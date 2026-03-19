В Париже вручили подозрение и допросили экс-нардепа Жеваго - Генпрокурор Кравченко

В Париже вручили подозрение и допросили экс-нардепа Жеваго - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
16:26 • 14506 просмотра
Мобилизационные планы России – почему 409 тысяч новобранцев не представляют большой угрозы
15:12 • 18931 просмотра
В ЕС рассматривают возможность продления временной защиты для украинцев на шестой год - Euractiv
14:52 • 17408 просмотра
Орбан на саммите ЕС отказался разблокировать 90 млрд евро для Украины и отрицал связь с выборами - Politico
19 марта, 14:08 • 16787 просмотра
Лидеры ЕС ожидают скорейшего принятия 20-го пакета санкций против россии
19 марта, 12:16 • 18691 просмотра
НБУ воздерживается от снижения учетной ставки из-за инфляции - сохранил 15%
19 марта, 11:44 • 16127 просмотра
Генштаб подтвердил поражение объектов российского концерна "Алмаз-Антей" в КрымуVideo
Эксклюзив
19 марта, 11:36 • 16434 просмотра
Вернутся ли украинцы домой после окончания войны?
Эксклюзив
19 марта, 10:35 • 16537 просмотра
НАПК получило обращение ИА УНН о необходимости проведения мониторинга образа жизни заместителя председателя Гостаможслужбы Суворова
18 марта, 17:22 • 30082 просмотра
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Главная
Баланс в тарелке - что нужно знать о белках, жирах, углеводах и клетчатке19 марта, 10:55 • 29905 просмотра
Репутационное харакири Odrex, или как клиника рекламирует врача, которого судят за медицинскую халатность19 марта, 11:17 • 26466 просмотра
Когда наступит весеннее равноденствие в 2026 году – традиции и верования19 марта, 13:10 • 21623 просмотра
Андрей Джеджула с дочерью попал в серьезное ДТП на мосту в Киеве19 марта, 14:00 • 14844 просмотра
Джамала с 7-летним сыном трогательно исполнила хит "1944"Video15:27 • 11024 просмотра
публикации
Когда наступит весеннее равноденствие в 2026 году – традиции и верования19 марта, 13:10 • 21897 просмотра
Репутационное харакири Odrex, или как клиника рекламирует врача, которого судят за медицинскую халатность19 марта, 11:17 • 26750 просмотра
Баланс в тарелке - что нужно знать о белках, жирах, углеводах и клетчатке19 марта, 10:55 • 30184 просмотра
Лина Костенко отмечает 96-летие: факты из жизни и творчества поэтессы19 марта, 09:28 • 36744 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд19 марта, 07:25 • 45923 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Рустем Умеров
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Джамала с 7-летним сыном трогательно исполнила хит "1944"Video15:27 • 11236 просмотра
Андрей Джеджула с дочерью попал в серьезное ДТП на мосту в Киеве19 марта, 14:00 • 15063 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд19 марта, 07:25 • 45923 просмотра
Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно18 марта, 15:54 • 30185 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo18 марта, 13:03 • 49368 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot

В Париже вручили подозрение и допросили экс-нардепа Жеваго - Генпрокурор Кравченко

Киев • УНН

 • 5122 просмотра

Экс-нардепу инкриминируют создание преступной организации и вывод средств банка Финансы и Кредит. Убытки государству и вкладчикам превышают 519 млн грн.

В Париже вручили подозрение и допросили экс-нардепа Жеваго - Генпрокурор Кравченко

В Париже, во исполнение запроса о международной правовой помощи, вручено уведомление о подозрении экс-народному депутату и владельцу банка "Финансы и Кредит" Константину Жеваго. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Сегодня в Париже, во исполнение запроса о международной правовой помощи, уполномоченными органами Французской Республики с участием украинских прокуроров и следователей ГБР вручено уведомление о подозрении экс-народному депутату и владельцу банка "Финансы и Кредит", который находится в состоянии ликвидации.

- сообщил Кравченко.

И хотя Генпрокурор не называет имени экс-нардепа, вероятно, речь идет о Константине Жеваго.

По словам Кравченко, бывшему народному избраннику инкриминируется создание и руководство преступной организацией, растрата имущества в особо крупных размерах и легализация доходов, полученных преступным путем.

После вручения подозрения он допрошен в статусе подозреваемого.

- отметил Генпрокурор.

Добавим

Кравченко также отметил, что по данным следствия, подозреваемый, который в течение длительного времени фактически контролировал более 96% уставного капитала банка "Финансы и Кредит", создал и возглавил устойчивую иерархическую преступную организацию из числа топ-менеджмента банка.

Ее деятельность заключалась в системном выводе средств банка через сеть подконтрольных компаний и иностранных финансовых учреждений: от заключения фиктивных кредитных и гарантийных обязательств до последующего вывода и легализации средств за границей.

Фактически речь идет об использовании финансовых ресурсов банка, в том числе, средств вкладчиков и рефинансирования Национального банка Украины в частных интересах бенефициара.

Общая сумма установленных убытков превышает 519 млн гривен.

Это процессуальное решение стало возможным благодаря эффективному взаимодействию украинских правоохранителей с французской стороной. Это еще раз подтверждает, что ответственность наступает независимо от статуса лица, его влияния или страны пребывания.

- добавил Кравченко.

Кроме того, по словам Генпрокурора, во время вручения подозрения бывший нардеп заявил "о ее необоснованности и политическом характере преследования".

Мы к этому были готовы. Расследование продолжается. Работаем дальше.

- резюмировал Кравченко.

Суд Англии выдал приказ об аресте активов Жеваго из-за непогашенной задолженности - НБУ08.08.25, 20:55 • 4967 просмотров

Напомним

Ранее ГБР сообщило о подозрении Жеваго и ряду руководителей банка по факту организации растраты 113 млн долларов США финансового учреждения.

По состоянию на 2024 год был наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего, это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта.

Еще в октябре 2020 года арестованные активы, стоимостью более 300 млн гривен, были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Это активы в виде корпоративных прав, средств и 26 объектов недвижимости – оздоровительных комплексов, гостиниц, жилых и коммерческих помещений, расположенных в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы, Кривого Рога, общей площадью более 22 тысяч м2.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Константин Жеваго
Руслан Кравченко
Национальный банк Украины
Париж
Франция
Украина