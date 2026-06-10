Новорожденного карликового бегемота в Берлинском зоопарке назвали Булочкой
Киев • УНН
Самку карликового бегемота в Берлине назвали Булочка в честь интернет-тренда. Животное весит 20 кг и учится плавать, отталкиваясь от дна.
Самку карликового бегемота в Берлинском зоопарке, которая родилась 9 мая, назвали Булочка (Brötchen). Сейчас животное постепенно приучают к воде, она делает свои первые попытки плавать. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.
Называть животных в честь еды, похоже, сейчас популярный интернет-тренд
Он отметил, что в Берлине давно знают, что "маленькие круглые закуски отлично подходят в качестве имен для животных": самка бегемота по имени Фрикаделька (Bulette) до 2005 года "была одной из самых любимых обитательниц Берлинского зоопарка".
Булочка появилась на свет 9 мая в столичном зоопарке и сейчас уже весит около 20 кг. В настоящее время самку постепенно приучают к воде, она делает свои первые попытки плавать. Правда, карликовые бегемоты не умеют плавать в классическом понимании слова. Вместо этого они отталкиваются от дна и скользят по воде.
Карликовые бегемоты, впервые открытые в 1849 году, сегодня стали чрезвычайно редкими животными, отметили в зоопарке. В лесах Западной Африки осталось менее 2500 взрослых особей. В некоторых регионах они считаются вымершими. Основные причины — вырубка лесов для добычи полезных ископаемых и расширение сельхозугодий.
Напомним
Власти Колумбии планируют отстрел до 80 бегемотов, завезенных в страну наркобароном Пабло Эскобаром, из-за угрозы окружающей среде и неконтролируемого роста популяции.