важлива. Але допис або коментар не запускає механізм захисту. Звернення - запускає. Саме для цього і створено портал "СтопТиск": окремо для випадків тиску з боку правоохоронців і окремо для зловживань чиновників

- вказав Генпрокурор.

Він наголосив, що "кожне звернення розглядається максимально швидко і перебуває під моїм особистим контролем".

"Це не декларація. Це практика", - підкреслив Кравченко.

"Мій меседж до підприємців простий. Якщо ви відчуваєте тиск, з вас вимагають хабар, затягують справу або ви бачите процесуальні зловживання, звертайтесь напряму через "СтопТиск". Тоді проблема не залишиться у коментарях. Вона отримає рішення. Працюємо далі", - наголосив Генпрокурор.

Генпрокурор Кравченко: директор КП у Києві затриманий за вимагання 1,2 млн грн за підпис контракту з переможцем тендеру06.02.26, 10:09 • 3264 перегляди

Юлія Шрамко

