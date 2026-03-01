Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
Государственное телевидение Ирана и ведущие агентства Fars и Tasnim подтвердили гибель аятоллы Али Хаменеи. Это произошло после сообщения Трампа о ликвидации и массированных ударов по правительственным кварталам.
Иранские государственные СМИ и ведущие информационные агентства Fars и Tasnim подтвердили смерть Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Это заявление появилось после сообщения президента США Дональда Трампа о ликвидации главы исламской республики в результате масштабной военной операции. Об этом пишет УНН.
Агентства Fars и Tasnim, имеющие тесные связи с силовыми структурами Ирана, синхронно с государственным телевидением распространили информацию о гибели аятоллы.
Это произошло после серии массированных ударов по правительственным кварталам и защищенным объектам, где мог находиться Верховный лидер.
Гибель Али Хаменеи, возглавлявшего страну десятилетиями, вызвала шок в политических кругах Тегерана и среди сторонников режима. Пока неизвестно, кто возьмет на себя полномочия по управлению войсками и страной в условиях продолжающихся бомбардировок со стороны США и Израиля.
