01:50 • 414 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
00:05 • 5468 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
21:48 • 23741 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 34872 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 46720 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 42205 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 46453 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 48670 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 55013 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 48930 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Государственное телевидение Ирана и ведущие агентства Fars и Tasnim подтвердили гибель аятоллы Али Хаменеи. Это произошло после сообщения Трампа о ликвидации и массированных ударов по правительственным кварталам.

Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка

Иранские государственные СМИ и ведущие информационные агентства Fars и Tasnim подтвердили смерть Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Это заявление появилось после сообщения президента США Дональда Трампа о ликвидации главы исламской республики в результате масштабной военной операции. Об этом пишет УНН.

Подробности

Агентства Fars и Tasnim, имеющие тесные связи с силовыми структурами Ирана, синхронно с государственным телевидением распространили информацию о гибели аятоллы.

Государственное агентство Ирана опровергло заявление Трампа о гибели аятоллы Али Хаменеи

Это произошло после серии массированных ударов по правительственным кварталам и защищенным объектам, где мог находиться Верховный лидер.

Информацию подтверждают также иранские агентства

– отмечают источники, указывая на то, что предыдущая попытка опровергнуть смерть Хаменеи оказалась недействительной на фоне неоспоримых фактов разрушений.

Гибель Али Хаменеи, возглавлявшего страну десятилетиями, вызвала шок в политических кругах Тегерана и среди сторонников режима. Пока неизвестно, кто возьмет на себя полномочия по управлению войсками и страной в условиях продолжающихся бомбардировок со стороны США и Израиля.

Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Али Хаменеи
Израиль
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран