В Париже вручили подозрение и допросили экс-нардепа Жеваго - Генпрокурор Кравченко

В Париже, во исполнение запроса о международной правовой помощи, вручено уведомление о подозрении экс-народному депутату и владельцу банка "Финансы и Кредит" Константину Жеваго. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Сегодня в Париже, во исполнение запроса о международной правовой помощи, уполномоченными органами Французской Республики с участием украинских прокуроров и следователей ГБР вручено уведомление о подозрении экс-народному депутату и владельцу банка "Финансы и Кредит", который находится в состоянии ликвидации. - сообщил Кравченко.

И хотя Генпрокурор не называет имени экс-нардепа, вероятно, речь идет о Константине Жеваго.

По словам Кравченко, бывшему народному избраннику инкриминируется создание и руководство преступной организацией, растрата имущества в особо крупных размерах и легализация доходов, полученных преступным путем.

После вручения подозрения он допрошен в статусе подозреваемого. - отметил Генпрокурор.

Кравченко также отметил, что по данным следствия, подозреваемый, который в течение длительного времени фактически контролировал более 96% уставного капитала банка "Финансы и Кредит", создал и возглавил устойчивую иерархическую преступную организацию из числа топ-менеджмента банка.

Ее деятельность заключалась в системном выводе средств банка через сеть подконтрольных компаний и иностранных финансовых учреждений: от заключения фиктивных кредитных и гарантийных обязательств до последующего вывода и легализации средств за границей.

Фактически речь идет об использовании финансовых ресурсов банка, в том числе, средств вкладчиков и рефинансирования Национального банка Украины в частных интересах бенефициара.

Общая сумма установленных убытков превышает 519 млн гривен.

Это процессуальное решение стало возможным благодаря эффективному взаимодействию украинских правоохранителей с французской стороной. Это еще раз подтверждает, что ответственность наступает независимо от статуса лица, его влияния или страны пребывания. - добавил Кравченко.

Кроме того, по словам Генпрокурора, во время вручения подозрения бывший нардеп заявил "о ее необоснованности и политическом характере преследования".

Мы к этому были готовы. Расследование продолжается. Работаем дальше. - резюмировал Кравченко.

Ранее ГБР сообщило о подозрении Жеваго и ряду руководителей банка по факту организации растраты 113 млн долларов США финансового учреждения.

По состоянию на 2024 год был наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего, это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта.

Еще в октябре 2020 года арестованные активы, стоимостью более 300 млн гривен, были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Это активы в виде корпоративных прав, средств и 26 объектов недвижимости – оздоровительных комплексов, гостиниц, жилых и коммерческих помещений, расположенных в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы, Кривого Рога, общей площадью более 22 тысяч м2.