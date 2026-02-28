Иранский дрон атаковал международный аэропорт в Кувейте

Вечером 28 февраля Международный аэропорт Кувейта был атакован иранским ударным беспилотником. Несколько человек получили ранения в результате удара. Об этом сообщает Генеральное управление гражданской авиации Кувейта, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что один ударный дрон Ирана атаковал здание международного аэропорта. В результате атаки несколько сотрудников получили "незначительные травмы". Повреждения получил пассажирский терминал.

"Компетентные органы немедленно приступили к внедрению утвержденных процедур действий в чрезвычайных ситуациях, поскольку инцидент был ликвидирован, а место происшествия взято под охрану", - сказано в сообщении.

Сейчас ситуация находится под полным контролем, ведется ликвидация последствий удара беспилотника. Власти Кувейта подтвердили, что "безопасность путешественников и сотрудников является главным приоритетом".

Кроме того, Генеральное управление гражданской авиации Кувейта пообещало информировать средства массовой информации обо всех новостях сразу после их появления через официальные каналы.

Напомним

Из-за ударов США и Израиля по Ирану и ответных мер Тегерана, 8 стран Ближнего Востока закрыли свое воздушное пространство. Это привело к массовой отмене рейсов многими крупными авиакомпаниями.