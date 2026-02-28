$43.210.00
12:56 • 16042 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
11:55 • 22940 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 24411 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 31339 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 36646 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 46960 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 44413 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 49122 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 47112 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 44233 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
публикации
Эксклюзивы
Иранский дрон атаковал международный аэропорт в Кувейте

Киев • УНН

 • 1346 просмотра

Иранский ударный дрон атаковал Международный аэропорт Кувейта 28 февраля, ранив нескольких человек и повредив терминал. Власти Кувейта контролируют ситуацию и ликвидируют последствия.

Иранский дрон атаковал международный аэропорт в Кувейте

Вечером 28 февраля Международный аэропорт Кувейта был атакован иранским ударным беспилотником. Несколько человек получили ранения в результате удара. Об этом сообщает Генеральное управление гражданской авиации Кувейта, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что один ударный дрон Ирана атаковал здание международного аэропорта. В результате атаки несколько сотрудников получили "незначительные травмы". Повреждения получил пассажирский терминал.

"Компетентные органы немедленно приступили к внедрению утвержденных процедур действий в чрезвычайных ситуациях, поскольку инцидент был ликвидирован, а место происшествия взято под охрану", - сказано в сообщении.

Сейчас ситуация находится под полным контролем, ведется ликвидация последствий удара беспилотника. Власти Кувейта подтвердили, что "безопасность путешественников и сотрудников является главным приоритетом".

Кроме того, Генеральное управление гражданской авиации Кувейта пообещало информировать средства массовой информации обо всех новостях сразу после их появления через официальные каналы.

Напомним

Из-за ударов США и Израиля по Ирану и ответных мер Тегерана, 8 стран Ближнего Востока закрыли свое воздушное пространство. Это привело к массовой отмене рейсов многими крупными авиакомпаниями.

Ольга Розгон

Новости Мира
Кувейт
Иран