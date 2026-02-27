Министр обороны Пакистана объявил о начале открытой войны с Афганистаном

Глава оборонного ведомства Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф официально подтвердил переход конфликта с соседним государством в фазу полномасштабного вооруженного противостояния. Заявление прозвучало в пятницу после серии ночных столкновений и взаимных авиаударов, которые привели к значительным потерям с обеих сторон и фактическому разрыву дипломатических договоренностей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Резкое обращение министра стало ответом на трансграничные атаки, произошедшие в течение последних суток, в частности после ударов по Кабулу и Кандагару.

Вооруженное противостояние на границе Пакистана и Афганистана обострилось – стороны заявляют о значительных потерях

Хаваджа Мухаммад Асиф подчеркнул, что пакистанская сторона больше не видит возможности для сдерживания и дипломатического маневрирования, поскольку агрессия со стороны Кабула пересекла критическую черту.

Наша чаша терпения переполнилась. Теперь между нами и вами (Афганистаном - ред.) началась открытая война