"Между комментариями и решением проблемы - один клик": Генпрокурор Кравченко призвал бизнес сообщать о давлении через портал "СтопТиск"

Генеральный прокурор Руслан Кравченко призвал бизнес сообщать о давлении через портал "СтопТиск", подчеркивая, что каждое обращение рассматривается максимально быстро и находится под его личным контролем, пишет УНН.

Детали

"Между комментариями в соцсетях и реальным решением проблемы - один клик. После публикации о киевском чиновнике, который вымогал деньги у предпринимателя, честно выигравшего тендер, я увидел большое количество реакций. Много комментариев и личных сообщений о давлении на бизнес, в частности во время тендерных закупок. Эту тему я регулярно вижу и в медиа, и в соцсетях", - написал Кравченко.

Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес

В то же время, по его словам, есть другая картина. "На портале "СтопТиск" - https://stoptysk.gp.gov.ua - через который бизнес может напрямую обратиться в Офис Генерального прокурора, с момента запуска платформы, нет обращений в соответствующем разделе", - указал Генпрокурор.

"Языком цифр: всего за пять месяцев работы портала поступило 176 сообщений о возможном неправомерном вмешательстве в хозяйственную деятельность. Все эти обращения, о давлении на бизнес со стороны правоохранителей, однако нет сообщений о вымогательстве или давлении со стороны чиновников, в частности, во время тендерных закупок. Это создает диссонанс", - отметил Кравченко.

В новостной ленте "давление" через тендерные закупки есть, а в официальных обращениях, по которым мы можем реагировать, его не существует. Публичность важна. Но пост или комментарий не запускает механизм защиты. Обращение - запускает. Именно для этого и создан портал "СтопТиск": отдельно для случаев давления со стороны правоохранителей и отдельно для злоупотреблений чиновников - указал Генпрокурор.

Он подчеркнул, что "каждое обращение рассматривается максимально быстро и находится под моим личным контролем".

"Это не декларация. Это практика", - подчеркнул Кравченко.

"Мой месседж к предпринимателям прост. Если вы чувствуете давление, с вас вымогают взятку, затягивают дело или вы видите процессуальные злоупотребления, обращайтесь напрямую через "СтопТиск". Тогда проблема не останется в комментариях. Она получит решение. Работаем дальше", - подчеркнул Генпрокурор.

Генпрокурор Кравченко: директор КП в Киеве задержан за вымогательство 1,2 млн грн за подписание контракта с победителем тендера