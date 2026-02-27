$43.240.02
26 февраля, 22:38 • 10176 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 16486 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 19680 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 21445 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 20443 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 33273 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 19383 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 91396 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 45294 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 52610 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Министр обороны Пакистана объявил о начале открытой войны с Афганистаном

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф подтвердил переход конфликта с Афганистаном в фазу полномасштабного вооруженного противостояния. Заявление прозвучало после ночных столкновений и авиаударов, приведших к значительным потерям.

Министр обороны Пакистана объявил о начале открытой войны с Афганистаном

Глава оборонного ведомства Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф официально подтвердил переход конфликта с соседним государством в фазу полномасштабного вооруженного противостояния. Заявление прозвучало в пятницу после серии ночных столкновений и взаимных авиаударов, которые привели к значительным потерям с обеих сторон и фактическому разрыву дипломатических договоренностей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Резкое обращение министра стало ответом на трансграничные атаки, произошедшие в течение последних суток, в частности после ударов по Кабулу и Кандагару.

Вооруженное противостояние на границе Пакистана и Афганистана обострилось – стороны заявляют о значительных потерях27.02.26, 00:33 • 2820 просмотров

Хаваджа Мухаммад Асиф подчеркнул, что пакистанская сторона больше не видит возможности для сдерживания и дипломатического маневрирования, поскольку агрессия со стороны Кабула пересекла критическую черту.

Наша чаша терпения переполнилась. Теперь между нами и вами (Афганистаном - ред.) началась открытая война

– заявил он, подчеркивая необратимость текущей военной эскалации.

Пакистан нанес авиаудары по Кабулу и ряду провинций Афганистана в ответ на пограничный конфликт27.02.26, 05:38 • 1280 просмотров

Степан Гафтко

