Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами

Возвращение к тарифам на газ, электроэнергию и отопление на уровне рыночных условий в Украине может быть возможным только после завершения войны, говорится в меморандуме об экономической и финансовой политике по новой программе МВФ для Украины, пишет УНН.

Детали

Как отмечается в меморандуме, подписанты "твердо настроены на внедрение амбициозной программы реформ для решения давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые обострились войной россии".

"Восстановление устойчивости сектора и сокращение квазифискальных обязательств потребует постепенного повышения тарифов на газ, электроэнергию и отопление для домохозяйств до уровня покрытия расходов, одновременно обеспечивая адекватную и целенаправленную поддержку для защиты уязвимых домохозяйств", - говорится в документе.

Возвращение к ценам, полностью отражающим рыночные условия, потребует восстановления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках и может быть возможным только после завершения войны - отмечается в меморандуме.

В то же время там указано, что "до конца июня 2026 года, на основе предложения Министерства энергетики и с привлечением заинтересованных сторон, КМУ примет дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии с ограниченным во времени планом реализации на период после введения военного положения".

"Дорожная карта будет базироваться на техническом анализе финансового состояния сектора, в координации с Еврокомиссией, и будет описывать шаги, необходимые для реформирования ПСО, чтобы постепенно либерализовать рыночные цены после отмены военного положения и обеспечить надлежащую защиту уязвимых потребителей, а также подготовительные шаги, которые должны быть осуществлены до окончания военного положения", - сказано в меморандуме.

Чтобы обеспечить финансовую устойчивость предложенной реформы, подписанты собираются провести и опубликовать "технический анализ, который количественно определит затраты на квотные финансовые операции (QFA), возникающие вследствие ограничения цен и обязательных опционных услуг (ПСО) в секторах электроэнергетики, газа и отопления, масштабы существующих субсидий и сценарии реформ для достижения постепенного возмещения затрат, обеспечивая при этом надлежащую социальную защиту, опираясь на выводы технической помощи МВФ Министерству энергетики (структурный ориентир, конец июля 2026 года)".

Свет

"После принятия дорожной карты и для поддержки реконструкции и ремонта мы планируем провести постепенную корректировку тарифов на электроэнергию, обеспечивая при этом надлежащий уровень субсидий на коммунальные услуги для защиты уязвимых домохозяйств. Эти повышения могут начаться так рано, как это будет необходимо, с учетом развития войны", - говорится в меморандуме.

Газ, тепло, горячая вода

Как указано в документе, "чтобы обеспечить будущую корректировку тарифов на газ, тепло и горячую воду для домохозяйств, мы намерены подготовить изменения в закон 2479-IX, чтобы отменить мораторий на повышение цен, что соответствует нашим обязательствам по Ukraine Facility Plan". "После отмены моратория мы постепенно будем повышать цены на газ, что будет сопровождаться надлежащей корректировкой субсидий на коммунальные услуги для защиты уязвимых домохозяйств. Это обеспечит необходимые ресурсы для поддержания надлежащего снабжения газа и отопления", - отмечается в меморандуме.

Также в меморандуме указано, что подписанты собираются "комплексно" решить "вопрос задолженности и долга предприятий централизованного теплоснабжения (ТКЭ), как только давление на бюджет, связанное с войной, уменьшится, разработав новую методологию тарифообразования, которая обеспечит возмещение затрат". "Мы изучим механизмы и законодательные изменения, чтобы обеспечить постепенное приближение местных тарифов на тепло и горячее водоснабжение к уровню возмещения затрат, а впоследствии по крайней мере поддерживать его. Мы проконсультируемся с сотрудниками МВФ относительно планов погашения задолженности путем прямой или косвенной бюджетной поддержки", - отмечается в меморандуме.

