В Париже вручили подозрение и допросили экс-нардепа Жеваго - Генпрокурор Кравченко
Киев • УНН
Экс-нардепу инкриминируют создание преступной организации и вывод средств банка Финансы и Кредит. Убытки государству и вкладчикам превышают 519 млн грн.
В Париже, во исполнение запроса о международной правовой помощи, вручено уведомление о подозрении экс-народному депутату и владельцу банка "Финансы и Кредит" Константину Жеваго. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.
Сегодня в Париже, во исполнение запроса о международной правовой помощи, уполномоченными органами Французской Республики с участием украинских прокуроров и следователей ГБР вручено уведомление о подозрении экс-народному депутату и владельцу банка "Финансы и Кредит", который находится в состоянии ликвидации.
И хотя Генпрокурор не называет имени экс-нардепа, вероятно, речь идет о Константине Жеваго.
По словам Кравченко, бывшему народному избраннику инкриминируется создание и руководство преступной организацией, растрата имущества в особо крупных размерах и легализация доходов, полученных преступным путем.
После вручения подозрения он допрошен в статусе подозреваемого.
Добавим
Кравченко также отметил, что по данным следствия, подозреваемый, который в течение длительного времени фактически контролировал более 96% уставного капитала банка "Финансы и Кредит", создал и возглавил устойчивую иерархическую преступную организацию из числа топ-менеджмента банка.
Ее деятельность заключалась в системном выводе средств банка через сеть подконтрольных компаний и иностранных финансовых учреждений: от заключения фиктивных кредитных и гарантийных обязательств до последующего вывода и легализации средств за границей.
Фактически речь идет об использовании финансовых ресурсов банка, в том числе, средств вкладчиков и рефинансирования Национального банка Украины в частных интересах бенефициара.
Общая сумма установленных убытков превышает 519 млн гривен.
Это процессуальное решение стало возможным благодаря эффективному взаимодействию украинских правоохранителей с французской стороной. Это еще раз подтверждает, что ответственность наступает независимо от статуса лица, его влияния или страны пребывания.
Кроме того, по словам Генпрокурора, во время вручения подозрения бывший нардеп заявил "о ее необоснованности и политическом характере преследования".
Мы к этому были готовы. Расследование продолжается. Работаем дальше.
Напомним
Ранее ГБР сообщило о подозрении Жеваго и ряду руководителей банка по факту организации растраты 113 млн долларов США финансового учреждения.
По состоянию на 2024 год был наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего, это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта.
Еще в октябре 2020 года арестованные активы, стоимостью более 300 млн гривен, были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Это активы в виде корпоративных прав, средств и 26 объектов недвижимости – оздоровительных комплексов, гостиниц, жилых и коммерческих помещений, расположенных в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы, Кривого Рога, общей площадью более 22 тысяч м2.