$43.210.03
51.020.06
ukenru
10:21 • 1792 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 18865 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 35583 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 32556 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 33244 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 29360 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 45508 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 22322 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 107430 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 47180 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.3м/с
70%
761мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В США экс-пилота F-35 обвинили в подготовке китайских военных пилотов27 февраля, 00:52 • 6452 просмотра
Мадуро требует закрытия дела о наркоторговле из-за блокировки средств на адвокатов27 февраля, 04:18 • 4510 просмотра
ВСУ уничтожили 1280 оккупантов и сотни единиц техники за суткиPhoto04:46 • 15513 просмотра
Министр обороны Пакистана объявил о начале "открытой войны" с Афганистаном05:00 • 12016 просмотра
Британские и французские десантники завершили подготовку к вероятному развертыванию миротворческой миссии в Украине05:43 • 4776 просмотра
публикации
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 45511 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон26 февраля, 13:46 • 37314 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 107433 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 81130 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 85032 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Олег Синегубов
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Иран
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 14978 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 46045 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 55799 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 58147 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 62320 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Фильм
Локхид P-3 Орион

Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами

Киев • УНН

 • 1800 просмотра

Возвращение к рыночным тарифам на газ, электроэнергию и отопление в Украине возможно только после завершения войны. Правительство разработает дорожную карту либерализации рынков газа и электроэнергии до июня 2026 года.

Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами

Возвращение к тарифам на газ, электроэнергию и отопление на уровне рыночных условий в Украине может быть возможным только после завершения войны, говорится в меморандуме об экономической и финансовой политике по новой программе МВФ для Украины, пишет УНН.

Детали

Как отмечается в меморандуме, подписанты "твердо настроены на внедрение амбициозной программы реформ для решения давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые обострились войной россии".

"Восстановление устойчивости сектора и сокращение квазифискальных обязательств потребует постепенного повышения тарифов на газ, электроэнергию и отопление для домохозяйств до уровня покрытия расходов, одновременно обеспечивая адекватную и целенаправленную поддержку для защиты уязвимых домохозяйств", - говорится в документе.

Возвращение к ценам, полностью отражающим рыночные условия, потребует восстановления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках и может быть возможным только после завершения войны

- отмечается в меморандуме.

В то же время там указано, что "до конца июня 2026 года, на основе предложения Министерства энергетики и с привлечением заинтересованных сторон, КМУ примет дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии с ограниченным во времени планом реализации на период после введения военного положения".

"Дорожная карта будет базироваться на техническом анализе финансового состояния сектора, в координации с Еврокомиссией, и будет описывать шаги, необходимые для реформирования ПСО, чтобы постепенно либерализовать рыночные цены после отмены военного положения и обеспечить надлежащую защиту уязвимых потребителей, а также подготовительные шаги, которые должны быть осуществлены до окончания военного положения", - сказано в меморандуме.

Чтобы обеспечить финансовую устойчивость предложенной реформы, подписанты собираются провести и опубликовать "технический анализ, который количественно определит затраты на квотные финансовые операции (QFA), возникающие вследствие ограничения цен и обязательных опционных услуг (ПСО) в секторах электроэнергетики, газа и отопления, масштабы существующих субсидий и сценарии реформ для достижения постепенного возмещения затрат, обеспечивая при этом надлежащую социальную защиту, опираясь на выводы технической помощи МВФ Министерству энергетики (структурный ориентир, конец июля 2026 года)".

Свет

"После принятия дорожной карты и для поддержки реконструкции и ремонта мы планируем провести постепенную корректировку тарифов на электроэнергию, обеспечивая при этом надлежащий уровень субсидий на коммунальные услуги для защиты уязвимых домохозяйств. Эти повышения могут начаться так рано, как это будет необходимо, с учетом развития войны", - говорится в меморандуме.

Газ, тепло, горячая вода

Как указано в документе, "чтобы обеспечить будущую корректировку тарифов на газ, тепло и горячую воду для домохозяйств, мы намерены подготовить изменения в закон 2479-IX, чтобы отменить мораторий на повышение цен, что соответствует нашим обязательствам по Ukraine Facility Plan". "После отмены моратория мы постепенно будем повышать цены на газ, что будет сопровождаться надлежащей корректировкой субсидий на коммунальные услуги для защиты уязвимых домохозяйств. Это обеспечит необходимые ресурсы для поддержания надлежащего снабжения газа и отопления", - отмечается в меморандуме.

Также в меморандуме указано, что подписанты собираются "комплексно" решить "вопрос задолженности и долга предприятий централизованного теплоснабжения (ТКЭ), как только давление на бюджет, связанное с войной, уменьшится, разработав новую методологию тарифообразования, которая обеспечит возмещение затрат". "Мы изучим механизмы и законодательные изменения, чтобы обеспечить постепенное приближение местных тарифов на тепло и горячее водоснабжение к уровню возмещения затрат, а впоследствии по крайней мере поддерживать его. Мы проконсультируемся с сотрудниками МВФ относительно планов погашения задолженности путем прямой или косвенной бюджетной поддержки", - отмечается в меморандуме.

МВФ пересмотрит программу для Украины на $8,1 млрд в случае успешных мирных переговоров - Георгиева27.02.26, 08:35 • 2806 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
Международный валютный фонд
Европейская комиссия
Украина